Nhà ngoại chị dâu cũng giàu có lắm. Bố mẹ chị buôn bất động sản nên ở đâu cũng thấy đầu tư. Nhà ngoại giàu có vậy nhưng anh chị không bao giờ dựa dẫm, toàn tự lực cánh sinh lập nghiệp và kinh doanh. Hiện công ty của vợ chồng chị dâu sau vài năm chống chọi với dịch Covid thì năm nay đã thoát khó khăn, bắt đầu khởi sắc.

Cùng phận làm dâu mà em với chị dâu khác nhau 1 trời 1 vực. Tuy là chị dâu nhưng chị ấy kết hôn muộn hơn vợ chồng em vài năm. Nghe nói anh chị yêu nhau mười mấy năm mới cưới, anh chồng em phải đợi chị đi du học về và thành lập công ty ổn định mới cưới xin.

Bận rộn với việc kinh doanh và sống riêng trên thành phố nhưng chị dâu quan tâm đến nhà nội lắm. Cứ cuối tuần chị lại dành 1 ngày về quê thăm bố mẹ chồng và các em. Biết ở quê 2 vợ chồng em vẫn sống chung với bố mẹ chồng nên mỗi lần anh chị về mua rất nhiều quà. Tất nhiên chị cũng mua quà cho em dâu và 2 đứa trẻ.

Vì công việc chưa ổn định nên 3 năm cưới nhau về chị dâu kế hoạch mãi mới chịu bầu bí. Cho tới vừa rồi chị mới sinh con đầu lòng trong sự mong chờ của mọi người 2 bên nội ngoại.

Tết nhất hay mỗi khi đi công tác, chị thấy bộ quần áo nào đẹp cũng mua về cho các cháu. Nói chung chị coi 2 đứa con của em dâu như con, chẳng tiếc thứ gì. Em cũng không coi là chị dâu mà coi như chị gái khi chuyện gì cũng kể chị nghe.

Nhưng tình cảm 2 chị em dâu nhạt nhòa hơn kể từ khi chị mang bầu. Ngay sau khi thử 2 vạch, chị đã ốm nghén suốt ngày nôn ọe cho đến tận cuối thai kỳ. Cả thai kỳ chị tăng được đúng 6kg, không thiết ăn uống vì nghén nặng quá nhưng con gái sinh ra trộm vía được 3,8kg. Vì mệt mỏi nên chị không hay về quê và chuyện trò nhiều như trước. Em biết chị cần thời gian nghỉ ngơi nên không í ới làm phiền.

Rồi cũng đến ngày chị sinh mẹ tròn con vuông, em bỏ công việc ở nhà lên chăm cho chị cả tháng. Chị lúc nào cũng bảo biết ơn, quý em lắm.

Ngày đầy tháng cháu, ông bà ngoại còn tặng 2 mẹ con chị sổ đỏ 2 căn nhà mới xây trị giá tầm 10 tỷ. Ban đầu chị không nhận nhưng ông bà ngoại nói mãi chị mới cầm và bảo sẽ cho khách thuê lấy tiền lời vì hiện nay anh chị cũng có nhà, không có nhu cầu ở.

Từ hôm ở nhà chị về, em cứ khấp khởi mừng và chờ ngày chị gọi điện để cho 2 cháu nhà em dâu 1 căn. Bởi chắc chị sẽ thương nhà em nghèo hơn, vợ chồng chỉ làm công nhân quèn, 2 con của em lại đều là con trai nữa. Nhưng cả tháng trôi qua mà không có cuộc gọi nào nói về vấn đề đó của chị dâu.

Hôm qua biết chị vừa tìm được khách thuê lấp đầy 2 căn nhà trên, em quyết gọi cho chị dâu gợi ý thẳng:

“Vợ chồng 2 bác giờ có nhiều nhà như vậy ở chẳng hết hay là anh chị cho 2 cháu nhà em 1 căn đi”.

Vì công việc chưa ổn định nên 3 năm cưới nhau về chị dâu kế hoạch mãi mới chịu bầu bí - Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chị dâu sẽ đồng ý ngay mà bà ấy bảo:

“Không được em ạ, đây dù gì cũng là của ông bà ngoại chị cho con gái và cháu ngoại, bất cứ giá nào chị cũng phải giữ 2 căn nhà này lại. Mai này công ty 2 bác làm ăn khấm khá, nhất định sẽ hỗ trợ 2 con nhà em chút ít nhé, cứ yên tâm”.

Nghe chị dâu nói mà em thấy chối đây đẩy. Cứ nghĩ chị xông xênh thoải mái và quý mến em thế nào, nào ngờ cũng hẹp hòi như ai. Giờ em mới thấm chị em dâu như bầu nước lã mọi người ạ.