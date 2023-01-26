Chồng hứa lên hứa xuống dứt bỏ tình nhân, nào ngờ lần giáp mặt gần nhất lại trong khách sạn, tôi khiến cho cặp đôi ê chề, bẽ bàng rồi ‘xin lui’

Tôi phát hiện khá sớm, lúc 2 người vẫn đang nhắn tin “thính” nhau qua Zalo. Tôi tức, ném vỡ chiếc điện thoại mấy chục triệu của chồng. Trung lặng người, nhưng anh biết mình sai nên chỉ ôm lấy tôi rồi lắp bắp giải thích:

Sau 4 năm cưới, chồng tôi ngoại tình! Bồ nhí của anh lại chẳng phải ai xa lạ mà là đứa tôi biết rõ mười mươi. Trước kia còn ở nhà thuê, chúng tôi là hàng xóm sát vách. Sau khi vợ chồng tôi chuyển ra chung cư 1 thời gian thì gia đình ấy cũng đi. Cô ta đã có chồng, chú ấy lại còn đẹp trai và nhiều tiền nữa. Đặc biệt, tính tình ả này ngày xưa cũng tốt, thế mà chẳng hiểu đưa đẩy kiểu gì giờ lại dụ dỗ Trung.

- Không có gì mà hẹn hò, rồi còn bảo đừng cho chị Tú biết. Định làm gì mà phải giấu giếm tôi? Rồi thì “ước gì anh xã em được tâm lý bằng 1 phần anh thôi”, rồi thì “anh đừng quan tâm thế em động lòng”, “ước gì em gặp anh sớm hơn”??? Gặp sớm hơn rồi thì sao? Rồi cưới nhau luôn à?

- Anh với Ngọc không có gì đâu, em đừng nóng. Bọn anh chỉ nhắn tin hỏi han nhau một chút. Gia đình cô ấy cũng đang trục trặc nên buồn, tìm người tâm sự thôi.

- Vì sợ em hiểu lầm và ghen tuông nên Ngọc mới kêu anh phải giữ kín đó. Bọn anh không có gì thật mà. Hàng xóm cũ với nhau, mới chuyển đi được năm, 2 năm liên lạc, hỏi han nhau là chuyện thường mà.

Ảnh minh họa: Internet

Sự việc hôm đó khiến hai vợ chồng, mà đúng hơn là tôi giận mất gần 1 tuần. Tôi cũng không chủ động nhắn tin dằn mặt cô hàng xóm cũ, nhưng quản Trung chặt hơn. Nào ngờ, tôi vẫn rất “gà mờ” về công nghệ nên mới để 2 người họ qua mặt. Một ngày nọ tình cờ đọc báo mới biết có cách ẩn tin nhắn trên zalo. Tôi thử kiểm tra điện thoại Trung một cách bất ngờ, quả nhiên anh vẫn liên lạc với Ngọc.

Nhưng điều khiến tôi đau đớn hơn đó là mối quan hệ giữa 2 người họ đã lên một tầm cao mới. Những chuyện Trung không nói với tôi, từ sếp gây khó dễ, mẹ chồng muốn chúng tôi sinh thêm con, rồi tôi không chịu chiều chuyện chăn gối… anh đều nói hết với cô hàng xóm cũ kia.

Loạt ảnh họ gửi cho nhau trong kho ảnh càng khiến tôi nổi điên. Ả nhân tình kia không ngại gửi những tấm ảnh hở trên hở dưới, rồi nói nhớ nhung Trung, rồi còn hẹn đi nhà nghỉ. Tới nước này thì tôi không tha thứ được. Tôi hẹn gặp cả 2, Ngọc cũng xin tôi nể tình mà đừng bóc phốt. Ả ta và Trung hứa hẹn sẽ cắt đứt quan hệ, sẽ không liên lạc thêm nữa. Lúc ấy tôi cũng ngây thơ mà tin lời đôi gian phu dâm phụ ấy…

Về phần Trung, sau đó anh cũng tỏ ra quan tâm gia đình hơn, chịu khó làm việc nhà và cố lấy lòng tôi. Anh cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng bẵng đi vài tháng, tôi lại bắt quả tang họ tay trong tay đi trung tâm thương mại. Tôi gọi thẳng cho chồng của Ngọc, nhưng cậu ta lại tin vào vợ, thuyết phục tôi đừng quá ghen tuông. Trong tay tôi lại chẳng có bức ảnh nào, tin nhắn ở máy Trung chỉ đọc xong rồi gào lên chứ chưa 1 lần chụp lại làm bằng chứng. Tôi đuối lý.

Ảnh minh họa: Internet

Song, sau cuộc gọi hôm ấy tôi hiểu rằng anh hàng xóm kia rất yêu và tin vợ mình. Ngược lại, Ngọc cũng chỉ kêu than để Trung thương hại vậy thôi chứ cô ta rất sợ chồng mình phát hiện sự việc. Đây đúng kiểu là thèm của lạ.

Sau đó, Trung lại tiếp tục qua lại, tôi biết thừa do ả kia dụ dỗ, lôi kéo khiến anh khó dứt. Nhưng tôi vờ tin tưởng, xem họ sẽ diễn thế nào. Song, một mặt khác tôi lại âm thầm nhắn tin tâm sự với chồng của bồ của chồng mỗi ngày. Cậu ta thật sự rất bận, nhưng tôi vẫn kiên trì nhắn – đương nhiên với 1 nick giả mạo. Tôi cũng cảm nhận được cậu ta bị xiêu lòng.

Qua những buổi tối tâm sự, tôi biết được vợ chồng hàng xóm cũ rất mặn nồng, chỉ có việc chưa có con cái là rào cản duy nhất… Tôi lại lấy kinh nghiệm của người đi trước ra chia sẻ khiến cậu ta càng hứng thú trò chuyện.

Thế rồi tôi hẹn cậu ta khi nào về lại Hà Nội thì đi uống trà chiều. Và ngày ấy rồi cũng tới. Đầu tiên, tôi nói với Trung rằng mình sẽ đem con về quê 2 ngày để tạo điều kiện cho anh đi gặp nhân tình.

Còn tôi cũng hẹn chồng của Ngọc tới cùng khách sạn với cặp đôi kia. Mọi sau đó đều đúng như tôi dự đoán… Khi 2 người đang lấy thẻ phòng thì tôi và chồng của Ngọc bước tới. Khỏi phải nói, cậu ta vô cùng sửng sốt hỏi vợ:

- Không phải em nói đi gặp khách hàng sao???

Ngọc lắp bắp, giải thích:

- Ừm, anh Trung là khách hàng của em?

- Khách hàng như thế nào? Chồng chị mua sản phẩm gì bên em? Mà khách hàng sao không đi uống trà ăn bánh như chị với chồng em thôi, lại phải lôi nhau vào phòng kín làm gì? – tôi đổ thêm dầu vào lửa.

Khỏi phải nói, cặp đôi mèo mả gà đồng kia mặt mũi tái nhợt, nhìn nhau rồi nhìn chúng tôi, cố đưa ra 1 lời giải thích nhưng đương nhiên tôi đâu có ngu mà tin. Tôi cũng vạch trần nhiều điều khác nữa trước mặt chồng của Ngọc khiến ả nhân tình cứng họng.

Sau hôm ấy, họ mới chính thức cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, tôi lại đang suy nghĩ về việc ly hôn. Hơn 1 năm qua bị phản bội hết lần này tới lần khác khiến tôi thấy bị tổn thương, chai sạn cảm xúc với chồng.