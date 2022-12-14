Anh vừa đi du lịch cùng công ty thì chị đọc được dòng bình luận dưới bức ảnh mà chồng check-in 1 giờ trước ở sân bay của người phụ nữ đó: “Em đợi anh, bọn mình sẽ có những giờ phút hạnh phúc bên nhau”.

Đêm ấy trong bệnh viện khi con đã ngủ say chị lấy điện thoại nhắn tin cho chồng 1 tin không dấu: “Em sinh som roi. Anh bo di con cho chet, em han”. Nước mắt tuôn rơi chị ôm con vào lòng.

30 phút sau chị bất ngờ trở dạ sớm so với dự kiến sinh 10 ngày, mẹ chồng bảo gọi điện thông báo tin cho chồng nhưng chị ngăn bà lại. Chị sợ nếu nói chuyện cho anh chị sẽ không giữ được bình tĩnh, chị sẽ làm um lên và nguy cơ cái thai trong bụng sẽ bị ảnh hưởng. Chị lén nỗi đau cùng mẹ chồng vào viện sinh con trong khi chồng chị lúc đó có lẽ đang vui sướng tột cùng khi được gặp người tình.

Chị điếng người, nhưng 1 phút sau thì dòng bình luận đó đã bị xóa. Hóa ra tin nhắn hôm trước từ số máy lạ gửi tới máy của anh nó nhớ thương anh không phải là nhắn nhầm mà nó là thật. Chồng chị có người khác ở bên ngoài rồi. Và lần này họ đã hẹn nhau để đi du lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Chị đau đẻ suốt 5 tiếng chỉ có mẹ chồng bên cạnh. Nhiều lần đau quá chị chỉ dám bấu chặt vào thành giường, đau đớn tột cùng. Nhớ lại 3 năm trước chị đã từng khiến bố mẹ đau lòng khi không ra nước ngoài định cư cùng ông bà mà quyết định ở lại trong nước để có thể được gần anh, để có thể được cưới anh.

Ngày cưới chị bố ốm nên không thể về thăm con gái được, vậy mà lúc cưới xong chị cũng chưa từng có thể thu xếp sang thăm ông. Chồng đã hứa 1 ngày sớm nhất đưa chị sang nhưng rồi công việc bận bịu nên anh cứ khất lần mãi. Rồi thì chị bầu bí chẳng thể đi được nữa, anh thì cũng cứ liên miên với những chuyến công tác vào Hùng ra Bắc. Giờ chị mới hiểu lý do anh bận vì cái gì.

Người đàn ông chị sẵn sàng đánh đổi tất cả cuộc sống sung sướng ở trời Tây, sẵn sàng chịu xa cả bố mẹ để gắn bó cùng không ngờ bây giờ lại đối xử với chị thế này đây. Còn nỗi đau nào hơn việc mình đau đớn lâm bồn sinh con cho chồng trong khi chồng lại đi hú hí với người con gái khác??

May mắn làm sao sau 5 giờ vật vã cuối cùng chị cũng lên bàn mổ và hạ sinh 1 đứa con trai kháu khỉnh. Khi con dâu đã mẹ tròn con vuông, mẹ chồng bảo để bà báo tin cho con trai mừng thì chị 1 lần nữa ngăn lại:

– Mẹ để con tự báo cho anh ấy.

– Ừ thế, con báo cho nó ngay đi cho nó mừng nhé. Thằng chó con của bà kháu khỉnh giống y bố thế này cơ mà.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy trong bệnh viện khi con đã ngủ say chị lấy điện thoại nhắn tin cho chồng 1 tin không dấu: “Em sinh som roi. Anh bo di con cho chet, em han”. Nước mắt tuôn rơi chị ôm con vào lòng. Chị đợi ngày anh về vợ chồng sẽ nói chuyện rõ ràng, rất có thể chị sẽ chọn cách ly hôn chứ chị không thể nào chịu đựng được sự phản bội trơ trẽn của chồng.

Anh đang nằm ôm bồ, bất ngờ nhận được tin nhắn của vợ. Đọc xong gọi lại cho vợ thì số máy thuê bao vì chị đã tắt máy ngủ với con. Anh gọi cho mẹ mình thì bà đang trong viện nên cũng để chế độ im lặng không biết. Anh cuống cuồng sợ hãi tột độ vội vàng đẩy cô bồ ra rồi cầm điện thoại gọi đặt vé máy bay chuyến gần nhất. Anh bay về ngay trong đêm chỉ kịp nói với bồ: “Vợ con anh có chuyện không hay rồi. Anh là thằng chồng khốn nạn. Anh xin lỗi, mình chấm dứt em nhé”.

Cô ta há hốc mồm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đi mất rồi. Sáng sớm hôm sau chị vừa mở mắt ra đã thấy mẹ chồng rối rít chạy vào.

– Con ơi, thằng Hùng đang đi taxi từ sân bay về đây rồi. Hôm qua con bảo nó về hay sao mà nó về gấp ngay trong đêm vậy?? Đêm qua nó gọi lỡ mà mẹ không biết.

– Không con có bảo anh ấy phải về đâu.

30 phút sau thì anh có mặt, thấy vợ anh lao đến:

– Em ơi, con làm sao vậy. Anh xin lỗi, anh là thằng khốn nạn.

– Con khỏe mà.

– Sao hôm qua em nhắn cho anh là: “Em sinh sớm rồi. Anh bỏ đi con chờ ch... Em hận”.

– Anh dịch sai rồi: “Em sinh sớm rồi. Anh bỏ đi với con ch* ch*, em hận” nhưng mệt nên em nhắn thiếu với nhắn không dấu.

– Con không sao là may rồi. Anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh em nhé.

– Còn cô ấy??

– Anh đã nói chấm dứt với cô ấy khi đặt vé máy bay về rồi.

Chị cảm thấy nhẹ người, dù sao anh cũng tỉnh ngộ, con chị vẫn còn có bố. Chị cũng không muốn con khổ nên quyết định tha thứ cho anh.