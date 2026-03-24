Chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong mơ, đang lúc trao nhẫn chú rể bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi xé lòng phía sau

Tâm sự 24/03/2026 23:37

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt.

Em gặp Việt trong một lần đi chơi với nhóm bạn chung. Ngay từ lần đầu quen biết nhau, em đã bị Việt thu hút bởi vẻ phong độ, lịch thiệp. Sau hôm đó, anh ấy hẹn em đi ăn uống. Chúng em bắt đầu có tình cảm rồi chính thức quen nhau. Dù chỉ biết nhau vài tháng nhưng em cứ nghĩ đã quen nhau từ trước. Em không quan trọng yêu nhau bao lâu, miễn là đúng người thì cái gì cũng đúng.

Trong thời gian yêu nhau, Việt luôn yêu thương em, có anh ấy em thấy cuộc sống thật đẹp. Gia đình Việt giàu có, cha mẹ có công ty kinh doanh riêng. Việt cùng bố điều hành công ty. Gia đình anh nói sau này khi lấy nhau thì em làm cùng chồng. Nhà anh ấy cũng khá quý mến em.

 

 

Bố mẹ hai bên tán thành nên Việt mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Việt chi trả.

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt. Chẳng ngờ được, ngay lúc Việt trao nhẫn cưới cho em thì một giọng nói gào thét phía sau vọng tới. Em chết sững khi thấy một cô gái trẻ vác bụng bầu lồ lộ tiến về phía em. Cô ấy vừa khóc vừa gào lên:

Chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong mơ, đang lúc trao nhẫn chú rể bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi xé lòng phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Anh còn dám lấy vợ sao? Còn đứa trẻ trong bụng em thì anh tính sao? Anh còn nói đợi anh về xin phép gia đình cưới em? Rốt cuộc là anh muốn cưới mấy người hả?”.

Cả hội hôn im bặt, bố mẹ chồng của em cũng ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Việt vừa run rẩy vừa gọi bảo vệ mang cô gái kia đi khỏi. Còn em bất động nghẹn lời.

Hôn lễ kết thúc, Việt bị bố mẹ tra hỏi mới thú thật. Cách đây không lâu, Việt đi công tác xa nhà mới quen cô gái kia, rồi làm người ta có bầu. Việt đúng là có nói với cô gái kia sẽ chịu trách nhiệm, cưới cô ta làm vợ. Nhưng khi gặp em thì Việt lại muốn cưới em. Anh ấy định im lặng không để em biết chuyện này. Không ngờ, cô gái kia biết chuyện thì bay vào đây để ba mặt một lời ngay ngày cưới của em.

Em thấy mình như rơi xuống địa ngục. Dù bố chồng em đã khuyên nhủ để ông gặp cô gái kia để giải quyết. Gia đình Việt sẽ chu cấp để nuôi đứa trẻ trưởng thành. Vì hôn lễ của em và Việt đã kết thúc, không thể thay đổi được.

Em đau đớn ngay trong ngày cưới long trọng được nhiều người ngưỡng mộ. Giờ em chĩ thấy mình bị chồng phản bội, lừa dối. Đáng lẽ ra em đừng vội vàng kết hôn, đừng nằm mơ mà có ngày gặp ác mộng. Giờ em phải làm sao đây?

Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Đàn ông theo đuổi tôi không ít, chỉ là lòng tôi đã không còn hồ hởi với đàn ông. Sau lần bị phản bội đau đớn kia, tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Tôi cũng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại người yêu cũ tệ bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Đúng 9h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ sau ngày 29/3/2026

3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ sau ngày 29/3/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 27/3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 27/3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h30 sáng hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 6h30 sáng hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, tiền rơi trúng người, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Đúng 7h30 hôm nay, thứ Tư 25/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài trao túi lộc khủng sau ngày 30/3/2026, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Thần Tài trao túi lộc khủng sau ngày 30/3/2026, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Danh tính người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Danh tính nữ đại gia U60 yêu sinh viên 26 tuổi, tặng gần 200 tỷ đồng gây xôn xao

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
NÓNG: Giá xăng RON 95-III tăng lên 33.840 đồng/lít từ 23h ngày 24/3

NÓNG: Giá xăng RON 95-III tăng lên 33.840 đồng/lít từ 23h ngày 24/3

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em họ chồng tương lai lên ở nhờ nửa tháng, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 0 giờ

Em họ chồng tương lai lên ở nhờ nửa tháng, tôi "hóa đá" nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng anh lúc 0 giờ

Vừa cầm tờ quyết định ly hôn rời tòa, thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường, tôi hoảng lên khi biết sự thật

Vừa cầm tờ quyết định ly hôn rời tòa, thấy vợ cũ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường, tôi hoảng lên khi biết sự thật

Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Gặp lại tình cũ trong đám cưới bạn thân, anh ta quỳ gối lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp 1 câu khiến anh ta xấu hổ rời đi

Vợ thường xuyên "mất tích" trong nhà tắm lúc nửa đêm, chồng bật khóc khi biết lý do vợ cố che giấu

Vợ thường xuyên "mất tích" trong nhà tắm lúc nửa đêm, chồng bật khóc khi biết lý do vợ cố che giấu

Vừa bước chân vào nhà đã thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng quay xe

Vừa bước chân vào nhà đã thấy vợ ngồi trên đùi người đàn ông lạ, tôi không đánh ghen mà lẳng lặng quay xe

Lén lắp camera để bắt quả tang osin ăn cắp tiền, tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng kẻ trộm quen thuộc giữa đêm khuya

Lén lắp camera để bắt quả tang osin ăn cắp tiền, tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng kẻ trộm quen thuộc giữa đêm khuya