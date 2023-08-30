Chồng bỏ đi biền biệt 6 năm trời, ngày về thấy vợ bế một đứa bé liền đánh đuổi, đến lúc nhìn rõ mặt mới sững người, ngã quỵ xuống đất

Tâm sự 30/08/2023 09:05

Đã qua năm rồi nhưng việc làm của Quân cũng chưa xong, nếu về thì lại thấy tiếc công sức. Thấy thế, Quân quyết định ở lại thành phố thêm vài năm nữa.

Quân vốn chỉ làm thuê ở quê nghèo, cực khổ đủ nuôi thân. Đến khi cưới Liên thì tiền bạc lại chẳng có. Nghĩ là ở đất quê nghèo nàn thế này mải miết thì chẳng bao giờ giàu lên được, Quân quyết định vào thành phố làm ăn với họ hàng. Ban đầu, anh chỉ định đi khoảng 2, 3 năm để có khoản tiền làm ăn. Khi đi, Quân cũng yên tâm chuyện nhà cửa, vì Liên cũng hiền lành, lại rất thương anh.

Lên thành phố, Quân một lòng lo làm lụng không ngừng. Ban đầu, Quân cũng hay gọi điện về hỏi han vợ. Nhưng về sau, công việc ngày một nhiều, Quân lâu lâu mới nghe được giọng vợ. Dù vậy, chỉ cần có thời gian là Quân lại gọi cho vợ. Nghe giọng vợ nhỏ nhẹ, động viên không dứt mà Quân như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng làm việc.

Đã qua năm rồi nhưng việc làm của Quân cũng chưa xong, nếu về thì lại thấy tiếc công sức. Thấy thế, Quân quyết định ở lại thành phố thêm vài năm nữa. Nếu lần này thành công thì khi về, vợ chồng anh có thể sống thoải mái hơn rồi. Thời gian này, Quân không hay gọi về thương xuyên cho vợ nữa, tập trung làm việc. Đến năm thứ 6 xa nhà, Quân có số tiền khá lớn để làm vốn. Lúc này, anh mới trở về quê.

Chồng bỏ đi biền biệt 6 năm trời, ngày về thấy vợ bế một đứa bé liền đánh đuổi, đến lúc nhìn rõ mặt mới sững người, ngã quỵ xuống đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi trên xe về nhà, lòng dạ Quân vui mừng lắm. Quân cứ nghĩ gặp lại vợ, có vốn làm ăn, cuộc sống của vợ con sau này sẽ hạnh phúc ra sao. Trong đầu Quân lúc đó đã nghĩ sẽ mở cho vợ một sạp quần áo như chị mong muốn. Bản thân anh sẽ buôn bán thêm đồ gia dụng phụ kinh tế trong nhà…

Quân về thẳng nhà mà không báo cho vợ biết. Gần về tới nhà, anh phải đi bộ một đoạn. Nhưng vừa tới đầu ngõ, Quân giật mình khi thấy dáng vợ đang phơi đồ trước sân. Niềm vui mừng của Quân chợt tan biến nhanh chóng. Quân chợt nhận ra hình dáng vợ thay đổi quá nhiều. Vợ anh, hình như đang mang thai! Quân đứng sững lại, dụi mắt vài lần mới có thể chắc chắn. Rõ ràng đó là vợ anh, nhưng sao cô ấy lại có bầu? Anh đi 6 năm trời… thì chỉ có thể là Liên phản bội anh. Nghĩ vậy, anh không kiềm chế được cơn ghen tuông và tức giận. Quân chạy ào đến kéo vợ ra trước nhà, cho cô ta vài bạt tay cho hả giận:

- Cô dám ăn nằm với thằng khác? Tôi đi làm cực khổ để ở nhà vợ hư thân mất nết thế này sao?

Quân đuổi Liên đi luôn, không muốn nhìn mặt cô thêm phút giây nào nữa. Hàng xóm láng giềng lúc này cũng hùa theo Quân:

- Chú thấy chưa, bỏ vợ ở nhà một mình rồi giờ hại thân. Vợ chồng nghèo cũng còn hơn giàu mà thế này.

Từng lời nói của mọi người lại khiến Quân thêm tức giận. Càng giận bao nhiêu anh càng đau lòng bấy nhiêu. Bao nhiêu mong chờ, kế hoạch anh muốn thực hiện cùng vợ đều tiêu tùng trong phút chốc.

Khoảng mấy tháng sau, Quân ngỡ ngàng khi thấy vợ quay về. Vừa thấy cô bế đứa trẻ thì Quân đã lại định đuổi đi. Nhưng vừa nhìn thấy mặt đứa bé thì Quân chết sững, đứa bé giống Quân như đúc. Quân lấy làm lạ, anh đi làm xa, làm sao cô có thể có con với anh? Đúng lúc đó thì anh trai của Quân, Huy xuất hiện. Huy xa quê cũng lâu rồi. Vì ngày trước Huy cãi lời cha cưới người vợ bây giờ. Huy đành rời đi để về quê vợ làm ăn, sinh sống. Lúc này, Huy đành đứng ra giải thích:

- Anh xin lỗi. Mọi chuyện đều là do anh. Em đừng trách Liên, em ấy cũng vì thương vợ chồng anh.

Chồng bỏ đi biền biệt 6 năm trời, ngày về thấy vợ bế một đứa bé liền đánh đuổi, đến lúc nhìn rõ mặt mới sững người, ngã quỵ xuống đất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng một năm trước, hai vợ chồng Huy có dịp về quê mới ghé thăm vợ chồng Quân. Nhưng lúc này Quân lại không có nhà, chỉ có Liên một mình. Nghe Huy kể chuyện vợ chồng Huy hiếm muộn, Liên chấp nhận lời đề nghị của Huy để giúp vợ chồng anh sinh con. Vợ chồng Huy khi đó đã định rước Liên về nhà họ để chăm sóc. Nhưng Liên nhất định không chịu, vì cô muốn ở lại đợi chồng về. Đến khi Quân về, đánh đuổi cô đi thì cô mới chịu về nhà Huy ở tạm.

- Lúc đó anh định giải thích với chú rồi. Nhưng Liên không chịu. Liên muốn sinh cháu ra khỏe mạnh rồi về gặp anh. Anh xin lỗi. Liên là người vợ thủy chung, chú đừng hiểu lầm cô ấy.

Nghe tới đây, mắt Quân đã ươn ướt tự lúc nào. Quân chạy đến ôm vợ mà khóc rưng rức. Anh nào có biết Liên vì anh mình mà khổ sở vậy. Anh không tin tưởng vợ, lại đánh vợ đau, còn đuổi vợ đi. Nghĩ vậy mà Quân càng tự trách mình. Từ nay, Quân sẽ dành cho vợ những gì tốt đẹp nhất để đền bù bao tháng năm xa vợ, bù đắp khoảng thời gian khổ sở của vợ đã chịu.

Chồng mất 3 năm, tôi mới tái hôn với người mới, ngày cưới diễn ra tôi chết lặng khi thấy người bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỉ

Chồng mất 3 năm, tôi mới tái hôn với người mới, ngày cưới diễn ra tôi chết lặng khi thấy người bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỉ

Sau một năm lấy nhau thì tôi sinh con đầu lòng. Từ ngày làm dâu, tôi được mẹ chồng yêu thương, chồng chiều chuộng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 41 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 41 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ