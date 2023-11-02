Là người bình thường nhưng kiên quyết lấy cô vợ mù, đêm tân hôn, khi trút bỏ tấm áo, tôi phải run lên vui mừng vì điều ấy

Tâm sự 02/11/2023 17:53

Các bạn hãy yêu bản thân mình, hãy tin rằng luôn có một người phù hợp đang chờ bạn. Giống như tôi lúc này đây...

Tôi tên Tân, năm nay 30 tuổi. Tôi kết hôn cách đây 1 năm. Vài ngày trước, vợ chồng tôi đã chào đón một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Có thể nói, đứa con đến với chúng tôi như một món quà trời ban.

Để được đi đến chặng đường ngày hôm nay, tôi và vợ đã cố gắng rất nhiều. Tình yêu của chúng tôi không bình thường như những cặp đôi khác. Tôi quen vợ nhờ vào trung tâm hội người mù. Công ty ấy là đối tác với công ty của tôi. Vợ tôi là quản lý của bộ phận sản xuất. Và cô ấy cũng không có khả năng nhìn như người bình thường.

 

Lúc đầu, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là đối tác thông thường. Nhưng qua những lần gặp gỡ, tôi thấy có thiện cảm và gần gũi với vợ. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn.

Là người bình thường nhưng kiên quyết lấy cô vợ mù, đêm tân hôn, khi trút bỏ tấm áo, tôi phải run lên vui mừng vì điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi là một người biết điều. Cô ấy không bao giờ đòi hỏi tôi phải đáp ứng những món quà vật chất. Trong công việc, cô ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Nhưng khi biết tôi yêu một cô gái như vậy, bố mẹ tôi hết lời ngăn cản. Ông bà sợ tình cảm của chúng tôi chưa đủ chín muồi. Và điều quan trọng nhất là sợ tôi lấy một người vợ khiếm khuyết thì sau này sẽ khổ.

Đứng giữa tình yêu và bố mẹ, tôi đang lăn tăn không biết phải làm thế nào thì vợ tôi quyết định sẽ chờ đợi cái gật đầu từ phía bố mẹ tôi. Vậy là từ lúc yêu đến ngày cưới, chúng tôi đã chờ đợi đúng 5 năm.

Là người bình thường nhưng kiên quyết lấy cô vợ mù, đêm tân hôn, khi trút bỏ tấm áo, tôi phải run lên vui mừng vì điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì rất vất vả mới đến được với nhau nên tôi trân trọng vợ lắm. Đêm tân hôn, chúng tôi ngồi hàn huyên với nhau đến 12 giờ đêm. Khi chỉ còn ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi và vợ mới thật sự là của nhau. Tựa đầu vào vai tôi, vợ hỏi:

“Em không biết khuôn mặt em thế nào. Anh có thể tả cho em nghe được không? Trong mắt anh, em là người phụ nữ xấu hay đẹp”.

Tôi cười:

“Em ngốc lắm, trong mắt anh, em là người phụ nữ đẹp nhất”.

 

Quả thật đến bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm này. Có thể với người khác, vợ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng với tôi, cô ấy đẹp từ tính cách đến tâm hồn. Vài người bạn vẫn thường hỏi tôi, có bao giờ tôi cảm thấy mình thiệt thòi khi vợ như vậy không.

Thật ra tôi thấy mãn nguyện lắm. Người khác có thể không tin, còn tôi, tôi rất tự hào với lựa chọn của mình. 6 năm yêu nhau và một đám cưới. Cái kết của chúng tôi chính là cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu hết mực. Vì thế, gửi tặng những người đang còn tự ti trên cuộc đời này. Các bạn hãy yêu bản thân mình, hãy tin rằng luôn có một người phù hợp đang chờ bạn. Và biết đâu, người ấy chính là người sẽ nắm tay bạn suốt cả cuộc đời.

 

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