Chị chồng đến ở nhờ, nhưng mỗi lần tắm đến cả tiếng mới xong, sốt ruột tôi hé cửa điều tra thì bật ngửa với hành động của chị trong đấy

Tâm sự 01/02/2023 09:53

Vợ chồng tôi cũng không ngại cho chị ở lại. Kể từ khi chị lên cũng giúp chúng tôi nhiều việc trong nhà sạch sẽ hơn. Nhưng mỗi lần tắm, chị cứ ở mãi trong đấy cả tiếng đồng hồ.

Tôi và chồng gặp nhau trong một buổi hẹn hò cùng bạn bè. Khi đó điều kiện nhà chồng tôi không tốt lắm, có một người chị gái đi lấy chồng sớm, bố mẹ chồng qua đời vì bệnh tật. Chúng tôi kết hôn sau gần hai năm yêu. Với sự nỗ lực của bản thân, 4 năm sau khi cưới, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ.

Chị chồng lấy chồng nhà khá giả nhưng nhà chồng không đối xử tốt với chị, chê chị không có học hành. Mấy lần tôi nghe chị kể, cứ cãi nhau hay mâu thuẫn là anh rể lại "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" với chị. Dù rất thương cho hoàn cảnh đó nhưng chúng tôi chả giúp được gì. Mỗi dịp lễ Tết tôi lại mua thêm nhiều đồ để tặng cho hai đứa nhỏ nhà chị và biếu chị thêm chút tiền.

Đến khi con chị chồng học lớp một thì hai vợ chồng chị chia tay. Nhà chồng đuổi chị ra khỏi nhà, không có chỗ nương thân nên chị dắt một đứa nhỏ lên nhà tôi ở nhờ. Chị nói sẽ ở một thời gian, khi có việc ổn định sẽ chuyển đi.

Chị chồng đến ở nhờ, nhưng mỗi lần tắm đến cả tiếng mới xong, sốt ruột tôi hé cửa điều tra thì bật ngửa với hành động của chị trong đấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vợ chồng tôi cũng không ngại cho chị ở lại. Kể từ khi chị lên cũng giúp chúng tôi nhiều việc trong nhà sạch sẽ hơn. Nhưng có điều, mỗi lần chị đi tắm thì cả tiếng đồng hồ mới xong. Tôi có phần sốt ruột sợ lại tốn điện nước.

Một lần, tôi lén mở hé nhà vệ sinh thì thấy chị đang xả nước nóng cho bốc hơn lên rồi đứng trong đó. Tôi thấy lạ lắm nhưng không nói gì, lúc sau chị ra tôi mới hỏi thẳng thì chị bảo muốn tắm lâu với nước nóng như thế để giảm cân hơn. Nghe xong tôi thấy choáng vì cái hình thức giảm cân của chị.

Tôi khuyên chị lên giảm cân bằng hình thức ăn uống khoa học và tập thể dục, nếu cứ làm như thế thì có ngày đột quỵ trong nhà tắm. Chị nghe xong có vẻ e thẹn, đúng là chị ít hiểu biết nên mới làm những điều như vậy.

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