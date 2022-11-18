Khi đã thay lòng, nhiều người đàn ông cạn tình cạn cả nghĩa. Họ sẵn sàng đối xử với vợ theo cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, những người phụ nữ bản lĩnh cũng không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Nếu như vậy thì anh ta sẽ chiếm quyền chủ động, thu được nhiều lợi ích về tài sản hơn. Bởi vì một khi muốn ly hôn, hẳn là cô mong nhanh chóng giải quyết cho xong, từ đó có thể chấp nhận phần thiệt về mình.

Câu chuyện chồng ngoại tình được một người phụ nữ kể lại trên diễn đàn Zhihu. Cô cho biết đề nghị ly hôn là cô đưa ra. Sau khi có người phụ nữ khác bên ngoài và ôm ý định bỏ vợ, anh ta cùng người tình bàn bạc phải tìm cách để cô chủ động chấm dứt hôn nhân.

Tuy nhiên anh ta đã quên mất một điều, rằng cô là một thạc sĩ luật. Biết rõ chồng ngoại tình, về nhà lạnh nhạt với vợ nhưng cô chưa vội đưa đơn ly hôn.

“Tôi thu thập mọi bằng chứng anh ta ngoại tình rồi đến nơi công tác của tiểu tam, thậm chí còn tới tận nhà cha mẹ cô ta 'nói chuyện'. Tuy nhiên tôi không ra mặt lần nào cả mà dùng tiền chung trong hôn nhân để thuê người làm điều đó. Tôi không làm bị thương người khác cũng không gây ra bất cứ chuyện gì trái pháp luật”, cô vợ viết.

Cô người tình chạy đến tìm người chồng khóc lóc, anh ta không chịu được liền gặp vợ và đưa ra đề nghị ly hôn. Âm mưu để vợ chủ động viết đơn đã bị phá hỏng, lúc này chính anh ta lại tự mình đẩy bản thân vào thế bị động.

Ảnh minh họa: Internet

“Lúc ấy tôi mới đem tất cả ảnh chụp anh ta ngoại tình ra, cả chuyện trước đó hai người họ mua căn hộ, đầy đủ thông tin về giấy tờ nhà và lịch sử chuyển khoản. Tôi nói với anh ta rằng mình có một người bạn nổi tiếng trên mạng xã hội, đảm bảo có thể làm cho những người vợ chính thức ở Thượng Hải biết chuyện và đồng cảm với nỗi đau của mình. Còn có thể khiến cho toàn bộ đồng nghiệp và phụ huynh học sinh của cha tiểu tam biết được vị giáo viên ưu tú đó có cô con gái thế nào”, cô vợ cho hay.

Kết cục thua thảm hại cho người chồng ngoại tình

Lập tức người đàn ông phản bội phải quỵ lụy cầu xin vợ để lại cho mình và tiểu tam danh dự. Cô cũng đáp lại anh ta bằng 1 lời "cầu xin", mong anh ta thể hiện với tất cả thiên hạ biết rằng anh ta yêu cô thế nào, dù ly hôn thì vẫn không để cô phải thiếu thốn thứ gì.

“Đi đến bước đường đó, cả tôi và anh ta đều rõ ràng một điều, đó là mục đích của đối phương chỉ có tiền. Một số người phụ nữ tự thôi miên mình rằng hai người đã từng yêu nhau như thế, giờ tình cảm chẳng còn thì tiền cũng là vô nghĩa. Thật ngốc nghếch. Trên thế giới này 2 từ độc ác nhất chính là ‘đã từng’, đã từng xinh đẹp, đã từng cố gắng hay đã từng yêu thương thì tất cả đều là đã qua”, cô viết.

Tài sản của hai vợ chồng có 3 căn hộ, cô vợ yêu cầu phần của mình là 2 căn và toàn bộ tiền mặt. Những năm hôn nhân dù cô có bằng cấp nhưng người chồng hứa hẹn “ở nhà anh nuôi”, không muốn có một cô vợ mạnh mẽ. Cuối cùng mọi lời hứa đều theo gió bay và cô phải được bồi thường.

Ban đầu anh ta dĩ nhiên không đồng ý vì nghĩ tài sản là mình vất vả kiếm được. Nhưng cô tuyên bố sẽ công khai chuyện ngoại tình của anh ta lên mọi nền tảng mạng xã hội, kể cả ly hôn một cách bình thường thì phần tài sản cô được chia cũng không ít. Cuối cùng đêm hôm đó người chồng đành phải thỏa hiệp.

Thậm chí cô vợ còn nhắn nhủ tới chị em phụ nữ phải luôn nhớ một điều tối quan trọng, đó là “mẹ chồng vĩnh viễn là người ngoài”. Ban đầu rõ ràng mẹ chồng rất quý con dâu, đối xử với cô rất tốt. Nhưng sau khi biết hai người định ly hôn và cô yêu cầu nhà, bà khuyên bảo từ nhẹ nhàng đến gay gắt, thậm chí là uy hiếp, khủng bố để cô từ bỏ tài sản.

Thời gian gần đây do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên công ty của người đàn ông gặp trục trặc nghiêm trọng, hoàn cảnh của anh ta không khá gì. Tuy nhiên mọi thứ đều không còn liên quan đến cô nữa. Ly hôn xong, cô xóa bỏ tất cả các dấu vết về chồng cũ, xây dựng cuộc sống mới tự chủ và vui vẻ cho bản thân.