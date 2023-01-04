Chia tay đã lâu, ngày tôi kết hôn với chồng mới người cũ bỗng xuất hiện đưa ra yêu cầu khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng nhưng vẫn muốn đi cùng anh ta

Tâm sự 04/01/2023 10:55

Tôi và chồng cũ ly hôn, mẹ chồng cũ là người buồn nhất, dù bà mong tôi tha thứ cho anh ta lần này nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Anh ta đã phản bội tôi một lần thì có thể sẽ có lần thứ 2, thôi thì khi hai đứa chưa có con chấm dứt luôn, đau ngắn còn hơn đau dài mà.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng cũ kết thúc chỉ sau 2 năm chung sống. Còn nhớ cái ngày mới gặp chồng cũ, anh chỉ là một chàng trai nghèo không có gì trong tay, sau này hai chúng tôi mới cùng nhau thành lập công ty. Mãi mấy năm sau, khi công ty đã đi vào quỹ đạo hai đứa mới tính đến chuyện kết hôn.

Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng để tiện chăm sóc, nhưng nói mẹ chăm sóc cho hai đứa thì đúng hơn. Bởi công việc bận rộn, vợ chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuyên nên gần như việc nhà mẹ đều lo cả, ăn xong đôi khi mẹ còn giành phần rửa bát với tôi luôn.

Chia tay đã lâu, ngày tôi kết hôn với chồng mới người cũ bỗng xuất hiện đưa ra yêu cầu khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng nhưng vẫn muốn đi cùng anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của hai vợ chồng thăng hoa, thuận buồm xuôi gió hơn đám cưới. Nhưng có lẽ, đàn ông khi có tiền sẽ trở nên đổ đốn và chồng cũ của tôi cũng không phải ngoại lệ. Anh ta phản bội tôi, cặp kè với người phụ nữ khác bên ngoài. Việc này là một đòn đả kích mạnh đối với tôi, bởi tôi luôn tin “gái có công thì chồng không phụ” nhưng rồi bị đời vả cho một cái tát vào mặt.

Không chấp nhận bị chồng phản bội, tôi kiên quyết ly hôn, dành lấy một nửa tài sản. Vì hai đứa không có con nên thủ tục ly hôn được giải quyết khá đơn giản và nhanh chóng.

Tôi và chồng cũ ly hôn, mẹ chồng cũ là người buồn nhất, dù bà mong tôi tha thứ cho anh ta lần này nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Anh ta đã phản bội tôi một lần thì có thể sẽ có lần thứ 2, thôi thì khi hai đứa chưa có con chấm dứt luôn, đau ngắn còn hơn đau dài mà.

Sau khi ly hôn với chồng cũ, tôi và anh ta chẳng liên lạc gì với nhau ngoại trừ chuyện công việc. Tuy nhiên mẹ chồng cũ vẫn liên lạc với tôi. Mẹ coi tôi như con gái và tôi cũng vậy, hết lòng đối đãi với bà.

Sau đó, tôi quen bạn trai hiện tại qua bạn bè giới thiệu. Anh ấy năm nay đã gần 40 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân giống tôi, chỉ khác là anh có một cô con gái 10 tuổi, vợ cũ của anh qua đời vì bạo bệnh khi con gái mới lên 5 tuổi.

Dù anh đã có con nhưng tôi không bận tâm lắm, thậm chí tôi và con gái riêng của anh khá hợp tính nhau. Cứ như vậy, chúng tôi quen nhau được hơn một năm thì tính tới chuyện kết hôn. Mẹ chồng cũ khi biết tin tôi chuẩn bị tái hôn tuy hơi buồn, thất vọng nhưng cũng mừng cho tôi, rồi chúc tôi hạnh phúc.

Chia tay đã lâu, ngày tôi kết hôn với chồng mới người cũ bỗng xuất hiện đưa ra yêu cầu khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng nhưng vẫn muốn đi cùng anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới, vì cưới lần hai nên hai vợ chồng tôi chỉ mời họ hàng hai bên cùng một số bạn bè thân thiết, không làm rinh rang. Khi đám cưới đang cử hành, chồng cũ bỗng xuất hiện khiến tôi không khỏi bất ngờ, rõ ràng là tôi có mời anh ta đến dự đâu. Anh xông thẳng lên hôn trường trong sự ngỡ ngàng của tôi và chồng mới:

- Anh xin lỗi vì đã đến làm phiền em ngày hôm nay, nhưng mẹ anh thật sự không đợi được nữa rồi. Nửa năm trước mẹ anh phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng bà ấy không nói với em. Thời gian của bà không còn nhiều nữa rồi, có thể không qua khỏi hôm nay. Mẹ luôn miệng nhắc đến em, liệu bây giờ em có thể tới gặp bà ấy lần cuối được không?

Tôi đã khóc khi nghe những gì chồng cũ nói, tại sao mẹ bệnh nặng như vậy mà không nói với tôi chứ. Tôi nhìn sang chú rể xem ý kiến anh thế nào, vì dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của chúng tôi mà. Đáp trả ánh mắt khẩn thiết của tôi là nụ cười dịu dàng của chồng:

- Em cứ đi đi, ở đây có anh lo liệu rồi. Hãy tới gặp bà ấy lần cuối, nếu không em sẽ hối hận, dằn vặt cả đời đấy và anh không muốn nhìn em như vậy. Anh sẽ ở đây đợi em về.

Tôi bật khóc ôm chồng thay cho lời cảm ơn sau đó theo chồng cũ rời khỏi hôn trường. Tôi thật sự rất biết ơn chồng vì thông cảm cho tôi, có lẽ lần này tôi đã không chọn sai người nữa rồi.

Kết hôn với chồng đã 3 năm rồi nhưng chưa thể có con, trước mặt mẹ chồng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng nghe những lời thú nhận với dì làm tôi không khỏi bủn rủn tay chân

Kết hôn với chồng đã 3 năm rồi nhưng chưa thể có con, trước mặt mẹ chồng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng nghe những lời thú nhận với dì làm tôi không khỏi bủn rủn tay chân

Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng để tiện chăm sóc. Tuy mang tiếng làm dâu nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ bắt ép tôi phải làm cái gì cả, công việc bận rộn nên mẹ luôn thông cảm và thấu hiểu cho tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm