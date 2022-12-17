Sau một năm như vậy, hai vợ chồng dắt nhau tới bệnh viện kiểm tra xem vấn đề nằm ở đâu nhưng kết quả lại chỉ ra sức khỏe hai đứa đều bình thường. Gần một năm nay, hầu như ngày nào tôi và chồng cũng uống thuốc bổ để cải thiện sức khỏe, sớm có con, có cháu cho ông bà bồng bế.

Tôi và chồng ly hôn vì hai đứa lấy nhau 3 năm mà chưa có con. Một năm đầu tiên vì vẫn còn trẻ, công việc chưa ổn định nên hai vợ chồng “kế hoạch”, chưa đẻ vội làm gì. Tuy nhiên, gia đình của anh ấy rât khó tính muốn có cháu liền nên chúng tôi gặp phải sức ép rất lớn nhưng làm tình mãi chúng tôi cũng không thể có con.

Đêm hôm đó tôi chia sẻ tin vui này với chồng, đặt hy vọng nhiều lắm. Nào ngờ, anh lại trực tiếp thốt ra 3 từ: “Ly hôn đi” khiến tôi sửng sốt, ngỡ ngàng. Câu nói đó khiến tim tôi vỡ nát hoàn toàn.

Một hôm, nghe chị đồng nghiệp mách nước có ông thầy Đông y lấy thuốc chữa hiếm muộn tốt lắm, bạn của chị cũng nhờ ông ấy bốc thuốc mà có con. Tôi nghe mà mừng huýnh, vội vàng xin địa chỉ để hai vợ chồng tới khám xem sao, có bệnh thì vái tứ phương mà.

- Anh nói gì kỳ cục vậy? Đừng đùa như vậy. Hai từ đó không nên nói đùa cho vui, tối kỵ đấy.

- Anh không đùa, anh nghiêm túc đấy. Đây là ý của anh, cũng là ý của bố mẹ. Nếu chúng ta đã không có con với nhau thì hãy cho nhau lối đi mới đi, anh thích trẻ con, em cũng muốn được làm mẹ mà. Đôi khi tách nhau ra, lập gia đình mới chúng ta lại có những đứa con riêng của mình đấy, chỉ là chúng ta không có duyên phận để có những đứa con chung thôi.

Anh Huy hàng xóm đấy, vợ chồng anh ấy ở với nhau gần chục năm trời cũng không có con nên ly hôn. Anh ấy tái hôn được mấy tháng đã có con rồi, mà nghe đâu chị vợ cũ cũng đi thêm bước nữa, đang mang thai rồi đấy…

Ảnh minh họa: Internet

Anh nói nhiều lắm nhưng tai tôi ù đi, không nghe được gì nữa. Lòng lạnh như băng. Mặc dù không muốn ly hôn nhưng chuyện đến nước này tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa. Tôi dọn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày cho cả hai có khoảng riêng để tĩnh tâm, suy nghĩ lại vì đôi khi xa nhau ta mới biết trân trọng nhau, mới thấy không thể sống thiếu nhau mà.

Chuyện gì đến cũng phải đến chúng tôi đã ly hôn dù bản thân tôi không muốn. Hôm đó đang làm việc tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, đầu óc choáng váng. Chắc khoảng thời gian này bận rộn quá, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ nên kinh nguyệt của tôi cũng bị mất. Vậy là tôi xin cấp trên tan làm sớm để tới bệnh viện kiểm tra chứ để tình trạng này kéo dài cũng không ổn.

Tuy nhiên, bác sĩ nói tôi không bị bệnh mà là đang mang thai. Tôi mừng huýnh, vội vàng chạy về nhà chồng cũ báo tin mừng để chúng tôi tái hôn. Nhưng về đến nhà anh, thấy bức ảnh treo trên tường tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Ly hôn chưa đầy tháng mà ảnh cưới của tôi và chồng cũ đã bị gỡ xuống từ khi nào và được thay thế bằng một tấm ảnh cưới khác. Chú rể vẫn là anh, nhưng cô dâu không phải là tôi. Trên bàn còn đặt một tấm ảnh nhỏ chụp cảnh anh hôn lên bụng bầu của người phụ nữ đó. Nhìn qua, có vẻ như cô ấy mang thai được 6-7 tháng rồi, tức cái thai lớn hơn tôi.

- Cô biết chuyện rồi thì nhà chúng tôi cũng chẳng giấu làm gì nữa. Như cô thấy đấy, hai đứa nó sắp làm đám cưới rồi, mong cô sau này đừng tới đây làm phiền gia đình tôi nữa.

Mẹ chồng cũ thẳng thắn nói. Tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Anh lén lút cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài, cô ta có thai nên anh mới ly hôn với tôi để đường đường chính chính đến với ả. Gia đình anh đang mong con ngóng cháu nên ủng hộ không chút do dự, chẳng trách anh lại vội vàng đòi ly hôn với tôi như vậy.

Nhưng bây giờ đứa con trong bụng tôi phải làm thế nào đây? Tôi có nên nói với gia đình anh ta về đứa bé không?