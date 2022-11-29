Chồng mới cưới đang hừng hực chuyện ái ân bỗng ‘gác kiếm’, nhiều lần tra hỏi chỉ nhận được cái lảng tránh, em tò mò hỏi chuyện với đầy nỗi chất chứa

Tâm sự 29/11/2022 15:10

Vẫn chẳng hiểu sự thể ra sao, em đánh liều hỏi han, rồi lâu ngày còn khóc lóc hỏi chuyện, thái độ của anh càng khiến em khó xử.

Em và Hùng đến với nhau khi tuổi đời cả hai không còn quá trẻ. Em đã chạm ngưỡng 30, còn Hùng 35. Trước đó cả hai mải lo sự nghiệp riêng, và trải qua một vài mối tính thời tuổi trẻ không thành nên chẳng ai còn màng tới việc tích cực đi tìm một nửa cho mình.

Nhưng khi em hài lòng với cuộc sống độc thân rực rỡ thì qua một người bạn chung của cả hai giới thiệu, em gặp gỡ làm quen với Hùng. Ban đầu em không mấy mặn mà, vì nghĩ bản thân đã ở tầm này rồi, đằng nào cũng đã muộn thì cho muộn luôn thể.

Chồng mới cưới đang hừng hực chuyện ái ân bỗng ‘gác kiếm’, nhiều lần tra hỏi chỉ nhận được cái lảng tránh, em tò mò hỏi chuyện với đầy nỗi chất chứa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế nhưng khí chất hấp dẫn toát lên từ con người Hùng qua những lần gặp gỡ trò chuyện lại khiến em lưu luyến và bắt đầu thổn thức mỗi khi đêm về. Hình dung sau mỗi ngày làm việc vất vả, khi về tới ngôi nhà yên ấm, có bóng dáng người đàn ông ấy đợi sẵn lại khiến khao khát lứa đôi trong em trỗi dậy hơn bao giờ hết.

Hùng nói cũng bị sự lạnh lùng quyết đoán của em làm cho mê mẩn. Đi qua nhiều mối tình thời tuổi trẻ, anh đã chán ngấy những cô nàng õng ẹo tiểu thư, móng tay luôn sơn mềm lả lướt và ngồi không đợi anh chu cấp tiền bạc. Anh mơ về một người phụ nữ độc lập, tự tin và có sự cầu tiền trong cuộc sống như bản chất con người em đang sở hữu.

Chúng em nhanh chóng bắt sóng nhau và cảm mến khí chất đối phương thực sự. Cả em và anh đều đã có nhà riêng nên cả hai đều hoán đổi không gian sống và tìm thấy niềm hạnh phúc ái ân thật sự. Có những tối thứ bảy, em đang cảm giác trống trải vì đã hai ngày Hùng không liên lạc, thì đột nhiên anh xuất hiện với bó hoa rực rỡ trên tay.

Em và anh đã có những ngày cuối tuần mê đắm nhau, gắn bó quấn quýt không rời. Em và anh rất hòa hợp ở khía cạnh ái ân. Hùng đánh thức nguồn năng lượng và khát khao mãnh liệt mà bấy lâu này, chính bản thân em chưa hề khám phá.

Chúng em cứ yêu và say mê nhau như thế tới gần một năm sau. Nhận thấy thời gian của cả hai không còn nhiều, hơn nữa bố mẹ đôi bên thúc giục nên Hùng bàn với em tổ chức lễ đính hôn. Một đám cưới bên bờ biển miền Hùng đầy gió và cát trắng đã được người trong cuộc trù tính.

Chúng em dự định chỉ mời bố mẹ hai bên, các anh chị em ruột và những người bạn thân nhất tới dự lễ. Tuy nhiên, cách đáy gần một tháng, mặc dù tần suất gặp nhau vẫn dày đặc nhưng Hùng bỗng nhiên giãn ra, không còn mặn nồng chuyện ái ân với em nữa.

Anh vẫn ngọt ngào, quan tâm lo lắng và chăm sóc em, nhưng mỗi khi em đề cập đến chuyện đó, anh chỉ giả vờ như đã ngủ rồi quay lưng đi. Nhiều lần em giận dỗi, khóc lóc thì anh chỉ chiều em cho có lệ.

Chồng mới cưới đang hừng hực chuyện ái ân bỗng ‘gác kiếm’, nhiều lần tra hỏi chỉ nhận được cái lảng tránh, em tò mò hỏi chuyện với đầy nỗi chất chứa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi em giả vờ không màng tới chuyện đó thì anh cũng lờ đi. Có thời điểm em nhẩm tính, em và Hùng gặp nhau đều đặn vào hai ngày cuối tuần nhưng đã ba tuần liên tục đều lâm vào tình trạng ngủ chay. Chúng em vẫn cùng giường, nằm cạnh nhau nhưng lại như hai người bạn độc lập.

Em mới chạm ngưỡng 30, khát khao chuyện ái ân vẫn đang ngập tràn. Chẳng lẽ mỗi lần muốn cùng chồng sắp cưới thăng hoa, em lại phải khóc lóc, làm mình làm mẩy?

Tự biến mình thành kẻ ăn mày trong lĩnh vực ái ân thì em không muốn, nhưng để buông tay Hùng thì em không thể vì bản thân vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Lẽ nào Hùng đã chán em và đang có đối tượng khác hấp dẫn hơn? Nhưng cách hành xử của anh với vợ sắp cưới vẫn ngọt ngào và yêu thương như không hề có chuyện gì xảy ra.

Trong lòng em cảm xúc rối bời nhưng chưa tìm ra cách hóa giải.

Mong được bạn đọc gỡ rối và đưa ra lời khuyên xác đáng.

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