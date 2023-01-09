Chồng cũ không ngớt lời chế giễu ngay ngày tôi tái hôn, đang bối rối thì mẹ chồng mới hỏi một câu khiến anh ta sốc ngất

Đám cưới được tổ chức ấm áp, nhỏ gọn, mời bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng hai bên đến chung vui. Giữa lúc đám tiệc đang diễn ra thì chồng cũ của tôi, người đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện. Anh ta lái một chiếc xe sang trọng bóng loáng khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Chẳng những thế còn ăn vận đồ hiệu sang trọng, trên tay cầm bó hoa nhập khẩu đắt tiền với ý định đến chúc mừng đám cưới của vợ cũ.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 3 năm. Ly hôn được một năm thì tôi quen chồng hiện tại. Sau thời gian yêu đương tìm hiểu, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Chồng tôi trai tân chưa kết hôn lần nào nhưng anh không ngại vợ là phụ nữ một đời chồng. Trước đây tôi với chồng cũ chưa có con chung, sau ly hôn chẳng liên lạc bao giờ. Nghe nói anh ta phất lên, mua được nhà tậu được xe, thay bạn gái liên tục, lại toàn những cô nàng xinh đẹp trẻ trung. Vậy thì tất nhiên là nhớ gì đến tôi nữa!

"Khi xưa nằng nặc bỏ tôi, bố mẹ hai bên khuyên thế nào cũng không được. Tưởng lấy được chồng mới giàu có bề thế ra sao, hóa ra cũng thường thôi nghỉ. Thậm chí đến đám cưới còn chẳng tổ chức cho nên hồn.

Nhưng điệu bộ cử chỉ và những lời anh ta nói ra sau đó thì lại toàn chế giễu và mỉa mai:

Không hiểu sao ly hôn một thời gian tôi được ông trời ưu ái, làm ăn gặp thời gặp thế, phất lên nhanh chóng. Có phải cô kìm hãm con đường tài vận của tôi không nhỉ? Đã không đẻ được con lại còn hãm đường tiền tài của chồng, gã đàn ông nào bất hạnh mới lấy phải cô!".

Tôi tức lộn ruột. Khi trước chúng tôi lấy nhau 1 năm chưa có con thì anh ta bắt đầu đổ đốn. Đi sớm về khuya, trên người toàn mùi nước hoa phụ nữ, rồi trong điện thoại la liệt tin nhắn với những người phụ nữ khác.

Tôi không muốn hôn nhân tan vỡ, lên tiếng cảnh báo để anh ta biết quay đầu. Ai ngờ chồng cũ còn ngang nhiên tuyên bố rằng tôi không đẻ được thì anh ta phải nhờ người khác đẻ hộ. Tuy nhiên anh ta sẽ không ly hôn mà kiếm con về cho tôi nuôi. Vì gia đình đôi bên có mối quan hệ tốt, mẹ anh ta rất quý tôi.

Thử hỏi người vợ nào chịu đựng được cảnh sống như thế? Sau gần 2 năm không khuyên bảo được chồng, tôi quyết định ly hôn. Bố mẹ đôi bên lúc ấy đều xúm vào hàn gắn nhưng tôi đã quyết chí rồi không thay đổi nữa. Thế mà bây giờ anh ta nói kiểu như mình là người bị hại vậy.

Ngay trong đám cưới mà cãi qua cãi lại cũng chỉ xấu mặt chính bản thân mình. Tôi chưa biết phải đáp lại chồng cũ ra sao thì mẹ chồng tôi đứng bên cạnh đột ngột lên tiếng. Bà nói vào mic nên tất cả khách mời đều nghe thấy:

"Tôi biết khi trước anh chê con dâu tôi không sinh được con nên miệt mài ra ngoài kiếm con. Thế bây giờ anh đã có mấy đứa con rồi? Khoe với anh là con dâu tôi mang bầu 3 tháng rồi đấy. Sang năm vợ chồng nó sẽ đón đứa con đầu lòng”.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện cũ của tôi, chồng và mẹ chồng đều biết cả. Nghe bà nói thì tôi mới giật mình. Thú thuật lúc trước tôi cũng nghĩ do bản thân mình khó có con, chứ chồng cũ khỏe mạnh, cao ráo đẹp trai, sức khỏe anh ta chắc hẳn bình thường. Mọi người cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng tôi không đi khám, phần vì sợ phải đối mặt với thực tế phũ phàng, phần vì nghĩ con cái là duyên số. Nhiều người chạy chữa mãi cũng chẳng được, rồi tới lúc con lại tự đến với mình.

Khi quen chồng, anh luôn động viên tôi hết lời. Thế rồi đột nhiên tôi lại mang thai. Tôi chỉ nghĩ lúc này duyên số mới đến chứ không không bao giờ cho rằng chồng cũ có vấn đề gì đó. Hẳn là anh ta cũng đinh ninh như vậy, nên khi nghe mẹ chồng tôi lên tiếng thì mới hoá đá đờ đẫn. Nhìn vẻ mặt tím tái không còn giọt máu của anh ta thì biết trong các cô bạn gái chưa có ai mang thai cả!

Chồng cũ lảo đảo như muốn ngất, vội vã quay người chạy một mạch khỏi tiệc cưới của chúng tôi. Chuyện sau đó ư? Tôi cũng chẳng rõ nhưng anh ta không lần nào xuất hiện thêm trước mặt tôi nữa.