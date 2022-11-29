Chồng tặng bồ nhí căn nhà hàng tỷ đồng, tôi lặng im chẳng đến đánh ghen nhưng bất ngờ làm một việc ‘lật úp’ khiến cô ta lo lắng tột cùng

Tâm sự 29/11/2022 20:32

Tìm đến cô ta nói chuyện tử tế, tôi đưa ra những bằng chứng 'sắt thép' cùng lời nói đầy chắc chắn khiến cô ta sợ hãi, rụt rè.

Năm nay tôi gần 40 tuổi, có 1 chồng cùng 2 đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Không phải khoe khoang gì nhưng gia đình tôi cũng thuộc dạng có của ăn của để, giàu có vì chồng tôi đang có một công ty kinh doanh bất động sản khá lớn. Tuy nhiên cuộc sống trong nhung lụa không đồng nghĩa với việc thoải mái về mặt tinh thần.

Chồng tôi vì tính chất công việc mà thường xuyên phải đi công tác, đi tiếp khách. Những cuộc vui ấy khiến anh trở nên thay đổi. Anh đi sớm về muộn, nồng nặc mùi rượu đã đành, tôi còn phát hiện anh có bồ nhí bên ngoài. Thời gian đầu, đó chỉ là mối quan hệ kiểu "bóc bánh trả tiền" nhưng nửa năm trở lại đây, chồng còn bao nuôi một cô gái khác.

Cứ nghĩ lần này cũng như những lần trước nên tôi mắt nhắm mắt mở cho qua vì thực lòng mà nói, tôi sống với anh ta đến tận giây phút này cũng chỉ vì 2 con mà thôi. Tuy nhiên đến người phụ nữ này, chồng tôi lại không tiếc tiền chi cho cô ta. Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng bởi không muốn tài sản của các con mình bị hao hụt. Thế là tôi âm thầm tìm hiểu cho rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Chồng tặng bồ nhí căn nhà hàng tỷ đồng, tôi lặng im chẳng đến đánh ghen nhưng bất ngờ làm một việc ‘lật úp’ khiến cô ta lo lắng tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ta tên là Ngân, năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng đã là mẹ đơn thân của 1 đứa con 4 tuổi. Gửi con cho bố mẹ, cô ta lên thành phố kiếm sống với hi vọng đổi đời bằng nghề hầu rượu các đại gia. Theo như tôi biết thì cô ta cao ráo, có nhan sắc lại khéo léo nên được lòng rất nhiều người. Chính từ công việc của mình mà cô ta gặp chồng tôi.

Tôi không hiểu chồng mình si mê Ngân đến mức nào mà chỉ mới 3 tháng quen biết đã mua cho cô ta một căn nhà 2 tỷ. Đó như là một phòng nhì đúng nghĩa để thi thoảng chồng tôi tìm đến. Hơn nữa, không chỉ mua nhà mà chồng tôi cũng rất thoải mái chuyện tiền nong với cô bồ nhí này. Cô ta thích gì thì mua nấy, cuộc sống chẳng khác gì vợ đại gia thật sự.

Sau khi biết tường tận về mối quan hệ của bọn họ, tôi mất thêm 1 tháng nữa để thu thập bằng chứng và nghĩ cách đối phó với Ngân. Bởi rõ ràng chẳng phải tự nhiên mà chồng tôi lại chi nhiều tiền cho cô ta như như vậy.

Đầu tiên tôi tìm gặp cô ta để nói chuyện, Ngân là một người xinh đẹp và ít nói, hoặc là vì gặp tôi nên cô ta mới không dám nói.

- Chị gặp em không phải để đánh ghen hay làm gì mà chỉ yêu cầu em trả lại căn nhà đang ở cho gia đình chị. Còn nếu em không đồng ý thì chị đành dùng biện pháp cứng rắn hơn thôi. Hiện tại chị cũng đã đủ bằng chứng để kiện chồng chị và em ra toà vì tội ngoại tình. Khi đó tương lai của em thế nào, con cái của em ra sao thì chị cũng không dám chắc.

- Em...

Chồng tặng bồ nhí căn nhà hàng tỷ đồng, tôi lặng im chẳng đến đánh ghen nhưng bất ngờ làm một việc ‘lật úp’ khiến cô ta lo lắng tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngân không nói gì mà suốt cả buổi chỉ cúi gằm mặt xuống. Tôi biết người như cô ta sẽ không ngại chuyện đánh ghen mà chỉ lo lắng chuyện phải ra toà vì không hiểu luật và sợ phải xa con thôi.

Tuy nhiên suốt hơn 1 tháng sau đó cô ta vẫn không hề có động tĩnh gì về việc sẽ trả lại căn chung cư kia và rời đi cả. Thế nên tôi đã âm thầm về thăm gia đình Ngân ở quê. Lấy danh nghĩa là bạn bè, tôi bảo có công việc đi qua nhà Ngân nên mua chút quà biếu bố mẹ và con trai cô ta.

Tôi biết cô ta không phải người dễ đối phó nhưng chắc chắn việc làm của tôi đã khiến cô ta hoang mang. Mới đây Ngân đã nhắn tin xin hẹn gặp tôi để nói chuyện. Không rõ cô ta muốn nói gì nhưng bằng mọi giá tôi sẽ phải lấy lại căn nhà cho 2 con, không thể để "phù sa chảy ruộng ngoài" như vậy được.

 

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