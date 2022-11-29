Rình vợ có cuộc tình vụng trộm, không ngờ sau 3 tháng, cô lập tức dọn ra ngoài sống với đồng nghiệp đã có gia đình và cái kết bất ngờ

Tâm sự 29/11/2022 14:24

Vợ ra đi không cần tài sản, không cần nuôi con, chỉ một mực yêu cầu được giải thoát ra ngoài sống, nhưng cô đâu ngờ...

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm và có một con. Tôi 26 và vợ 27 tuổi, kết hôn từ lúc vợ mới tốt nghiệp đại học. Tôi đang kinh doanh online, có thu nhập ổn định trên 20 triệu một tháng (tôi ở tỉnh). Khi kết hôn xong, vợ chỉ ở nhà nội trợ rồi sinh con. Tôi có tính cách trẻ con, hay giận và đặc biệt ghen, ít quan tâm vợ. Nhưng tôi lo kinh tế cho vợ con đầy đủ về vật chất. Chúng tôi thường đi ăn uống, đi chơi với bạn bè tuần khoảng một hai lần.

Đầu năm nay, vợ tôi xin đi làm. Thời gian đầu, mọi việc bình thường, nhưng dần dần tôi bắt đầu ghen nhiều hơn khi vợ kể anh này, anh kia trêu ghẹo. Vợ làm được khoảng 3 tháng thì chúng tôi bắt đầu cãi nhau, cái sai của tôi là không kiểm soát được bản thân, đánh và đuổi vợ đi. Lúc đó vợ ra ở phòng trọ cùng bạn đồng nghiệp, được một tuần thì về nhà mẹ vợ. Tôi sang nhà ngoại năn nỉ và nhận lỗi vì đánh vợ, lúc đó em chấp nhận tha thứ và chịu quay về nhà. Nhưng lúc đó tôi phát hiện vợ nhắn tin với nam đồng nghiệp. Em giải thích vì buồn chuyện gia đình nên tâm sự với anh ta. Tôi nói chuyện với vợ chồng anh đồng nghiệp đó, anh ta nhận sai và hứa sẽ không nhắn tin cho vợ tôi nữa.

Rình vợ có cuộc tình vụng trộm, không ngờ sau 3 tháng, cô lập tức dọn ra ngoài sống với đồng nghiệp đã có gia đình và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuy nhiên cũng từ đó, vợ tôi quay về nhà sống với tâm lý bất cần, tôi mà nói tới là em đòi ly dị. Được khoảng một tháng, tôi đề nghị ly dị. Lúc đó, vợ dọn ra ngoài sống, nhưng một tuần sau thì tôi phát hiện em đi nhà nghỉ với anh đồng nghiệp đã nhắn tin trước đó, và em càng muốn ly dị nhanh hơn (không cần lấy tài sản, cũng không giành nuôi con).

Tôi đã nói cho vợ anh đồng nghiệp kia biết chuyện. Anh ta chủ động chia tay vợ tôi. Lúc này vợ tôi mới quay về nói là đã sai lầm khi tin vào lời của người đàn ông đó, muốn quay lại bên tôi. Bây giờ tôi phải làm sao? Mong người chia sẻ.

 

Chồng ‘ăn vụng quên chùi mép’, ai ngờ vợ âm thầm làm một điều này khiến chồng và bồ nhí khiếp vía chẳng còn dám hó hé

Chồng ‘ăn vụng quên chùi mép’, ai ngờ vợ âm thầm làm một điều này khiến chồng và bồ nhí khiếp vía chẳng còn dám hó hé

Vô cùng tức giận khi chồng ngoại tình với người quen biết, vợ lẳng lặng làm điều này khiến cô ta vvaf chồng khiếp vía.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau