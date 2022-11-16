Một giờ sáng, âm thầm ra đón chồng nhưng tôi phải chết sững khi thấy anh bước ra từ cửa nhà hàng xóm, kinh tởm hơn là bộ váy mỏng tanh trên người ả ta!

Tâm sự 16/11/2022 10:24

Như tôi nói ở trên, chồng tôi làm thêm ca đêm, bình thường anh về giờ đó thì tôi đã ngủ. Chồng cũng rất nhẹ nhàng đi vào nhà tránh làm tôi thức giấc.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được gần 2 năm. Chúng tôi thuê một căn chung cư nhỏ, chưa con cái vì còn đang kế hoạch, dự định mua được nhà mới sinh con. Gần đây chồng tôi xin làm cả ca đêm để kiếm thêm 4 triệu mỗi tháng cho nhanh tiết kiệm đủ tiền. Mệt mỏi là vậy mà sáng ra anh vẫn dậy sớm tập thể dục rồi mua luôn đồ ăn sáng cho tôi. Chồng thương vợ là vậy mà tôi không ngờ anh lại gây ra chuyện tày đình này.

Cùng tầng chung cư với chúng tôi là 10 hộ gia đình khác. Trong đó nhiều nhà đã có người già trẻ nhỏ. Chỉ có duy nhất 1 đôi cũng là vợ chồng son. Anh chồng là dân công trình, đi suốt ngày tháng. Cô vợ là nhân viên văn phòng, ngày nào cũng thấy son phấn váy vóc. Họ cũng thuê nhà chứ chưa phải mua hẳn, nhưng nhìn kiểu tiêu tiền của cô hàng xóm thì tôi nghĩ một là vợ chồng họ kiếm được rất nhiều tiền, hai là cô ấy không biết cách tiết kiệm.

Tôi chưa từng thấy chồng nói chuyện với cô ấy, dù thỉnh thoảng anh có đánh giá là "Cô hàng xóm ăn mặc bốc lửa thật, chồng đi vắng mà suốt ngày chải chuốt điệu đà". Ngữ khí của anh rất bình thường, thậm chí có phần hơi chê bai thế mà hôm qua tôi lại phát hiện ra 1 giờ sáng anh từ bên đó bước ra.

Một giờ sáng, âm thầm ra đón chồng nhưng tôi phải chết sững khi thấy anh bước ra từ cửa nhà hàng xóm, kinh tởm hơn là bộ váy mỏng tanh trên người ả ta! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Như tôi nói ở trên, chồng tôi làm thêm ca đêm, bình thường anh về giờ đó thì tôi đã ngủ. Chồng cũng rất nhẹ nhàng đi vào nhà tránh làm tôi thức giấc. Nhưng chiều qua tôi lỡ uống cốc cà phê nên đêm mất ngủ. Lúc gần 1 giờ sáng, nghĩ chồng sắp về nên tôi âm thầm đi ra gần thang máy để đón chồng, dự định làm anh bất ngờ. Nhưng vừa đi ra khỏi nhà được vài bước thì tôi bắt gặp anh lén lút mở cửa nhà hàng xóm đi ra. Hai vợ chồng nhìn nhau đầy bất ngờ.

Chồng lắp bắp giải thích là cô hàng xóm nhờ anh sang xem giúp cái ổ điện. Tôi lắc đầu thở dài vì cái cớ của anh thật ngớ ngẩn. Thấy tôi im lặng chứ không nhảy chồm lên tra hỏi, chồng lại càng lo lắng. Anh hết xin lỗi lại thề thốt rằng mình chưa làm gì có lỗi với vợ.

Rồi anh đưa cho tôi xem điện thoại của anh. Trong đó có mấy tin nhắn cô hàng xóm nhắn cho anh từ đầu tháng tới giờ. Mấy tin đầu tiên chồng tôi trả lời rất nghiêm túc, khách sáo. Về sau cô ta liên tục mời gọi và còn gửi cho anh cả ảnh cô ta đang tắm. Chồng tôi bắt đầu quan tâm hơn, cũng à ơi đong đưa lại.

Một giờ sáng, âm thầm ra đón chồng nhưng tôi phải chết sững khi thấy anh bước ra từ cửa nhà hàng xóm, kinh tởm hơn là bộ váy mỏng tanh trên người ả ta! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến tối nay, chồng tôi đã xin về sớm từ 11 giờ để qua phòng hàng xóm theo lời gợi ý của cô ta. Nhưng vì ngại ngùng và cũng không vượt qua được nỗi lo lắng phản bội vợ trong lòng mà anh chưa dám làm gì. Hai người họ chỉ ngồi trò chuyện, thấy gần 1 giờ rồi nên chồng tôi vội về vì sợ tôi nghi ngờ.

Vẻ mặt của chồng rất thành khẩn, anh còn bảo tôi có thể kiểm tra người và quần áo của anh. Nhưng tôi không tin lắm, từ 11 giờ đến 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ đủ để làm rất nhiều việc chứ nào có chuyện 1 nam 1 nữ ngồi nói chuyện suông. Huống chi cô hàng xóm còn gửi cả ảnh mời gọi như thế thì có nghĩa đã ngầm ám chỉ chuyện khác mà chồng tôi có thể làm rồi.

Từ lúc đó tới giờ tôi vẫn chưa nói một câu với chồng. Sự thất vọng khiến tôi mệt mỏi tới mức chẳng buồn mở miệng.

Tôi có nên cố gắng tin lời anh và tha thứ cho chồng lần này không hả mọi người? Có sợ anh thấy tôi dễ tính quá về sau sẽ đi xa hơn, "vượt rào" nữa không? Tôi phải làm gì đây?

Ngay đêm tân hôn, chồng bỏ mặc tôi 'lao như bay' đến nhà vợ cũ chỉ vì một cuốc điện thoại, từ đó đến nay, tôi sống như 'cái bóng trong nhà'

Ngay đêm tân hôn, chồng bỏ mặc tôi 'lao như bay' đến nhà vợ cũ chỉ vì một cuốc điện thoại, từ đó đến nay, tôi sống như 'cái bóng trong nhà'

Tôi không ngờ, ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã bỏ vợ để lao đến nhà vợ cũ sau khi nhận điện thoại của chị ta. Anh chỉ kịp nói hai từ: "Con bệnh" là xong.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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