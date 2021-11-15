Chồng không may qua đời, mẹ chồng nhất quyết muốn con dâu sinh con, sau khi sắp xếp lại đồ đạc của chồng cô gái muốn phá thai

Tâm sự 15/11/2021 18:22

Sau khi chồng qua đời, mẹ chồng nhất quyết muốn tôi sinh đứa con trong bụng nhưng một sự việc đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Chồng tôi là một người bộc trực, thẳng thắn, chính vì tính cách này khiến tôi rất thích anh. Sau đó anh chủ động tỏ tình nên tôi đã đồng ý ở bên cạnh anh. Vậy nhưng vì hoàn cảnh gia đình, ban đầu bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Tôi đã làm nhiều cách để dung hòa mối quan hệ giữa hai bên, cuối cùng bố mẹ tôi đành chấp nhận lựa chọn của con gái.

Sau khi kết hôn, chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, khi tôi mang thai, chồng đã đón mẹ chồng lên thành phố để chăm sóc tôi. Công việc của chồng ngày một bận rộn, anh đi sớm về khuya và có phần lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi thông cảm với công việc của anh.

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 Sau khi vợ mang thai, chồng tôi đã đón mẹ chồng lên thành phố chăm sóc vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai ở tháng thứ 6, mẹ tôi từ quê lên thăm. Do không quen đường thành phố nên bà bị lạc đường. Tôi gọi điện nhờ chồng đi đón mẹ thì anh nói rằng có cuộc họp quan trọng anh không thể đi được, vậy là mẹ chồng tôi đi đón mẹ tôi. Không ngờ trên đường về nhà, mẹ tôi đã nhìn thấy chồng tôi đi cùng một cô gái, vậy nhưng khi đó anh nói rằng người này là đối tác làm ăn của công ty anh.

Một tháng sau, chồng nói phải đi công tác vài ngày, anh vừa đi buổi sáng thì buổi trưa tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Giọng một người phụ nữ hỏi tôi có phải là người nhà của nạn nhân không, hãy khẩn trương đến bệnh viện vì chồng tôi bị tai nạn xe hơi tình trạng rất nguy kịch. Tôi không tin đây là sự thật, tôi đau đớn và hoàn toàn suy sụp. Khi tôi và mẹ chồng đến bệnh viện thì chồng tôi đã qua đời.

Sau cái chết của chồng, mẹ chồng nhất quyết muốn tôi sinh đứa con trong bụng trong khi đó thì mẹ ruột lại khuyên tôi nên bỏ. Mẹ tôi nói rằng, nếu sau này tôi đi bước nữa, đứa trẻ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Khi đó chồng vừa qua đời, tôi không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện tái hôn nên đã cãi nhau với mẹ.

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 Mẹ chồng nhất quyết muốn tôi sinh đứa con trong bụng sau khi chồng tôi qua đời - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng khi thu dọn đồ đạc của chồng, tôi vô tình phát hiện ra chiếc điện thoại, chuông báo thức của điện thoại chợt vang lên, nội dung là lịch trình chuyến đi của chồng với một cô gái lạ. Tò mò tôi xem tất cả, thì ra chồng tôi có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ họ Lý. Theo những gì tìm được, tôi phát hiện ra rằng chồng đã ngoại tình từ khi tôi mang thai ở tháng thứ 2.

Sau khi phát hiện bí mật này, tôi vô cùng thất vọng. Tôi đã từng nghĩ sẽ sinh con một mình nhưng khi nghĩ đến việc bị chồng phản bội từ lâu, lòng tôi chợt rối bời. Hiện nay tôi không biết nên sinh đứa con này ra hay là làm theo lời mẹ tôi để tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn mới là điều tốt nhất cho mình.

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Từ khóa:   mang thai quan hệ ngoài luồng ngoại tình

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