Chê vợ xấu như Thị Nở 'chẳng cần giữ' nên dửng dưng để cô ấy về ngoại, chẳng ngờ tháng sau, cô ấy gọi điện báo tin đau điếng

Tâm sự 29/04/2023 18:31

Bỏ mặc cô ấy về nhà chẳng cần nghĩ ngợi gì, nào ngờ sau 1 tháng, cô ấy gọi lại báo tin khiến tôi sốc ngất.

Tôi kết hôn được 5 năm, vợ sinh một bé gái nay đã lên 2. Tôi thường nghe nhiều người nói so với tôi thì vợ có phần kém sắc không xứng đôi.

Tôi đương nhiên cũng biết điều đó nhưng tôi lấy vợ vì nhiều điểm tốt khác ở cô ấy. Vợ tôi khéo léo, hiền lành, khéo cư xử… Tôi nghĩ lấy vợ đẹp thì sướng một lúc, còn lấy vợ tốt mới thoải mái một đời. Tôi nghĩ vợ mình có xấu một tí thì mới không sợ bị mất.

Đã về chung một nhà thì vợ chồng cãi nhau là chuyện thường. Vậy mà chỉ vì một trận cãi vã lớn mà vợ tôi ôm con về nhà ngoại, cô ấy còn nói muốn ly thân với chồng. Sau đó, vợ cũng không thèm gọi hỏi thăm tôi. Tôi thấy thế cũng giận lắm, quyết không để ý đến vợ, dù tôi vẫn gọi hỏi thăm cha mẹ vợ.

Chê vợ xấu như Thị Nở 'chẳng cần giữ' nên dửng dưng để cô ấy về ngoại, chẳng ngờ tháng sau, cô ấy gọi điện báo tin đau điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một tháng sau khi vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi bất ngờ nhận được gọi từ cô ấy. Vừa thấy tên người gọi là vợ thì tôi đã mừng thầm trong bụng, cứ nghĩ cuối cùng vợ tôi cũng chịu thua rồi. Vừa bắt máy, tôi liền nói cho bỏ ghét:

“Đây không rảnh mà đi đón đâu, đi được thì tự về được”.

Tôi chẳng ngờ được vợ nói rằng:

“Tôi viết đơn ly hôn rồi, giờ anh qua đây ký hay tôi phải về để anh ký?”.

Ban đầu tôi nghe thế thì điếng người im lặng mấy giây. Nhưng sau đó tôi tức giận lắm, liền mắng vợ hàm hồ. Vợ chồng cãi nhau mà cứ đòi ly hôn là thế nào? Chuyện ly hôn là trò đùa à, cô ấy có nghĩ cho con cái, gia đình hai bên không? Vậy mà tôi lại nghe vợ đáp nhẹ nhàng:

“Ừ vì vậy nên tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi chịu đựng anh bấy lâu đủ rồi. Giờ tôi chán anh lắm rồi, không chịu nổi nữa”.

Chê vợ xấu như Thị Nở 'chẳng cần giữ' nên dửng dưng để cô ấy về ngoại, chẳng ngờ tháng sau, cô ấy gọi điện báo tin đau điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, vợ tôi còn kể tội tôi tiêu xài không nghĩ cho vợ con, tiền bạc một mình cô ấy lo nghĩ mệt mỏi. Cô ấy còn nói tôi là người chồng vô tâm, để vợ một mình gánh trách nhiệm gia đình. Vợ nói cô ấy đã quá mệt khi một mình cố gắng trong cuộc hôn nhân này.

Không chỉ thế, hôm đó tôi còn nghe một người bạn của vợ nói rằng nếu giờ tôi không lo giữ vợ thì bị người khác cướp đi ngay. Hóa ra có tên bạn cũ của vợ tôi đang mong muốn vợ chồng tôi ly hôn để anh ta đường hoàng theo đuổi cô ấy.

Tôi nghe mà trong người như có lửa đốt. Đâu phải vợ xấu mà không sợ mất, mà là vợ xấu không giữ cũng mất như chơi. Tôi thấy vợ tôi tốt đẹp thì người khác cũng nhìn ra được như thế. Nếu giờ tôi để mất vợ thì chắc chắn tôi mới là người hối hận. Nhưng giờ tôi phải làm sao để dỗ dành vợ đây?

Bị chồng phản bội, tôi lặng lẽ viết đơn ly hôn rời khỏi nhà, 3 năm sau gặp lại, nhân tình của chồng tiết lộ điều khiến tôi sốc ngất

Bị chồng phản bội, tôi lặng lẽ viết đơn ly hôn rời khỏi nhà, 3 năm sau gặp lại, nhân tình của chồng tiết lộ điều khiến tôi sốc ngất

3 năm tôi đau khổ một mình nuôi con, cũng đành chấp nhận cho số phận. Nào ngờ, vô tình gặp lại cô ta thì...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Nghe tiếng động lạ dưới bếp, cô con dâu cầm gậy đi bắt trộm và sững người khi nhìn rõ sự thật

Tâm sự 58 phút trước
Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bố mẹ chồng viện lý do không thể đến đầy tháng cháu nội, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Ngày đầy tháng cháu nội, bố mẹ chồng bất ngờ vắng mặt vì một lý do khó tin

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Mang quà về cho vợ sau chuyến công tác, tôi sững người trước sự thật được hé lộ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tôi tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, nào ngờ nhận lại lời thú nhận đau lòng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Mang đôi khuyên tai về tặng vợ, tôi chết lặng khi em quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Được mẹ chồng cho 30 triệu sắm điện thoại, nàng dâu không ngờ vừa về nhà đã nhận cái tát trời giáng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi sững sờ trước lời thú nhận của em

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Hậu trường 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn

Nhà chồng chia tài sản không công bằng, lại bắt vợ chồng tôi ra ngoài, sự thật phía sau khiến tôi uất nghẹn