Chồng luôn đối xử với vợ rất tốt, cũng sống có trách nhiệm với gia đình, khi biết được sự thật sau đó nước mắt tôi cứ trào ra không ngừng

Tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ chồng, bởi trước giờ anh đối xử với tôi rất tốt, cũng sống có trách nhiệm với gia đình,... vậy mà...

Vợ chồng tôi kết hôn hơn chục năm, có với nhau 1 cậu con trai. Cuộc sống gia đình cũng ấm êm, hạnh phúc. Chúng tôi yêu nhau 5 năm mới tiến đến hôn nhân, vì thế hai đứa rất hiểu nhau, những tưởng ngần ấy là đủ để thương nhau, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Ai ngờ đâu, tình nghĩa 5 năm yêu đương với mười mấy năm chồng vợ vẫn không thắng nổi cám dỗ ngoài kia.

Cách đây mấy ngày nhà tôi có chút việc nên có mời bạn bè đến ăn uống, chồng uống quá đà nên say rượu đi ngủ trước. Tôi dọn dẹp xong cũng 11h đêm, chẳng hiểu sao ngủ không say giấc, lúc giật mình dậy mới có 2 giờ sáng. Đang cố nhắm mắt ngủ thì thấy điện thoại của chồng sáng lên trên bàn. Tôi tò mò không biết ai lại nhắn nhủ gì giờ này nên lấy đọc. Ai ngờ đâu, những gì đọc được khiến tôi chết điếng. Kéo xem lại từng tin nhắn, tim tôi như vỡ vụn, chồng ngoại tình bấy lâu nay mà tôi không hề hay biết.

Định gọi anh dậy nói chuyện nhưng chồng ngủ say li bì nên tôi không làm gì được. Từ đó đến sáng tôi thức trắng, nằm cạnh chồng mà nước mắt cứ trào ra không ngừng.

Tôi không phải kiểu phụ nữ gớm ghê có thể làm ầm ĩmọi chuyện lên, chửi bới hay đánh ghen gì, tôi chỉ biết khóc và khóc thế thôi - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, nhìn thấy bộ dạng cùng với chiếc điện thoại trong tay tôi, chồng dường như hiểu ra vấn đề, anh thú nhận có quan hệ với cô ta, nhưng anh thề chỉ là mối quan hệ qua đường, tuyệt đối không yêu đương gì cả.

Tôi buồn đến tan nát cõi lòng, cứ nghĩ đến là khóc. Anh nói thế thì tôi biết thế, chứ thực hư thế nào tôi đâu có biết. Tôi không phải kiểu phụ nữ gớm ghê có thể làm ầm ĩmọi chuyện lên, chửi bới hay đánh ghen gì, tôi chỉ biết khóc và khóc thế thôi.

Chồng hứa anh sẽ cắt đứt ngay, nhưng tôi không tin được, cứ nghĩ đến những lời ngọt ngào, hứa hẹn anh nhắn cho người phụ nữ kia là tôi bầm ruột bầm gan, vừa uất hận, và ghen tuông, vừa đau đớn. Giờ tôi thực sự chông chênh không biết phải làm gì cả, xin hãy cho tôi lời khuyên với.