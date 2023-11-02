Bất ngờ chạm mặt chồng nhân tình trong khách sạn, về đến nhà, cùng nhau thú nhận một điều tôi day dứt cả đời

Tâm sự 02/11/2023 18:42

Chúng tôi nói hết ra những khúc mắc trong cuộc hôn nhân, đồng ý cho nhau một cơ hội thay đổi...

Kết hôn được 10 năm, tôi và anh chưa một lần xích mích lớn. Những mâu thuẫn nhỏ nhắn cả hai đều cùng ngồi lại giải quyết. Chúng tôi cùng nhau xây dựng tổ ấm vuông tròn bằng cả tình yêu thương khiến họ hàng, làng xóm phải ghen tị.

Nhưng hạnh phúc bỗng mau chóng sứt mẻ bắt đầu từ khi chồng tôi mở công ty riêng, tôi được thăng tiến lên chức trưởng phòng kinh doanh.

Bất ngờ chạm mặt chồng nhân tình trong khách sạn, về đến nhà, cùng nhau thú nhận một điều tôi day dứt cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc bận rộn khiến chúng tôi không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước. Những bữa cơm gia đình nay thiếu người này, mai thiếu người kia. Chồng liên tục phải đi tiếp khách tạo dựng mối quan hệ. Không tránh khỏi bia rượu, anh còn sa đà vào karaoke tay vịn.

Tôi bỏ qua cho anh nhiều lần vì anh luôn miệng cãi tất cả là vì công việc, anh không thể từ chối với đối tác nhưng mức độ vắng nhà của anh ngày càng thường xuyên hơn, thậm chí có những hôm, anh đi cả tuần không chịu về nhà.

 

Tôi nản dần, không quan tâm anh đi sớm về khuya như thế nào nữa. Tôi tìm niềm vui bên đồng nghiệp, bạn bè. Dần dần, tôi phát hiện mình có tình cảm với Khang, cấp trên của tôi lúc nào không hay. Những chuyến công tác dài ngày đã đẩy chúng tôi lại gần nhau.

Tôi và chồng vẫn sống cùng nhau, ngủ cùng một giường nhưng tôi không ngừng nghĩ đến Khang. Tôi giấu anh, đắm chìm vào mối quan hệ ngoài luồng.

Nhưng không có chuyện gì có thể giấu được mãi. Bí mật của vợ chồng tôi cùng lúc bị lật tẩy trong hoàn cảnh hết sức trớ trêu.

Bất ngờ chạm mặt chồng nhân tình trong khách sạn, về đến nhà, cùng nhau thú nhận một điều tôi day dứt cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Khang vừa ra khỏi phòng khách sạn thì gặp chồng cùng nhân tình tay trong tay bước vào sảnh. Chúng tôi sững người nhìn nhau, không nói được lời nào.

Về đến nhà, chúng tôi ngồi lại thú nhận tất cả mọi chuyện. Chúng tôi nói hết ra những khúc mắc trong cuộc hôn nhân, đồng ý cho nhau một cơ hội thay đổi. Nhưng cố gắng đến bất lực, chúng tôi không thể hòa hợp được như trước. Sau cùng, vợ chồng tôi quyết định ly hôn.

 

Bản thân tôi luôn day dứt khi chính mình góp phần khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Nếu được làm lại, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra, tôi sẽ bỏ qua để vun đắp mái ấm gia đình. Nhưng tất cả đã quá muộn!

 

Cắn răng bỏ con ở lại để lên xe hoa về nhà chồng, vừa ra tới cửa, chồng bất ngờ nói một câu khiến tôi vỡ òa đầy hạnh phúc

Cắn răng bỏ con ở lại để lên xe hoa về nhà chồng, vừa ra tới cửa, chồng bất ngờ nói một câu khiến tôi vỡ òa đầy hạnh phúc

May mắn là nhà chồng em cũng thông cảm cho chuyện này. Mẹ chồng em còn bảo có thêm cháu càng vui.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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