Chồng kiếm bộn tiền, tôi vẫn quyết định ly hôn sau một đêm mặn nồng chỉ vì lý do này

Tâm sự 04/12/2022 18:35

Hết hạn chồng về nước, tôi theo anh về nhà. Thay vì trước kia anh ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ thì bây giờ đã được xây mới bằng căn nhà 3 tầng khang trang.

Không giống những cặp đôi khác, vợ chồng tôi kết hôn được 10 ngày đã phải xa nhau tận 5 năm. Lý do chồng tôi phải sang nước ngoài làm ăn, kiếm tiền lo cho gia đình. Tôi và anh trước đây từng là bạn học cấp 3, có quen biết nhau nhưng mãi đến lúc anh đi nước ngoài cả hai mới nảy sinh tình cảm, yêu rồi cưới. Thời điểm cưới, anh chỉ về nước chơi được nửa tháng. Thời gian bên nhau quá ít thành ra tôi cũng chưa có bầu.

Xa chồng, tôi không ở nhà nội mà về nhà ngoại ở cho thoải mái, chồng tôi cũng khuyên như vậy. Năm năm chờ đợi chồng hết hạn về nước thật là dài, cô đơn và buồn tủi. Là vợ anh, chờ đợi anh nhưng từng ấy năm chồng tôi lại gửi hết tiền về cho mẹ, chỉ cho vợ mỗi tháng 5 triệu thêm vào ăn tiêu. Thú thực tôi không thích, nhưng nhà chồng và chồng không tin tưởng tôi giữ tiền của anh nên tôi cũng kệ. Mỗi tháng anh thu nhập 60 triệu, gửi về hơn 40 triệu. Đó là con số không nhỏ.

Chồng kiếm bộn tiền, tôi vẫn quyết định ly hôn sau một đêm mặn nồng chỉ vì lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hết hạn chồng về nước, tôi theo anh về nhà. Thay vì trước kia anh ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ thì bây giờ đã được xây mới bằng căn nhà 3 tầng khang trang. Nhà chồng đón tôi về trong sự vui vẻ hồ hởi. Nói chung mọi thứ đều ổn cho đến đêm mặn nồng đầu tiên của 2 vợ chồng sau 5 năm xa cách. Tôi ôm chồng tâm sự, hỏi anh về dự định khi về nước sẽ làm gì, lập nghiệp ra sao. Vậy mà chồng thở dài nói cộc lốc: "Làm gì có vốn!".

 

Ngạc nhiên trước lời anh nói, anh đi nước ngoài bao năm, mỗi tháng thu nhập mấy chục triệu làm sao lại không có vốn chứ. Tôi trách anh giấu tôi, sợ tôi cầm tiền thì anh thở dài than thở, từng ấy năm anh gửi tiền về xây nhà, lo cho bố mẹ rồi lo cho cả gia đình vợ chồng nhà anh trai nên không dư đồng nào cả. Anh trai anh thì nổi tiếng lười lao động, mải chơi chỉ giỏi ăn tiêu, suốt ngày dọa tự tử nếu nhà cấm đoán anh làm điều anh thích.

Chồng kiếm bộn tiền, tôi vẫn quyết định ly hôn sau một đêm mặn nồng chỉ vì lý do này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chán nản, uất ức trước những gì chồng nói tôi thất vọng vô cùng. Mang tiếng chồng đi làm nhiều tiền nhưng khi về thì chẳng còn đồng nào, anh mải lo cho gia đình nhà mình mà quên mất còn có vợ anh, thờ ơ với tôi. Tôi chán lắm. Bao năm qua nhà anh sợ tôi cầm tiền ăn tiêu vung phí, hết tiền của anh. Vậy bao năm qua mẹ anh cầm tiền đã giữ được đồng nào hay hết lo cho người này người kia. Anh trai thì ỉ lại vào em không chịu lao động, bố mẹ còn trẻ khỏe nhưng cũng chẳng chịu đi làm gì cứ ở nhà tiêu tiền của con.

Tôi có nói, chê bai nhà anh thì anh lại sửng cồ lên cho rằng tôi là loại đàn bà không ra gì, toàn nghĩ xấu về nhà chồng. Chúng tôi cãi nhau ầm ĩ và rồi tôi quyết định viết đơn ly hôn rời đi ngay trong đêm. 5 năm thanh xuân chờ đợi của tôi, cuối cùng đổi lại được gì ngoài sự coi thường, nghĩ xấu về vợ của anh. Giờ đây, tôi thực sự sợ đàn ông nghe mẹ, bênh nhà mình mà bất luận sai trái.

Vợ sắp cưới của tôi đã qua một đời chồng nhưng vẫn thể hiện điều này khiến tôi 'chướng mắt'

Vợ sắp cưới của tôi đã qua một đời chồng nhưng vẫn thể hiện điều này khiến tôi 'chướng mắt'

Đến khi tìm hiểu mới biết vợ sắp cưới đã từng ly hôn, nghe đâu là vì chồng cô ấy ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới