Chồng báo đi công tác với giọng điệu hớn hở, tôi giả ngây song 'vạch trần' bí mật kinh tởm của người chồng bội bạc!

Cô vợ ấy tâm sự: "Không nghĩ tới thì thôi, chứ nghĩ tới là em lại tức đầy ruột đầy gan các chị ạ. Đúng là ở cuộc đời này, biết mặt biết người mà chẳng thể biết được lòng. Đến chính người đàn ông, người chồng đầu gối tay ấp với mình gần chục năm, nghĩ là chung thủy, lý tưởng yêu thương vợ con, thế mà cuối cùng chỉ là là 1 gã ong bướm.

Càng yêu thì càng hận, đó là quy luật tình cảm nên khi biết chồng lén lút ăn nằm với người đang bà khác chẳng người vợ nào lại không giày vò đau khổ. Giống như người vợ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây. Song cách xử lý người đàn ông phản bội của cô mới thật sự khiến người khác nể phục.

Chẳng là đêm ấy, đang ngủ tỉnh giấc em quay sang không thấy lão đâu. Ban đầu nghĩ lão đi vệ sinh mà đợi mãi không thấy về giường. Nghĩ hay lão lại mò dậy làm thế là em vùng chăn xuống giường tìm.

Thật sự là thất vọng với đời. Yêu 5 năm mới cưới, hơn 7 năm gắn bó, gia đình hạnh phúc chẳng mấy khi cãi vã, kinh tế đủ đầy, con cái cả nếp cả tẻ. Không phải nói quá chứ nhiều người còn coi nhà em là hình mẫu gia đình lý tưởng để phấn đấu. Em cũng từng nghĩ như thế song cách đây 1 tuần thì em chính thức vỡ mộng.

Ai ngờ, vừa tới cửa phòng làm việc của lão, em đã nghe thấy tiếng chồng thậm thụt nói chuyện điện thoại bên trong: 'Anh cũng nhớ em lắm nhưng đêm rồi, anh không qua được. Với lại anh nhắc em bao nhiêu lần, đừng gọi điện khi anh ở nhà. Anh đặt được khách sạn rồi, tuần sau chúng mình sẽ được ở bên nhau'.

Thế là đủ nói lên tất cả, đau không khóc lên được. Em lẳng lặng về phòng nằm vờ ngủ tiếp. Được cái trước giờ tính em lì, uất ức nhưng vẫn cắm tăm không nói gì vì giờ mà hở ra coi như 'rút dây động rừng' không giải quyết được việc gì. Chùm chăn nghĩ kế hoạch, sáng hôm sau em bắt tay vào việc luôn.

Lén vào điện thoại lão, em lục tung facebook, zalo, em không tìm được chút sơ hở nào. Lão 'ăn vụng xong chùi mép' sạch lắm. Chỉ có duy nhất cái ảnh gia đình em đi chơi cách đây vài tháng, chồng em up lên, mọi người đều like, thả tim. Riêng 1 người chọn biểu tượng phẫn nộ. Thấy lạ, em vào kiểm tra thì thấy đó là tài khoản của 1 cô ả, nhìn mặt trẻ măng, cũng có gia đình rồi. Em lần mò, dùng luôn facebook của lão nhắn tin cho ả. Ai ngờ vừa nhắn 'em ơi', con bé đó rep ngay: 'Để người ta đợi cả đêm giờ còn gọi gì'.

Ảnh minh họa: Internet

Em với cô nàng bắt đầu nói chuyện,…

Tối hôm kia, đi làm về lão hớn hở thông báo với vợ hôm sau vào đi công tác. Còn không cần vợ chuẩn bị đồ cho, lão tự gấp quần áo, giày tất xem ra háo hức lắm. Em thừa biết chuyến công tác của lão là vé nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm trong khách sạn hạng sang.

Hôn tạm biệt vợ như đúng rồi, lão một mạch phóng xe tới điểm hẹn tình yêu. Theo lịch con bé kia đến trước nhận phòng, lão tới sau. Lái xe mấy tiếng đồng hồ cũng tới nơi. Đúng số phòng lễ tân chỉ, lão hăm hở đi lên. Nhấn chuông, vừa thấy cánh cửa phòng mở, lão đã ríu rít gọi: 'Tình yêu ơi, anh tới rồi này'.

Thế nhưng vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, lão run bắn không mấp máy nổi môi. Có chết lão cũng không ngờ em đang ở phòng lão đặt. Cười tươi, em hỏi chồng: 'Sao, gọi tình yêu to thế mà thấy vợ lại im tịt rồi. Hay tình yêu của anh là ai không phải tôi?'.

Lão ấp úng: 'Sao em lại ở đây…'. Em vẫn cười: 'Chồng em ở đâu, em ở đấy, không được à?'.

Lão im bặt, lúc này em mới đanh giọng lại: 'Đùa anh vậy thôi, chứ tôi được hưởng sái từ người tình bé bỏng của anh. Vì chồng cô ta ra thăm vợ đột xuất, cô ta phải ở lại chăm chồng không vào đây chăm anh được mới nhờ tôi vào với anh cho đỡ phí 10 triệu tiền phòng. Mà anh cẩn thận đó, về thành phố đi lại nhớ đeo cái khẩu trang cho kín không chồng cô ta gặp lại đập cho'.

Lão tái mặt nhìn vợ, đúng là nằm mơ lão cũng không thể tin nổi em đã tìm tới tận chỗ ả bồ của lão. Em lịch sự, không thèm đánh ghen mà gọi thẳng cho chồng ả kia tới mà dạy dỗ vợ còn mình giữ sức về dạy chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Hiểu rằng vợ đã biết mọi chuyện lão đành thừa nhận tất cả, rằng cũng mới qua lại với con bé đó được vài tháng. Chỉ là chơi bời không có tình cảm sâu sắc gì. Lão lải nhải cả đêm nhưng em mặc xác. Phòng sang, đệm êm, giường đẹp em nằm cho lão đứng. Về Hà Nội em cũng im lặng. Đơn ly hôn em viết sẵn mà chưa ký, cứ treo đó dọa. Thật lòng em không có ý định bỏ lão song phen này em phải hành cho ốm để sau chừa".

Theo dõi hết câu chuyện, ai cũng khen cô quả thật là phụ nữ bản lĩnh và tỉnh táo. Quả thật đánh ghen có trăm ngàn kiểu nhưng chọn cách "dạy chồng" như cô mới là thượng sách, không quá tốn sức mà khiến tình địch phải kinh, chồng phải sợ.