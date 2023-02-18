Đang vui sướng vì được chồng tặng xe sang, bỗng điện thoại của anh reo lên, vừa bắt máy tôi 'hóa đá' tại chỗ khi đầu dây bên kia cất giọng

Anh không chỉ được thăng lên làm trưởng phòng mà còn có tiền mở cửa hàng thời trang nam, đến nay cũng có 3 chi nhánh trong thành phố rồi.

Nhoắng cái mà tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm rồi, chúng tôi có 1 con trai chung. Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống khá vất vả nhưng từ khi sinh con trai đầu lòng, công việc của chồng tôi phất lên hẳn.

Mỗi lần về quê họp lớp hay gặp gỡ bạn bè, tôi đều cảm thấy tự hào về gia đình của mình. Đôi khi, đám bạn thân còn “phát hờn” khi thấy tôi được chồng đổi điện thoại, đổi xe cho liên tục. Nhưng rồi, niềm tự hào của tôi bỗng dưng vụn vỡ sau một lần vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh với đầu dây bên kia.

Trưa hôm đó, ông xã đổi một chiếc xe sang cho tôi. Nhìn chiếc xe đang đỗ trong sân nhà tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, có một ông chồng tâm lý, tuyệt vời như thế ai chẳng vui chứ. Đến đầu giờ chiều anh đi gặp đối tác làm ăn, nhưng anh vừa ra khỏi cửa không lâu thì tôi phát hiện anh để quên điện thoại ở nhà.

Lúc này, chuông điện thoại của anh bỗng đổ chuông, nghĩ rằng chắc anh nhờ máy ai đó gọi về bảo tôi mang điện thoại qua cho anh nên tôi cầm máy lên nghe. Nào ngờ, đó là số của phòng khám nam khoa gọi tới: “Em chào anh, em là nhân viên tư vấn bên phòng khám nam khoa X. Em có đọc được tin nhắn anh để lại trên website nhờ tư vấn về trường hợp bị rách bao cao su khi “bóc bánh trả tiền” với các cô gái trong tiệm massage….”

Ảnh minh họa: Internet

Tai tôi như ù đi, nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi lại đầu dây bên kia rằng có phải gọi nhầm số rồi không? Nghe thấy giọng tôi, người kia ấp a ấp úng xin lỗi bảo gọi nhầm số rồi cúp máy ngay tắp lự.

Tuy nhiên, sự nghi ngờ vẫn nhen nhóm trong lòng tôi, bởi dạo gần đây anh chiều chuộng tôi hơn hẳn, điển hình là chiếc xe sang anh mới đổi cho tôi lúc sáng, chiều đi làm về người anh cũng không có mùi cơ thể nồng như trước.

Từ trước tới nay, tôi luôn tin tưởng chồng tuyệt đối, vợ chồng tôi cũng không bao giờ kiểm tra điện thoại của nhau bao giờ, nhưng việc đến nước này tôi không thể không kiểm tra được.

Sau khi xem điện thoại của chồng, tôi như hóa đá ngay tại chỗ.

Tôi phát hiện ra đúng là anh đi “bóc bánh trả tiền thật”, vì anh từng nhắn tin nhờ bạn tư vấn về chuyện tế nhị này.

Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên anh “ăn vụng” sau lưng tôi, mà anh đã từng ngủ với rất nhiều cô gái khác nhau. Đáng nói hơn, mỗi lần ngủ với gái là chồng tôi đều chụp lại ảnh nóng của họ, lưu giữ trên điện thoại như một chiến tích vậy.

Một lúc sau thì chồng quay về, thấy tôi đang cầm điện thoại anh kiểm tra thì anh choáng lắm, hoảng loạn chạy tới giật điện thoại trên tay tôi rồi trách móc:

- Tại sao em lại kiểm tra điện thoại của anh, em làm như vậy là không tôn trọng quyền riêng tư của anh?

- Tôn trọng quyền riêng tư của anh là để anh thoải mái đi ngủ với các cô gái khác bên ngoài à? Từ trước tới nay tôi đều tin tưởng anh nhưng có vẻ như lòng tin của tôi đặt sai chỗ rồi.

Biết tôi đã biết hết mọi chuyện, chồng liền quay ngoắt thái độ, chạy tới ôm tôi cầu xin nghe anh giải thích: “Anh ‘bóc bánh trả tiền’ nhưng anh không hề có tình cảm với bất cứ ai cả, xong việc là đường ai nấy đi. Anh cũng chẳng ngủ với cô nào quá 2 lần cả, trong lòng anh chỉ có em thôi. Tin anh đi, anh không hề phản bội tình cảm của em”.

Lời giải thích của chồng càng khiến tôi nổi điên, sao anh sai nhưng anh nói như anh không hề có lỗi lầm gì vậy? "Bóc bánh trả tiền" với kẻ khác không phải là phản bội, vậy phải tới mức nào nữa thì mới được coi là phản bội?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi “chiến tranh lạnh” với chồng 1 tháng nay rồi, còn anh thì tìm đủ mọi cách để làm lành với tôi. Nửa đêm anh cũng mò vào phòng xin tôi tha thứ, gỡ bỏ “lệnh cấm vận” nhưng cứ nghĩ tới việc chồng lên giường với nhiều cô gái bán hoa khác là tôi lại thấy ghê tởm, không thể “ân ái” với chồng như lúc xưa được.

Chồng tôi chủ động tâm sự với anh trai tôi, nhờ anh ấy đứng ra hòa giải giúp. Anh nói rằng đó là tính tham chung của đàn ông, thấy phụ nữ trẻ đẹp là không kìm nén được mà máu tham nổi lên.

Tuy nhiên, chồng tôi vẫn luôn ưu tiên gia đình, quan tâm tới vợ con, biết đối nhân xử thế với gia đình nội ngoại 2 bên, chứ không phải bỏ bê gia đình mà nuôi nhân tình bên ngoài. Vì vậy, anh khuyên tôi nên nhìn vào mặt tốt của chồng mà tha thứ cho chồng.

Dẫu biết là vậy nhưng tôi băn khoăn quá, không biết nên ly hôn hay tha thứ. Nếu tha thứ cho chồng, tôi nghĩ chắc sau này anh vẫn lén ra ngoài “ăn vụng” như vậy. Tôi cũng sợ bản thân không thể “ân ái” với chồng bình thường như trước, mà như vậy sớm muộn tình cảm vợ chồng cũng phai nhạt rồi rạn nứt mất.