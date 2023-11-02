Chồng ốm thập tử nhất sinh mới năn nỉ vợ cho gặp mặt bồ, nào ngờ sau cuộc điện thoại, anh đứng hình vì câu nói ấy

Tâm sự 02/11/2023 19:57

Dù anh đã phản bội vợ, đã làm Hân đau lòng nhưng phút cuối chính cô lại là người cứu sống anh.

Đến giây phút đứng giữa danh giới sống chết, Tài mới dám cho Hân biết về mối quan hệ ngoài luồng của mình. Anh xin cô thứ tội và cũng muốn được gặp mặt người tình cùng đứa con trai của anh với ả lần cuối. Không ngờ hành xử của vợ khiến Tài đau đớn ngộ ra tất cả.

Tài kể, cuộc sống hôn nhân của anh với Hân tuy khá êm đềm, suôn sẻ, gần chục năm cưới nhau không 1 lần to tiếng cãi vã nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày anh càng thấy cảm xúc với vợ một nhạt nhòa. Anh cũng biết, Hân là người vợ nhu mì, tốt nết nhưng ở đời có ai ăn mãi một món mà không thấy chán.

Chồng ốm thập tử nhất sinh mới năn nỉ vợ cho gặp mặt bồ, nào ngờ sau cuộc điện thoại, anh đứng hình vì câu nói ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu bằng lý trí, Tài vẫn cố sống tròn trách nhiệm để không làm tổn thương Hân. Song từ khi gặp Trinh thì ham muốn dục vọng đã lấn át lý trí. Sự trẻ trung, ngọt ngào của cô ta đã khiến Tài quên hết những thứ gọi là trách nhiệm để mà cứ vậy anh trượt dài trong mê muội.

 

Được Tài cung phụng tiền bạc kinh tế, Trinh không tiếc công sức chiều chuộng anh. Đến khi cô ả thông báo có thai, Tài cũng vui vẻ chấp nhận đón đợi đứa con ấy. Thậm chí anh còn âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho mẹ con Trinh như mua nhà, sắm xe coi mẹ con Trinh là mái ấm thứ 2 của anh.

Song cách đây vài tháng, Tài phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.

Chồng ốm thập tử nhất sinh mới năn nỉ vợ cho gặp mặt bồ, nào ngờ sau cuộc điện thoại, anh đứng hình vì câu nói ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đau khổ tuyệt vọng, Tài gần như ngã khụy. Những ngày nằm trên giường bệnh, Tài đã suy nghĩ rất nhiều để rồi đi đến quyết định sẽ nói cho Hân biết mọi chuyện. Cùng với lời xin lỗi, anh cũng cầu xin Hân cho anh được gặp người tình cùng con riêng lần cuối, để Trinh được đưa thằng bé về thắp hương tổ tiên nhà nội. Anh bảo có như thế mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Giây phút nghe chồng thú tội, Hân ngã gục ngay xuống bên giường chồng. Nước mắt lăn tràn 2 má. Song dù đau, dù hận nhưng Hân vẫn gật đầu chấp nhận lời thỉnh cầu của chồng.

Tài run run nhấc máy gọi cho người tình, nhưng chuông đổ không biết bao nhiêu cuộc vẫn chẳng có người nghe. Sau Hân lấy máy cô gọi, tuy là số lạ mà Trinh lại nhấc máy ngay.

 

Cố ghim cục hận lại, Hân đưa điện thoại cho Tài nói chuyện. Bất ngờ, thấy tiếng Tài, Trinh nói luôn: "Anh sắp chết rồi còn tìm tôi làm gì. Nói anh nghe, thằng Bon không phải con anh đâu, anh không phải trăn trở gì về nó. Nhà cửa anh mua cho tôi, tôi cũng bán rồi nên anh đừng mong đòi lại vì thật ra đó là phần tôi đáng được hưởng sau ngần ấy năm chấp nhận làm bồ nhí của anh để mang tiếng xấu ở đời là đi phá hoại gia đình người khác".

Câu trả lời của người tình làm mặt Tài trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Anh sốc quá phải nhập viện cấp cứu ngay đêm ấy.

Rất may là kết quả xét nghiệm của Hân đã có, bác sĩ bảo thận của cô hoàn toàn tương thích với chồng. Hân không một chút do dự gác chuyện kia sang một bên để cứu chồng trong cơn nguy kịch. Nhờ vậy Tài đã vượt qua được cửa tử song chính điều ấy lại càng khiến cho anh cắn dứt lương tâm.

Anh ngộ ra được, dù anh giàu nghèo, sướng khổ hay ốm đau bệnh tật thế nào cũng chỉ có duy nhất vợ anh là ở kề bên sát cánh lo cho anh nhất. Dù anh đã phản bội vợ, đã làm Hân đau lòng nhưng phút cuối chính cô lại là người cứu sống anh. Nghĩ tới đây, Tài thấy hận bản thân mình vô cùng nên anh tự nhủ sẽ dành hết phần đời còn lại để đền đáp ân tình Hân dành cho anh.

 

 

Bất ngờ chạm mặt chồng nhân tình trong khách sạn, về đến nhà, cùng nhau thú nhận một điều tôi day dứt cả đời

Bất ngờ chạm mặt chồng nhân tình trong khách sạn, về đến nhà, cùng nhau thú nhận một điều tôi day dứt cả đời

Chúng tôi nói hết ra những khúc mắc trong cuộc hôn nhân, đồng ý cho nhau một cơ hội thay đổi...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ