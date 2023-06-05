Chồng hết dè bĩu vợ lại dắt bồ về nhà dằn mặt công khai, bố vợ liền phán một câu khiến anh ta 'bay sạch' của cải, tái mặt hối hận không kịp

Mình vừa trải qua 3 năm cuộc sống hôn nhân, trước đó cũng yêu nhau 2 năm nhưng có những thứ…sau khi lấy về rồi mình mới biết và hiểu ra. Lúc trước khi cưới, bố mẹ chỉ hỏi 1 câu:

- Dạ vâng ạ.

Lúc đó là lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng cũng không biết rằng đó chính là khoảnh khắc sai lầm nhất cuộc đời mình. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, khoảng nửa năm thì cuộc sống mình thay đổi hoàn toàn.

Kể ra thì nhiều lắm, từ việc nhà 1 mình mình làm hết từ a tới z, chồng vui thì chồng giúp, tiền nong mình không được giữ, chồng giữ bảo mình con gái không biết chi tiêu, toàn mua linh tinh, cái cảm giác mình tiêu hết tiền mình phải ngửa tay ra “Anh đưa em tiền đi chợ” rồi bị trách tiêu gì mà nhiều thế nó đau đớn lắm. Đơn giản là mình mua đồ ăn cho cả gia đình chứ có phải cho riêng mình đâu mà “Tiêu nhiều!”, có những hôm đang ăn thì “Khôn nhỉ, chỉ ăn miếng ngon”, có những lúc mình xin “Em đi với bạn tí, tối anh tự ăn nhé” thì “Chồng con không lo, suốt ngày bạn bè!”.

Những lời nói, lời trách móc, những hành động đến khó hiểu. Không phải mình không làm, không giúp, làm xong còn bị nói này nọ, có những hôm buồn, ngồi trong phòng khóc 1 mình, chồng chỉ hỏi “Ai làm gì mà khóc? Lớn rồi nói có mấy câu mà khóc!”

Suốt thời gian tiếp theo, mình đã cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình, 1 phần chấp nhận, 1 phần muốn chồng thấu hiểu, ra ngoài lúc nào cũng phải tỏ ra là gia đình hạnh phúc, được chồng mua quà cáp, tâm lý nhưng bên trong thì không biết tả bằng từ ngữ gì. Vì mỗi lần mình muốn dừng lại, chấm dứt cuộc hôn nhân mình lại nghĩ tới câu hỏi bố mẹ đã hỏi ngày ấy, rồi nghĩ đến lý do chúng mình bắt đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng giọt nước tràn ly, chồng mình lại ngoại tình sau 3 năm chúng mình ở bên nhau, mình không còn gì để nói, để tranh cãi hay giận dỗi nữa. Mình đã quyết định ly dị nhưng trước đó, mình cũng phải nói chuyện này với bố mẹ. Mình cũng suy nghĩ mãi, không biết bắt đầu từ đâu và cuối cùng, mình nói thẳng vào vấn đề, mình gọi cho mẹ:

- Mẹ ơi, con li dị nhé!

- Sao lại đòi li dị, đang hạnh phúc mà.

Sau đó mình vừa khóc, vừa gọi điện kể cho mẹ, mẹ im lặng trong suốt thời gian mình tâm sự, có lẽ mẹ nghe tiếng khóc của mình nên mẹ cũng hiểu:

- Thôi ko sao, li dị cũng được con à, sai thì sửa, còn làm lại được thì cứ làm lại, con sống như vậy có hạnh phúc đâu. Mặc kệ người ngoài nói như nào, người ta đánh giá như nào, họ có sống cuộc sống của mình đâu. Bố hay mẹ đều yêu thương con, chỉ cần con hạnh phúc, dù có mang tiếng thế nào, bố mẹ cũng chịu được!

Tâm sự với mẹ xong chỉ 2 phút sau, bố lại gọi cho mình:

- Con chuẩn bị đồ đạc, bố đến đón con về, yêu thương con, chăm con từ trong bụng mẹ đến bây giờ, bố không chịu được khi con bị đối xử như vậy.

Ngay trong ngày hôm ấy, bố cùng chú ruột mình lên đón mình, khi ấy chồng mình không có ở nhà, bố bảo không cần phải nói, thông báo làm gì, về thôi con.

Thủ tục li hôn vẫn đang trong quá trình hoàn tất, hi vọng mọi việc thuận buồm xuôi gió để mình có thể có 1 cuộc sống tốt hơn. Mình không chịu nổi nữa rồi…

Đến lúc mình về nhà bố mẹ, nhà chồng và chồng liên tục gọi điện rồi quát lên "Mày đi đâu sao không nói ?!", Bố mình giật máy quát lớn "Con tao là cành vàng lá ngọc, tao đưa cho mày cho gai đình mày bảo vật của gia đình là để mày nâng niu chứ không phải để chà đạp, những gì tao cho mày được tao sẽ lấy lại được. Thứ khốn nạn đam mê gái gú, bỏ bê vợ con không xứng có được con gái tao". Nghe lời nói dõng dạc mà đầy tức giận của bố mình, bên máy bên kia cũng không dám hó hé thêm câu nào.

Từng lời bố nói khiến mình òa khóc như đứa trẻ, cảm ơn bố mẹ vì đã chở che con những lúc con lỡ bước trong hôn nhân tối tăm nhất.