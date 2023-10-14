Chồng không động vào người vợ sau 2 năm kết hôn, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng thì tá hỏa với bí mật phía sau

Tâm sự 14/10/2023 13:47

Một thời gian sau đó, chồng chủ động cầu hôn với Lưu Lâm. Vậy nhưng sau khi kết hôn, chồng vẫn luôn lạnh nhạt với Lưu Lâm, chuyện này cô chẳng thể nói ra bên ngoài.

Lưu Lâm năm nay 32 tuổi, cô và chồng vừa cùng nhau đưa ra quyết định sẽ ly hôn. Trên thực tế tình cảm của hai người không thực sự tốt nhưng nó cũng không quá xấu. Trong lòng Lưu Lâm đều nghĩ đến chồng nhưng cô không biết vì lý do gì mà từ khi kết hôn đến nay chồng cô không động vào người cô. Chính vì vậy, Lưu Lâm quyết định ly hôn.

Trên thực tế, cuộc hôn nhân Lưu Lâm và chồng đều do bố mẹ hai bên sắp đặt. Khi đó Lưu Lâm và chồng đều đã lớn tuổi và vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Bố mẹ hai bên đều biết nhau nên đã ghép đôi cho vợ chồng Lưu Lâm, chính vì vậy hai người đã đến với nhau một cách nhanh chóng.

Chồng không động vào người vợ sau 2 năm kết hôn, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng thì tá hỏa với bí mật phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hẹn hò, Lưu Lâm nhận thấy trong mắt chồng không có cô nhưng không biết anh có để ý đến người phụ nữ khác hay không. Một thời gian sau đó, chồng chủ động cầu hôn với Lưu Lâm. Vậy nhưng sau khi kết hôn, chồng vẫn luôn lạnh nhạt với Lưu Lâm, chuyện này cô chẳng thể nói ra bên ngoài.

Mặc dù đã kết hôn được hai năm nhưng chồng Lưu Lâm chưa một lần đụng vào người cô. Cũng vì chuyện này Lưu Lâm quyết định kết thúc cuộc hôn nhân sau hai năm kết hôn. Vậy nhưng vào đúng ngày hai người ly hôn, Lưu Lâm mở vali của chồng thì phát hiện bấy lâu nay anh bị oan. Lưu Lâm tìm thấy một lá thư trong vali của chồng, thì ra đó là thư của bố mẹ cô gửi cho con rể. Trong thư bố mẹ Lưu Lâm mong con rể đừng ép Lưu Lâm làm những việc mà cô không thích, ngay cả việc động phòng cũng nên thuận theo tự nhiên không nên ép buộc.

Lưu Lâm nhớ lại khi mới kết hôn cô có phần hướng nội, khá ít nói, có lẽ chính vì điều này khiến chồng nghĩ rằng cô không muốn sống chung cùng với anh. Lưu Lâm nhận ra chính hành động của mình đã khiến chồng không dám động vào cô suốt 2 năm qua. Giờ đây phát hiện cô vô cùng ân hận, vậy nhưng hiện nay hai người đã chuẩn bị ly hôn rồi, Lưu Lâm làm cách nào để bộc bạch lòng mình với chồng để níu kéo hạnh phúc đây?

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