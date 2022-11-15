Ngoại tình với sếp vẫn thương chồng, 5 năm trôi qua em sống 'thảnh thơi' được chồng cưng, sếp chiều

Tâm sự 15/11/2022 15:00

Em thấy hạnh phúc vì điều này, 5 năm sau kết hôn, em vẫn được yêu chiều, hạnh phúc.

Chồng em yêu vợ chân thành, tình cảm của anh ấy sâu đậm ra sao em đều cảm nhận được. Chán ở chỗ anh quá nghèo.

 

Toàn chỉ làm viên chức trong một doanh nghiệp có vốn nhà nước, lương tháng không quá 9 triệu. Anh lại là người hướng nội, an phận thủ thường nên mỗi lần giục nhảy việc ra ngoài để có thu nhập cao thì anh toàn từ chối:

“Cuộc sống của mình đang rất ổn, việc gì cứ phải nhảy nhót chỗ này chỗ kia cho mệt ra. Tiền thì biết thế nào mới đủ, mình phải biết bằng lòng với những gì đang có thì sống mới thảnh thơi được em ạ”.

Ngoại tình với sếp vẫn thương chồng, 5 năm trôi qua em sống 'thảnh thơi' được chồng cưng, sếp chiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mang tiếng vợ chồng trẻ mà chồng em chẳng phấn đấu, suốt ngày chỉ theo đuổi 2 chữ “thảnh thơi”, hết giờ làm là lao xe về đi chợ nấu cơm. Anh nói rằng:

“Anh thương em vất vả. Thử hỏi có mấy thằng đàn ông yêu vợ được như thế”.

Toàn không hiểu điều em thật sự cần không phải là 1 anh chồng đeo tạp dề, cầm chổi quét nhà thay đàn bà. Em muốn một người đàn ông mạnh mẽ, kiếm ra tiền để vợ được sống thật đủ đầy, được đi xe hơi, mặc hàng hiệu.

Nói mãi Toàn không thay đổi, sau em chán chẳng còn đặt hi vọng gì ở chồng mà tự mình xoay xở để thay đổi cuộc sống. May mắn trên công ty em lại lọt vào mắt xanh của sếp. Ban đầu sếp tán tỉnh em cũng tránh vì nghĩ tới chồng. Sau thấy ngoài tình cảm ra thì chồng chẳng mang lại được gì cho mình nên em quyết định ngả vào lòng sếp coi như lấy chỗ “nương tựa”.

Ngoại tình với sếp vẫn thương chồng, 5 năm trôi qua em sống 'thảnh thơi' được chồng cưng, sếp chiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm người tình của sếp, em được ưu ái rất nhiều. Ngoài tăng lương ra thi thoảng em lại được thưởng nóng. Nhờ đó mà em được đổi xe sang, mặc đồ hiệu. Hứng lên sếp lại lấy cớ đi công tác rồi kéo em du hí cả tuần. Những điểm sếp đưa em đi toàn là nơi đắt tiền mà nằm mơ Toàn cũng không bao giờ có đủ tiền dẫn vợ tới.

Tuy cặp với sếp nhưng em vẫn rất yêu chồng nên lúc nào cũng phải khéo léo che đậy bí mật đó của mình. Về với chồng em là cô vợ ngoan, biết chăm lo vun vén cho gia đình. Ở bên sếp lại là người tình nóng bỏng được sếp yêu chiều, chi tiền không tiếc tay.

Kết hôn 5 năm thì 4 năm nay cuộc sống của em có 2 vai diễn khác nhau như thế. Đôi lúc cũng mệt mỏi và căng thẳng vì sợ bị lộ nhưng em tình nguyện sống như vậy. Chỉ cần khéo một chút là em sẽ có tất cả, vừa được chồng yêu lại được sếp chiều. Tội gì mà không tận hưởng phải không các chị.

Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

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