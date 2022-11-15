Chồng ngoại tình vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng, nhiều lúc muốn bỏ nhưng lại suy nghĩ lại

Tâm sự 15/11/2022 18:41

Chồng có thói trăng hoa nhưng tôi lại được tiền hàng tháng, như vậy ly hôn mình có lợi gì?

Chồng mình thuộc mẫu đàn ông thành đạt, kiếm ra tiền. Lương cứng hàng tháng của anh là 70 triệu, chưa nói tới các khoản làm thêm làm nếm bên ngoài. Từ ngày làm vợ anh ấy, chưa bao giờ mình phải lo kinh tế tài chính. Mặc dù bản thân mình cũng có công việc nhưng lương lậu còn chưa nổi chục triệu.

Mọi chi tiêu trong cuộc sống đều bằng thu nhập của chồng. 2 con mình cũng đang học trường quốc tế, nguyên học phí mỗi tháng đã hơn 20 triệu. Mặc dù kiếm ra nhiều tiền hơn vợ rất nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ tỏ thái độ coi thường, ngược lại luôn yêu thương, chiều chuộng.

Chồng ngoại tình vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng, nhiều lúc muốn bỏ nhưng lại suy nghĩ lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cách đây 7 tháng, mình bất ngờ phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài. Đợt đó mình sốc thật sự bởi trước nay trong lòng không chỉ yêu mà còn rất thần tượng, tin tưởng chồng hết mực.

Hai đứa cãi vã, trước mặt vợ anh hứa sẽ thay đổi nhưng sau lưng vẫn âm thầm qua lại với người đàn bà đó. Không chỉ 1 cô mà cứ thi thoảng anh lại thay nhân tình như thay áo. Rồi dần dần với anh, sự oán hờn, trách móc của vợ cũng không còn ý nghĩa gì. Miệng anh hứa 1 đằng, việc anh vẫn làm một nẻo. Mình có gào hét, trách móc nhiều thì anh tuyên bố:

“Đàn ông gái gú là thường, miễn anh vẫn quan tâm và sống có trách nhiệm với vợ con là được”.

Phải thừa nhận rằng chồng mình không nói sai. Tuy ra ngoài anh gái gú bồ bịch nhưng về nhà anh vẫn yêu chiều, chăm sóc vợ con rất chu đáo. Chưa bao giờ anh lời nặng tiếng nhẹ, tiền hàng tháng đưa vợ vẫn đủ đầy như trước. Vì lý do này mà không biết bao nhiêu lần mình định ly hôn nhưng lại không thể đặt bút ký.

Dù đau khổ nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để hiểu, nếu bỏ chồng đồng nghĩa mình tự tay từ bỏ cuộc sống đủ đầy, sung túc đang có. Quan trong hơn, các con mình không chỉ chịu thiệt thòi về mặt tình cảm mà vật chất cũng không còn như xưa. Đứa ở với bố chưa biết thế nào nhưng đứa theo mẹ làm sao được ở nhà lầu xe hơi, học trường quốc tế.

Mình đã suy nghĩ rất nhiều nên quyết định chấp nhận thói trăng hoa của chồng như sống chung với lũ. Mình tự động viên bản thân rằng, trên đời này chẳng ai là hoàn hảo, chồng mình cũng vậy.

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