Chính cung tìm đến tận nơi để phải trái với nhân tình của chồng, ai ngờ ‘tiểu tam’ lại nói ra một câu chí mạng: ‘Em chỉ cần anh ấy làm ấm giường chứ chị có cho em cũng không lấy’

Tâm sự 23/11/2022 11:32

Ban đầu Linh chỉ nghĩ rằng Diễm giống như bao nhân tình khác, là một kẻ ham tiền, thích chồng người khác, nhưng cô đã lầm.

Diễm là nữ sinh năm cuối tại một trường đại học, là học trò của Dũng (chồng Linh) khi anh tham gia thỉnh giảng tại trường. Mới đây, Linh mới phát hiện ra người chồng có vẻ ngoài đạo mạo, tử tế của mình thường xuyên hẹn học trò đi nhà nghỉ, đi du lịch ngắn được hợp thức hóa bằng lý do đi công tác.

Khi nói với chồng mình chuyện này, Linh thấy anh tìm mọi cách né tránh cộng thêm thái độ "em muốn làm gì thì làm" nên Linh tìm gặp Diễm. Ban đầu, Linh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống thứ đàn bà phá hoại gia đình mình, nhưng cô không đủ gan để chửi bới, đánh ghen lột đồ, quay clip gì đó... nên đành chọn cách nói chuyện rõ ràng.

Linh đưa bằng chứng hai người đi khách sạn với nhau, rồi đưa ra đề nghị: Nếu Diễm yêu chồng mình thì hai người cứ đến với nhau, Linh chấp nhận ly hôn để giải thoát cho cả 3 người. Thế nhưng, người vợ trẻ không ngờ khi nghe Diễm đáp: "Em chỉ ngủ với chồng chị, không cần tiền và cũng chẳng cần tình yêu từ anh ấy, không làm hại gì đến gia đình chị. Chị có bỏ chồng, em cũng chẳng cưới anh ấy".

Chính cung tìm đến tận nơi để phải trái với nhân tình của chồng, ai ngờ ‘tiểu tam’ lại nói ra một câu chí mạng: ‘Em chỉ cần anh ấy làm ấm giường chứ chị có cho em cũng không lấy’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Linh tìm hiểu, biết Diễm là cô gái con nhà có điều kiện, cô lại thuộc túyp tự lập, giỏi giang, biết kinh doanh buôn bán từ sớm. Linh tin, Diễm chẳng cần tiền từ Dũng vì cô biết khả năng kinh tế của chồng mình đến đâu. Linh đau đớn vì gia đình đứng bên bờ vực tan vỡ, bị chồng phản bội, vậy mà "tiểu tam" lên giường với chồng người khác lại như thể mình vô tội.

Chuyện cô gái trẻ cặp kè với người đàn ông không xuất phát từ tình yêu hay những trao đổi, lợi dụng về vật chất như Diễm ít được nhắc đến. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, không ít người đàn ông từ tán tỉnh, dụ dỗ, gạ gẫm, thậm chí cưỡng ép các cô gái mà không xuất phát từ tình yêu, trách nhiệm... cũng không hề hiếm, nếu không muốn nói là phổ biến.

Không ít người cho rằng, tình dục thì không cần phải cân nhắc, lăn tăn hay ràng buộc quá nhiều. Miễn là hai bên có nhu cầu, có điều kiện để thực hiện hành vi, nhất là không vi phạm pháp luật thì không cần phải miễn cưỡng, kiềm chế.

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Chứng kiến sự lãnh đạm của Mai khi bị cả gia đình chồng coi khinh, không ai có thể ngờ rằng cô lại âm thầm chuẩn bị một kế hoạch tinh vi đến vậy.

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