Chồng đại gia mới đi vắng một ngày, vợ đã làm điều này ngay trong phòng che rèm kín khiến anh điếng người

Tâm sự 28/12/2022 14:43

Quả thật là, không còn tiếc nuối gì với một người như thế. Chỉ vừa lơ là một ngày sơ hở cô ấy đã tranh thủ làm điều ghê sợ như vậy.

Bí mật cuộc giao dịch với 'đối tác lớn' của vợ phơi bày ngay ở nơi khiến chồng chết lặng. Nếu anh thấy vợ không còn xứng đáng với tình yêu thương, sự trân trọng của mình nữa thì hãy mạnh dạn làm đơn ra tòa chia tay cô ấy. Cũng chẳng nuối tiếc, níu giữ làm gì một khi người phụ nữ đầu gối, tay ấp của mình lại lừa dối, qua mặt mình đi ngoại tình với kẻ khác như thế.

Hợp duyên, hợp số sau gần hai năm đi lại tìm hiểu tôi đã đón Hồng về chung một mái nhà, trong niềm phấn khởi chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè quen biết.

Theo mong muốn của bố mẹ cũng là mong muốn của tôi, tôi thủ thỉ cùng Hồng sớm cho bố mẹ, cho tôi lên chức nhưng Hồng nũng nịu rằng cho em thêm thời gian nữa để em thêm vững vàng trong thương trường rồi có con cũng chưa muộn. Vợ không xuôi nên tôi chỉ biết nhẫn nại chờ đợi...

Nhận được tin cô con gái đầu của chị tôi được học bổng du học ở một nước Đông Âu, tôi rủ Hồng cùng về nhà bố mẹ để ăn bữa cơm mừng cho cháu, nhưng em cho biết em có hẹn với một đối tác lớn bàn chuyện làm ăn cực kỳ trọng đại. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện vui của gia đình tôi mà khiến vợ trẻ buồn khi mất cơ hội làm ăn nên tôi chiều em mà về quê một mình.

Chồng đại gia mới đi vắng một ngày, vợ đã làm điều này ngay trong phòng che rèm kín khiến anh điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhớ vợ quá tôi quyết định rời quê lên thành phố sớm hơn dự định, để vợ trẻ bất ngờ tôi không báo trước cho em. Thế nhưng người bị bất ngờ bị choáng váng lại chính là tôi. Khi mới qua trưa mà nhà tôi khoá cửa trong, rèm buông kín mít. Thời gian chờ vợ mở cửa như kéo dài vô tận…

Hồng áo cài chưa hết cúc, tóc rối vương cả là khuôn mặt tái nhợt của em vì đứng sau em là một chàng trai cao lớn, vạm vỡ nhưng bây giờ chàng trai đó run rẩy, lắp bắp không nói nên lời. Vậy là Hồng qua mặt tôi đón đối tác “góp vốn tự có” để "cắm sừng" chồng. Chưa đầy năm sống nghĩa vợ chồng. Không lẽ tôi và em kết thúc cuộc hôn nhân chưa đầy năm bằng một lá đơn ly hôn để đường ai nấy đi?

Theo tôi, tại thời điểm này anh không cần tốn thời gian mổ xẻ sai lầm của vợ hay buộc vợ và đối tác của cô ấy phải ba mặt một lời với anh mà điều cần làm ngay là anh yêu cầu người đàn ông mất nết kia ra khỏi nhà anh để vợ chồng anh giải quyết riêng câu chuyện chướng tai gai mắt này.

Chồng đại gia mới đi vắng một ngày, vợ đã làm điều này ngay trong phòng che rèm kín khiến anh điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất là sau những gì đã xảy ra, anh và vợ hãy đóng cửa nhà bảo nhau đừng để dư luận đàm tiếu khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn mà bố mẹ anh cũng chịu tai tiếng lây.

Tôi nghĩ thời gian vợ chồng chung sống với nhau bao nhiêu lâu không quan trọng mà quan trọng là sống có êm ấm, hạnh phúc, có tình có nghĩa hay không thôi.

Do đó nếu anh thấy vợ không còn xứng đáng với tình yêu thương, sự trân trọng của mình nữa thì hãy mạnh dạn làm đơn ra tòa chia tay cô ấy. Cũng chẳng nuối tiếc, níu giữ làm gì một khi người phụ nữ đầu gối, tay ấp của mình lại lừa dối, qua mặt mình đi ngoại tình với kẻ khác như thế.

Anh còn trẻ, công việc cho thu nhập tốt, tôi không nghĩ là anh sẽ gặp khó khăn trong chuyện tìm lại một nửa yêu thương của mình nếu ly hôn với vợ.Mong mọi việc được giải quyết ổn thoả để anh yên tâm sống và phấn đấu sự nghiệp cũng như sớm có được một gia đình riêng êm ấm, viên mãn. Chúc anh may mắn.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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