Vợ chồng tôi cũng ít khi xảy ra xích mích, đa phần là tôi biết cách nhường nhịn, tôn trọng đời sống riêng tư của chồng. Tôi cũng không hay can thiệp vào công việc, sinh hoạt của chồng.

Tôi kết hôn đến nay đã được 10 năm, suốt thời gian đó tôi cũng tương đối hài lòng về cuộc sống của mình. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất đó là có hai con càng lớn, càng ngoan, chịu khó học tập và vâng lời cha mẹ. Đời sống kinh tế gia đình cũng ổn định, chồng tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, nên lương tháng cũng cao.

Bởi tôi biết, có tham gia cũng chẳng ích gì vì chồng tôi không muốn san sẻ với vợ. Anh ấy quan niệm, tôi là vợ thì phải phục vụ gia đình cho tốt, còn chuyện kiếm tiền, lo việc lớn là của chồng.

Tôi cũng chỉ biết lấy con làm điểm tựa, chăm sóc các con thật tốt, học hành tiến bộ… vậy là vui rồi. Còn chồng làm gì ở bên ngoài, tôi có muốn quan tâm cũng không được vì anh ấy bận bịu đi làm từ sáng sớm tới muộn mới về, có hôm về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng say bia rượu.

Mặc dù chồng đi làm có thu nhập cao, song hàng tháng anh ấy chỉ đưa tôi phần đủ để chi phí cho gia đình và tiền học cho các con. Lương của thôi thì thấp, vậy nên đã có lần tôi mong muốn chồng chia sẻ chuyện tiền bạc với mình, nhưng anh ấy nói là thếu thốn gì cứ bảo, anh ấy sẽ đưa cho, nhà muốn mua gì thấy cần thiết là sẽ đi mua luôn.

Mấy đứa bạn thấy chồng tôi đi ô tô, làm doanh nghiệp lương cao, ai cũng bảo tôi số sướng, chỉ việc ngồi hưởng thụ. Thậm chí, mấy hôm rồi họ còn nói là dịp 8/3 này chồng có điều kiện như thế tha hồ mà nhận hoa, quà đắt tiền…

Tôi cũng chỉ biết cười trừ, vì có năm nào nhận được quà gì của chồng đâu. Đến nỗi, tôi cũng quên mất mấy ngày đó là gì luôn.

Cách đây mấy hôm, lần đầu tiên tôi gợi ý, đòi quà chồng muốn mua chiếc váy và túi xách tôi rất ưng ý, giá cũng chỉ chưa đầy 5 triệu đồng. Vậy mà chồng tôi gạt phắt đi, còn mắng tôi là đua đòi theo xã hội chỉ làm khổ chồng con là giỏi.

Tôi cũng buồn lắm, liền nói: "Anh xem, ai cũng được tặng quà, mà em có được anh tặng bao giờ đâu? Lần này là em có nhu cầu thực sự mới nói với anh, không mua thì thôi, lại còn mắng em".

Chồng tôi không nói gì và dứt khoát không tặng quà gì cho vợ. Tôi cũng khá thất vọng với cách hành xử của chồng. Không mua tặng thì tôi có thể tự đi mua, khỏi phải buồn làm gì. Nghĩ thế và làm, nhân được công ty chuyển lương qua tài khoản, tôi liền rủ đứa bạn thân đi mua sắm ở một trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố.

Ảnh minh họa: Internet

Đang cùng đứa bạn mải mê chọn đồ, bỗng dưng tôi nhìn từ phía đằng trước có người rất giống chồng tôi. Nhìn kỹ thì đúng là anh ấy, đang tay trong tay rất tình tứ với một cô gái trẻ đẹp, chắc chỉ tầm 25 tuổi.

Biết rõ là chồng mình, tôi theo dõi hai người đó thì thấy chồng tôi rất hào phóng, không ngần ngại lúc thì mở ví rút tiền, lúc thì quẹt thẻ để thanh toán các món đồ mua cho cô gái trẻ kia. Ả ta vui sướng, thỉnh thoảng ôm ấp, hôn vào má chồng tôi.

Cô bạn đi cùng cũng rất bất bình, xúi tôi tới đánh ghen, cho ả nhân tình của chồng tôi một trận. Nhưng tôi nghĩ, có làm thế cũng chẳng giải quyết gì, họ cũng chối bay chối biến chỉ là đi mua sắm cùng nhau thôi… Tôi lúc đó bình tĩnh lấy điện thoại quay, chụp lại cảnh tình tứ của chồng tôi với nhân tình.

Chồng tôi phũ phàng không mua quà cho tôi nhưng lại hào phóng mua toàn đồ hiệu cho bồ trẻ. Biết được chồng ngoại tình, tôi có nên dứt tình ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên.