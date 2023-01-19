Chồng đưa 50 triệu tiền thưởng Tết, vui mừng chưa được bao lâu, vợ khổ sở khi biết được sự thật đằng sau

Tâm sự 19/01/2023 16:55

Năm nay, dù công ty gặp nhiều khó khăn, song chồng tôi có nhiều thành tích, mang về nhiều hợp đồng lớn nên công ty vẫn ưu tiên thưởng Tết 50 triệu đồng.

Tôi và chồng yêu nhau say đắm, có sự lựa chọn kỹ càng, lấy nhau trên tinh thần tự nguyện. Sự tương đồng hoàn cảnh đôi bên gia đình và điều kiện thu nhập rất khá của cả hai đảm bảo cho cuộc sống tương lai thật sự dễ chịu. Bạn bè, người thân và đồng nghiệp ai nấy tấm tắc khen vợ chồng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, một gia đình lý tưởng, một sự cộng hưởng hạnh phúc mãn nguyện.

Suốt 8 năm chung sống với nhau, vợ chồng tôi có nhiều điều thật mãn nguyện, sau nhiều năm vất vả, chúng tôi đã có một căn hộ tuyệt đẹp ở quận trung tâm thành phố, mỗi người một chiếc ô tô để đi làm, đưa đón con đi học… Quan trọng nhất là hai đứa con của vợ chồng tôi, nếp - tẻ có cả, thông minh, sáng sủa, khỏe mạnh, thừa hưởng mọi nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Trong cuộc sống gia đình, chồng tôi là người chỉn chu, nghiêm túc và rất quan tâm, yêu thương vợ con. Anh ấy tạo dựng được lòng tin của vợ, sống với nhau chừng đó năm tôi luôn cảm giác được quan tâm, chia sẻ từ chồng. Tôi cũng chưa phải buồn phiền, ghen tuông lần nào.

Về mặt kinh tế, tôi đi làm có thu nhập, chồng tôi luôn đảm bảo cho vợ con đầy đủ, có khoản tiết kiệm để lo cho con trong tương lai. Tôi ít phải bận tâm về mặt vật chất, mọi khoản thu nhập của chồng đều chủ động đưa cho vợ, ngay cả tiền thưởng anh ấy cũng thật thà mà dành tặng vợ. Khoản tiền thưởng Tết cuối năm cũng thế, chồng đều vui vẻ khoe vợ, lĩnh xong là đưa luôn cho vợ.

Chồng đưa 50 triệu tiền thưởng Tết, vui mừng chưa được bao lâu, vợ khổ sở khi biết được sự thật đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, dù công ty gặp nhiều khó khăn, song chồng tôi có nhiều thành tích, mang về nhiều hợp đồng lớn nên công ty vẫn ưu tiên thưởng Tết 50 triệu đồng. Chồng tôi đưa cho mà vui mừng, số tiền này đủ để chi tiêu mọi khoản vào dịp Tết, tôi cũng thoải mái để mua quà biếu ông bà nội, ngoại hai bên.

Tôi cũng không thắc mắc, nghi ngờ gì về khoản tiền Tết của chồng vì nghĩ đó cũng là khoản tiền dù chưa phải là lớn, song cũng đủ để tôi khỏi phải lo nghĩ gì về mua sắm, quà cáp ngoại giao, gia đình hai bên. Thế nhưng, tôi thực sự sốc nặng khi biết số tiền mà chồng được thưởng Tết còn nhiều hơn.

Tôi bất ngờ khi xem tin nhắn báo số dư trong tài khoản ngân hàng của chồng, tiền thưởng Tết của anh ấy là 200 triệu đồng, gấp mấy lần tiền mà chồng đã đưa cho tôi. Sốc hơn đó là tin nhắn của chồng gửi tới bồ của anh ấy: "Anh chỉ đưa cho vợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại anh đưa hết cho em. Em mà yêu thương, ngoan ngoãn, chiều chuộng anh thì cái gì cũng có".

Tình cờ biết chồng ngoại tình, anh ấy còn hào phóng cho bồ nhiều tiền trong khi đưa cho vợ chỉ là số ít, dù buồn bực nhưng tôi không biết phải xử trí ra sao. Nếu như ly hôn, tôi sẽ mất khoản chu cấp của chồng hàng chục triệu đồng mỗi tháng, con tôi cũng sống cảnh thiếu đi tình cảm của bố hoặc mẹ. Không thể chấp nhận người chồng giả dối, tôi phải làm gì lúc này? Ly hôn hay tìm cách khuyên nhủ chồng chấm dứt mối tình sai trái với người bên ngoài?

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Tôi cũng chịu khó giữ gìn nhan sắc, luyện tập thể dục… nhưng đúng là so với chồng, tôi có phần già hơn, đó là sự thật hiển nhiên mà dù tôi không muốn cũng phải thừa nhận.

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