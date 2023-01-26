Choáng váng với 'sở thích' kỳ lạ của chồng mỗi khi gần gũi vợ, đến khi đọc được lời tự thú của anh trong cuốn nhật kí tôi càng sốc nặng

Tâm sự 26/01/2023 06:56

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá viên mãn. Chuyện chăn gối của cả hai cũng rất hòa hợp, duy chỉ có một điều anh rất thích ghi lại cảnh mặn nồng khi hai vợ chồng ân ái.

Tôi và anh quen nhau khi cả hai đang đi du học nơi đất khách quê người. Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ đơn giản là quen nhau bởi khi đó tôi còn bận tập trung học hành, anh thì son sắt với mối tình từ những ngày đi học. 2 năm chỉ được gặp nhau một lần, còn lại chỉ là những tin nhắn hay cuộc gọi. Thế nhưng chưa khi nào chúng tôi thấy anh xiêu lòng trước một người con gái khác.

1 năm sau khi về nước tôi mới gặp lại anh. Có lẽ cú sốc quá lớn đã khiến anh trở nên trải đời hơn, mất đi vẻ lãng tử và đẹp trai ngày nào. Lũ chúng tôi không ai là không biết câu chuyện của anh. Vừa về nước một thời gian thì anh phát hiện cô bạn gái trong lúc anh đi đã “tòm tem” ngay với một ông sếp lớn. Đau đớn hơn, ngày phát hiện lại là khi anh vừa thưa với bố mẹ về chuyện cưới xin.

Sự phản bội đã khiến anh trở nên thận trọng hơn trước tất cả các mối quan hệ. Chẳng hiểu ông trời xếp đặt ra sao, sau ngày gặp lại gần 1 năm thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Quá khứ của anh, tôi biết tất cả nhưng tôi luôn tôn trọng những điều đó.

Choáng váng với 'sở thích' kỳ lạ của chồng mỗi khi gần gũi vợ, đến khi đọc được lời tự thú của anh trong cuốn nhật kí tôi càng sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con người anh thay đổi nhiều so với anh của những năm trước khi chúng tôi còn là những cô cậu du học sinh. Anh vẫn hết mực chiều chuộng và yêu thương bạn gái nhưng lại trở nên vô cùng đa nghi và hay ghen.

Thậm chí có lần chúng tôi đã cãi nhau lớn chỉ vì anh đọc được một tin nhắn trêu đùa của đồng nghiệp nam với tôi. Tôi đã nghĩ tới chuyện chia tay bởi sự ghen tuông vô vớ của anh cho đến khi anh ôm chặt tôi và khóc: “Anh biết anh đã sai. Nhưng tất cả chỉ vì anh sợ. Anh sợ trái tim mình sẽ tổn thương một lần nữa. Sợ em rời bỏ anh mà đi.”

Từ khi nghe được câu nói ấy, tôi càng thương anh hơn bao giờ hết. Hóa ra anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội của người cũ. Anh yêu tôi nhưng luôn sợ sẽ có một ngày tôi giống như ai đó lừa dối anh.

Đó cũng là thời điểm chúng tôi quyết định về chung một nhà. Chính tôi là người chủ động nói chuyện kết hôn. Tôi muốn dùng tình yêu của mình để hàn gắn những vết thương trong lòng anh, để chứng minh cho anh thấy vẫn có một người con gái yêu anh không lừa dối.

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá viên mãn. Nhà cửa, xe cộ rồi công việc chúng tôi đều không phải lo lắng gì. Chuyện chăn gối của cả hai cũng rất hòa hợp, duy chỉ có một điều anh rất thích ghi lại cảnh mặn nồng khi hai vợ chồng ân ái.

Vì từng ra nước ngoài học tập nên tôi suy nghĩ khá thoáng và thấy đó không phải là vấn đề gì. Tôi chỉ thấy lạ bởi anh là người có suy nghĩ khá truyền thống trong mọi chuyện nhưng cũng chưa từng thắc mắc vì sao anh làm thế. Cho đến một ngày tình cờ đọc được cuốn nhật ký của anh, tôi mới vỡ lẽ ra.

Choáng váng với 'sở thích' kỳ lạ của chồng mỗi khi gần gũi vợ, đến khi đọc được lời tự thú của anh trong cuốn nhật kí tôi càng sốc nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra lý do khiến anh luôn quay lại clip mỗi khi vợ chồng tôi ân ái chẳng phải do sở thích gì, chỉ là do anh sợ sự phản bội. Một người bạn đã xúi anh, nếu đàn ông giữ những clip giường chiếu thì đàn bà sẽ không dám phản bội vì sợ những hình ảnh kia sẽ lộ ra ngoài.

Trong trang nhật ký mới nhất, anh nói tự cảm thấy xấu hổ vì mình đã làm cái điều hèn hạ ấy, thấy rất có lỗi vì đã có suy nghĩ đó với tôi. Thế nhưng mỗi lần định xóa hết thì tay anh lại không thể làm, vì anh vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ phản bội ngày nào.

Đọc những dòng nhật ký ấy mà tôi vừa giận, vừa thương anh. Giận vì không ngờ anh lại nghe lời bạn mà làm điều đó, giận vì tình yêu của tôi chưa đủ để khiến anh tin tưởng sao? Nhưng tôi cũng thương anh khi trong lòng luôn mang nỗi sợ bị phản bội.

Tôi nghĩ chúng tôi cần ngồi lại nói chuyện với nhau. Tôi không muốn giữa chúng tôi tiếp tục có sự không tin tưởng này. Hôn nhân sẽ chẳng thể nào vững bền nếu không được xây dựng dựa trên sự tin tưởng. Tôi tin rằng, chỉ cần anh đặt lòng tin vào tình yêu nơi tôi, chúng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn.

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Hơn 3 tháng như vậy, tôi với chồng bạn thân chính thức phải lòng nhau. Tôi xà vào lòng anh như con thiêu thân quên mất mình là bạn thân của vợ anh. Tôi cũng quên luôn việc mình có gia đình.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

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