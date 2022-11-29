Vợ ra đi không cần tài sản, không cần nuôi con, chỉ một mực yêu cầu được giải thoát ra ngoài sống, nhưng cô đâu ngờ...

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm và có một con. Tôi 26 và vợ 27 tuổi, kết hôn từ lúc vợ mới tốt nghiệp đại học. Tôi đang kinh doanh online, có thu nhập ổn định trên 20 triệu một tháng (tôi ở tỉnh). Khi kết hôn xong, vợ chỉ ở nhà nội trợ rồi sinh con. Tôi có tính cách trẻ con, hay giận và đặc biệt ghen, ít quan tâm vợ. Nhưng tôi lo kinh tế cho vợ con đầy đủ về vật chất. Chúng tôi thường đi ăn uống, đi chơi với bạn bè tuần khoảng một hai lần.

Đầu năm nay, vợ tôi xin đi làm. Thời gian đầu, mọi việc bình thường, nhưng dần dần tôi bắt đầu ghen nhiều hơn khi vợ kể anh này, anh kia trêu ghẹo. Vợ làm được khoảng 3 tháng thì chúng tôi bắt đầu cãi nhau, cái sai của tôi là không kiểm soát được bản thân, đánh và đuổi vợ đi. Lúc đó vợ ra ở phòng trọ cùng bạn đồng nghiệp, được một tuần thì về nhà mẹ vợ. Tôi sang nhà ngoại năn nỉ và nhận lỗi vì đánh vợ, lúc đó em chấp nhận tha thứ và chịu quay về nhà. Nhưng lúc đó tôi phát hiện vợ nhắn tin với nam đồng nghiệp. Em giải thích vì buồn chuyện gia đình nên tâm sự với anh ta. Tôi nói chuyện với vợ chồng anh đồng nghiệp đó, anh ta nhận sai và hứa sẽ không nhắn tin cho vợ tôi nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cũng từ đó, vợ tôi quay về nhà sống với tâm lý bất cần, tôi mà nói tới là em đòi ly dị. Được khoảng một tháng, tôi đề nghị ly dị. Lúc đó, vợ dọn ra ngoài sống, nhưng một tuần sau thì tôi phát hiện em đi nhà nghỉ với anh đồng nghiệp đã nhắn tin trước đó, và em càng muốn ly dị nhanh hơn (không cần lấy tài sản, cũng không giành nuôi con).

Tôi đã nói cho vợ anh đồng nghiệp kia biết chuyện. Anh ta chủ động chia tay vợ tôi. Lúc này vợ tôi mới quay về nói là đã sai lầm khi tin vào lời của người đàn ông đó, muốn quay lại bên tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Mong người chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rinh-vo-co-cuoc-tinh-vung-trom-khong-ngo-sau-3-thang-co-lap-tuc-don-ra-ngoai-song-voi-dong-nghiep-da-co-gia-dinh-va-cai-ket-bat-ngo-529774.html