Chị dâu bất ngờ gọi sang nhà bàn việc, đến nơi mở cửa đi vào thì chết sững khi nghe một giọng quen thuộc phát ra từ trong nhà tắm

Tâm sự 23/12/2022 16:17

Chị dâu tôi bất ngờ gọi tới bảo tôi sang nhà ăn cơm tiện bàn việc luôn. Tôi định cho vợ con sang cùng nhưng vợ tôi xin về quê ngoại từ chiều chưa thấy về. Không muốn để lỡ việc nên tôi sang đó 1 mình, để con cho bà nội trông. 

Tôi và vợ cưới nhau tới nay được 4 năm, hiện tại đã có 1 bé gái 2 tuổi. Lúc cưới vợ, công việc của tôi cũng chỉ gọi là tạm ổn, thường xuyên phải đi làm xa nhà, lương lậu không cao nhưng đủ sống. 

Được nửa năm thì vợ tôi nản, cô ấy hay nổi nóng với tôi vì cảm thấy thua kém bạn bè. Tôi thương vợ nhưng cũng thấy ấm ức vì đâu phải tôi bắt cô ấy nghỉ việc, nếu không phải vì cô ấy chỉ học cao đẳng anh họ tôi cũng đã xin được cho cô ấy 1 công việc tử tế rồi. 

Chả là, anh tôi có 1 doanh nghiệp nhỏ, anh thường xin việc cho mấy đứa em trong họ nhưng trường hợp của vợ tôi thì anh "bó tay" vì cô ấy chỉ có bằng cao đẳng lại còn học ở trường làng nhàng, kinh nghiệm cũng không có gì. Muốn làm ở văn phòng thì phải đi học lên. Với điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi hiện tại để vợ đi học rất khó, vợ tôi cũng không giỏi giang, thông minh gì, đi học chưa chắc đã biết. 

Cuối cùng, tôi bàn với vợ, hay là đút 1 ít tiền cho anh, để anh mắt nhắm mắt mở thôi, ưu ái cho cô ấy. Buổi tối hôm ấy tôi gọi cho anh mình rồi hẹn sẽ tới nhà chơi nhưng anh cứ khất mãi. Tôi biết anh cũng khó xử nên không thúc giục nữa. 

Được cỡ 1 tuần sau chị dâu tôi bất ngờ gọi tới bảo tôi sang nhà ăn cơm tiện bàn việc luôn. Tôi định cho vợ con sang cùng nhưng vợ tôi xin về quê ngoại từ chiều chưa thấy về. Không muốn để lỡ việc nên tôi sang đó 1 mình, để con cho bà nội trông. 

Chị dâu bất ngờ gọi sang nhà bàn việc, đến nơi mở cửa đi vào thì chết sững khi nghe một giọng quen thuộc phát ra từ trong nhà tắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vào nhà, không thấy chị dâu đâu, cửa mở nên tôi tự vào. Vào nhà gọi 1 lúc tôi mới thấy anh họ ra. Tôi nói chuyện chị dâu gọi tôi sang ăn cơm, còn mang theo con gà bảo để làm thịt mấy anh em nhậu 1 bữa rồi đi thẳng vào trong bếp, định nhốt con gà lại thì đứng hình nghe giọng quen thuộc phát ra từ phòng tắm: 

- Ai đấy anh, mất hứng thế! - là giọng vợ tôi

Mất vài phút để tôi suy nghĩ, vợ tôi ở trong nhà anh họ của tôi, còn đang trong nhà tắm. Có thiểu năng cũng biết có chuyện gì đang xảy ra. Tôi đạp cửa nhà tắm, xông thẳng vào lôi cô ấy ra ngoài, lúc đó trên người vợ tôi chỉ có 1 mảnh khăn tắm. 

Tôi tức điên người nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, gọi chị dâu về 3 mặt 1 lời, không thể tự dưng mà chị ấy hẹn tôi đến đây, chắc là muốn tôi đến để chứng kiến sự việc này. 

Trong lúc chờ chị dâu về, vợ tôi quỳ xuống xin tôi tha thứ, cô ấy khóc lóc nói chỉ muốn làm như vậy để xin 1 công việc, không phải cô ấy cố tình cắm sừng lên đầu tôi. Còn anh họ tôi đứng nép 1 góc tường, không dám ra mặt, đợi lúc vợ về mới ló đầu ra. Có lẽ anh ta sợ bị tôi đánh, nhưng tôi tuyên bố thẳng tôi không thèm đụng tay đụng chân với người không đáng.

Chị dâu bất ngờ gọi sang nhà bàn việc, đến nơi mở cửa đi vào thì chết sững khi nghe một giọng quen thuộc phát ra từ trong nhà tắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cả anh họ và vợ tôi đều xin tôi bỏ qua chuyện này. Anh ta còn mặt dày nói sẽ cho tôi 1 khoản tiền lớn để tôi im miệng vì không muốn ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Tôi mặc kệ, bỏ về ngay sau đó. 

Đêm, tôi viết giấy ly hôn, ký sẵn đưa cho vợ rồi ôm con về nhà nội ở. Từ đó đến hôm nay đã được nửa tháng, cô ấy liên tục xin lỗi tôi, nói chưa làm gì quá giới hạn. 1 bên thì bố mẹ cứ hỏi mãi, 1 bên con khóc đòi mẹ, tôi đau đầu lắm nhưng không thể bao dung được. Bây giờ tôi phải làm sao? 

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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