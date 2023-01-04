Kết hôn với chồng đã 3 năm rồi nhưng chưa thể có con, trước mặt mẹ chồng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng nghe những lời thú nhận với dì làm tôi không khỏi bủn rủn tay chân

Tâm sự 04/01/2023 10:42

Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng để tiện chăm sóc. Tuy mang tiếng làm dâu nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ bắt ép tôi phải làm cái gì cả, công việc bận rộn nên mẹ luôn thông cảm và thấu hiểu cho tôi.

5 năm trước tôi được một người họ hàng giới thiệu cho người chồng hiện tại. Anh hơn tôi 8 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân một lần. Anh ấy nói là do vợ cũ bỏ anh đi theo người khác, hai người chưa có con với nhau nên thủ tục ly hôn khá đơn giản.

Ban đầu tôi cũng ngờ ngợ, nhưng sau một thời gian tìm hiểu, thấy anh hiền lành, đáng tin nên tôi nhận lời yêu anh. Trong khoảng thời gian yêu đương, không chỉ anh mà bố mẹ anh cũng đối xử với tôi rất tốt. Mỗi lần thấy tôi đến nhà chơi, mẹ anh lại đon đả tiếp đón, nấu cả bàn thức ăn ngon.

Sau 2 năm hẹn hò, tôi cảm thấy không có vấn đề gì nên lấy chồng. Mặc dù đây là lần thứ 2 anh lấy vợ nhưng đám cưới rất rình rang, tiền “lễ đen” tới 100 triệu với 9 tráp ăn hỏi. Lúc đó tôi hạnh phúc lắm, bố mẹ cũng cười tươi như hoa vì được nở mày nở mặt.

Kết hôn với chồng đã 3 năm rồi nhưng chưa thể có con, trước mặt mẹ chồng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng nghe những lời thú nhận với dì làm tôi không khỏi bủn rủn tay chân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng để tiện chăm sóc. Tuy mang tiếng làm dâu nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ bắt ép tôi phải làm cái gì cả, công việc bận rộn nên mẹ luôn thông cảm và thấu hiểu cho tôi.

Thoáng chốc tôi đã kết hôn được 3 năm rồi, mọi thứ đều tốt đẹp, gia đình hòa hợp, gần như không khi nào to tiếng với nhau cả. Ngặt nỗi mãi mà tôi chưa có thai, nhưng điều kỳ lạ là chồng và nhà chồng chưa bao giờ thúc giục tôi chuyện này. Như nhà khác, cưới nhau 3 tháng mà con dâu chưa có bầu chắc đã nhắc lên nhắc xuống rồi.

Nhiều lúc tôi thầm nghĩ có khi nào là do vấn đề sức khỏe của tôi không. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy áy náy với chồng và gia đình chồng vì không thể sinh một đứa con bụ bẫm. Nhiều lúc nằm ôm chồng thủ thỉ:

- Chồng ơi, chúng ta lấy nhau 3 năm rồi mà em vẫn chưa có thai, nếu em có vấn đề gì về sức khỏe, anh có bỏ em không?

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, cả đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em. Em mãi là vợ của anh, cho dù có chuyện gì anh cũng không bỏ em. Con cái là lộc trời cho, do chưa có duyên nên con chưa tới với vợ chồng mình thôi. Em đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Chỉ cần em vui là được, còn những chuyện khác với anh không quan trọng.

Tôi thực sự xúc động khi nghe những lời chồng nói. Tôi cũng tự nhủ bản thân phải đối xử tốt với chồng, ngày thường không nên tạo áp lực cho anh ấy quá nhiều, nên đối xử với bố mẹ chồng tốt hơn nữa. Nhưng một buổi chiều đi làm về, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và dì.

Kết hôn với chồng đã 3 năm rồi nhưng chưa thể có con, trước mặt mẹ chồng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng nghe những lời thú nhận với dì làm tôi không khỏi bủn rủn tay chân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Em hỏi thật, con dâu chị gặp phải vấn đề gì về sức khỏe không hay tụi nó kế hoạch à, chứ cưới 3 năm rồi mà chưa có cháu bế?

- Dì là em tôi nên tôi cũng không giấu nữa. Không phải do cái Lành (tên tôi) đâu, do thằng Khánh (chồng tôi) đấy. Nó bị vô sinh, con dâu tôi không biết chuyện này. Tôi buồn mà chẳng biết chia sẻ, tâm sự cùng ai, nay mới dám nói với dì, nhưng dì đừng có nói chuyện này cho ai biết nhé. Nhất là cái Lành, không tôi lại mất dâu như lần trước đấy.

Ngày trước lúc mới cưới xong, thằng Khánh có nói chuyện này cho con dâu cũ biết. Hai đứa sau đó cũng thử làm thụ tinh nhân tạo nhưng mấy lần đều không thành nên nó mới bỏ đi.

Nghe mẹ chồng nói mà tôi thẫn thờ, chẳng trách 3 năm rồi tôi chưa có bầu mà nhà chồng không một ai thúc ép. Nếu không phải chồng tôi gặp vấn đề về sức khỏe, chắc chắn mẹ chồng đã hối thúc tôi sinh con rồi. Hóa ra bao lâu nay tôi bị lừa mà không biết. Tôi yêu chồng, đồng cảm với anh nhưng tôi cũng muốn có con, muốn được làm mẹ. Ly hôn thì không đành, cứ thế sống không con không cái tôi cũng không muốn. Tôi nên làm gì bây giờ?

Chứng kiến hình ảnh chồng ngoại tình với cô nhân tình, tôi tức đến phát điên đòi ly hôn ngay lập tức, nghe lời thú tội của anh ta bản thân tôi lại nghĩ phải chăng tất cả là do mình gây ra

Chứng kiến hình ảnh chồng ngoại tình với cô nhân tình, tôi tức đến phát điên đòi ly hôn ngay lập tức, nghe lời thú tội của anh ta bản thân tôi lại nghĩ phải chăng tất cả là do mình gây ra

Tôi như phát điên khi phát hiện điều này. Trong lúc tôi vất vả ngược xuôi vì cái gia đình này thì anh ta lại dám ngoại tình ư? Có ai lại đi chấp nhận được điều này?

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