Mối quan hệ của tôi với gia đình chồng cũng dần hài hòa. Những tưởng vợ chồng tôi đã có được hạnh phúc viên mãn thì tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình với người đàn bà lớn tuổi, tôi suy nghĩ hồi lâu mà chưa biết phải làm sao. Tôi thấy cuộc hôn nhân của mình bỗng nhiên mong manh quá mà không biết phải làm sao để mọi thứ trở về như xưa. Tôi năm nay 32 tuổi, hiện làm nghề kinh doanh tại nhà. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh làm thợ sửa chữa điện. Chúng tôi có 2 con. Các con tôi giờ đang đi học cấp 2. Vợ chồng tôi cưới nhau không được gia đình chấp thuận do bố mẹ anh không thích tôi mà nhắm anh cho một cô gái cùng thôn. Tôi về sống chung với bố mẹ chồng nhưng thấy không thể hòa hợp nên xin ra ở riêng ít lâu sau đó. Ngày ra ở riêng, tôi nhớ mẹ chồng đã chửi bới, xỉa xói tôi rất nhiều.

Thời gian đầu khi ra ở riêng, chồng tôi thất nghiệp, kinh tế khó khăn, hai vợ chồng tôi cãi nhau nhiều. Cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên tôi đã ngoại tình với người yêu cũ. Lần đầu, chồng tôi phát hiện vợ ngoại tình, anh chấp nhận bỏ qua. Nhưng đến lần thứ hai, anh đã gọi cả người yêu cũ và tôi ra quán cà phê. Anh nói chuyện rõ ràng, dứt khoát và giảng giải cho tôi hiểu. Đến cuối cùng, tôi hiểu ra tất cả và hứa sẽ chấm dứt để quay về bên gia đình. Chồng tôi nói rằng bị tôi ngoại tình, anh rất đau lòng. Nhưng vì thương con, anh chấp nhận cho tôi thêm cơ hội. Tôi mang ơn anh. Sau mấy năm yên bình, giờ chồng tôi đi học sửa điện rồi mở cửa hàng sửa chữa, kinh tế rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet Tôi cũng cố gắng hết sức để chăm lo, vun vén cho gia đình. Mối quan hệ của tôi với gia đình chồng cũng dần hài hòa. Những tưởng vợ chồng tôi đã có được hạnh phúc viên mãn thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Chỉ vì một lần chồng tôi đi sửa đồ điện nhà khách hàng, anh quên điện thoại. Tôi thấy có số lạ không lưu nhắn vào điện thoại của chồng tôi 3 chữ: "Mai gặp nhé!" Tôi tìm hiểu chủ nhân từ số điện thoại thì biết đó là một người phụ nữ hơn chồng tôi 10 tuổi, đã ly dị chồng và đang nuôi 2 đứa con. Chồng tôi thỉnh thoảng đến nhà chị này. Hai người chỉ gặp nhau 1-2 tiếng. Điều làm tôi băn khoăn là chồng tôi vẫn chỉn chu với gia đình, vẫn yêu vợ, thương con như không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt đều đặn, vẫn thăng hoa trong chuyện gối chăn. Ngạc nhiên hơn nữa, chị này rất hay mua đồ cho con tôi rồi bảo chồng mang về. Thậm chí, đến ngày lễ Tết, chị ta còn mua quần áo, phấn son để chồng mang về tặng tôi. Chị ấy rõ ràng là đang muốn sống chung chồng chứ không có ý định ép chồng tôi bỏ vợ. Nhưng tôi thì khác, tôi không muốn sống chung chồng. Tôi cũng định đánh ghen một trận, nói cho ra nhẽ. Nhưng cứ nghĩ đến những cử chỉ của người đàn bà đó, rồi lỗi lầm của tôi trong quá khứ và cách ứng xử của chồng tôi, tôi lại chần chừ và cảm thấy xấu hổ. Hồi xưa tôi đã ngoại tình chồng, anh đã bao dung, tha thứ và cho tôi cơ hội. Giờ tôi sợ nếu phanh phui tất cả mọi chuyện, anh không chọn tôi mà chọn người đàn bà kia. Tôi đang băn khoăn không biết phải làm sao. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

Giả vờ không biết chồng đang ngoại tình, tôi âm thầm làm một việc khiến anh ấy 'tởn đến già' Tôi lén cười vì “cá đã cắn câu”. Đúng như dự đoán, vài phút sau mẹ chồng đã hầm hập xông vào phòng, tay lăm lăm cầm cán chổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ngoai-tinh-voi-may-bay-ba-gia-hon-10-tuoi-tinh-co-bat-qua-tang-dang-an-ai-tren-giuong-toi-chi-thay-xau-ho-vi-dieu-nay-555482.html