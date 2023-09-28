Chê vợ già xấu xí, tôi cưới về 1 cô em trẻ trung mơn mởn, đang chờ đợi đêm tân hôn nồng cháy thì ngã quỵ vì phát hiện thứ cô ta giấu trong tủ

Tôi lập tức ly hôn người vợ già đã đi cùng mình từ những năm tháng tuổi trẻ. Tất nhiên là tôi cũng chia cho vợ số tài sản xứng đáng với công sức mà cô ấy bỏ ra cho tôi và gia đình.

Mà đối với đàn ông thì phần thưởng phù hợp nhất chính là phụ nữ. Nghĩ thế, tôi lập tức ly hôn người vợ già đã đi cùng mình từ những năm tháng tuổi trẻ. Tất nhiên là tôi cũng chia cho vợ số tài sản xứng đáng với công sức mà cô ấy bỏ ra cho tôi và gia đình. Có vài tỷ tiết kiệm trong ngân hàng, tuổi già của cô ấy không cần lo lắng. Con cái thì lớn khôn cả rồi. Nói chung tôi làm gì cũng luôn nhìn trước nhìn sau và có tình nghĩa như thế. Đàn ông dù tuổi nào miễn là có đủ năng lực thì vẫn luôn lấy được một cô vợ trẻ trung, nóng bỏng. Vì đã có tất cả trong tay, tôi chỉ cần vợ đẹp và biết nghe lời là đủ. Yêu cầu ấy thì không khó tìm, nên sau ly hôn mấy tháng tôi đã nhanh chóng tái hôn với cô vợ trẻ chỉ bằng tuổi đứa con gái lớn.

Cưới vợ trẻ, tiền tôi có thể cho cô ấy tiêu xài xả láng nhưng còn vấn đề tình thì tôi vẫn cứ băn khoăn lo lắng. Tôi đã từng này tuổi, khó mà sung sức như hội trai trẻ. Cho nên tôi sợ cô ấy không vui. Nhưng nếu cứ dùng những biện pháp phụ trợ thì không phải cách lâu dài mà rất hại sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet Cũng may ngay lần đầu tiên qua đêm cùng nhau, cô ấy đã luôn miệng tấm tắc khen phong độ đàn ông của tôi. Điều đó khiến tôi rất vui và tự hào, lại càng yêu thương và chiều chuộng cô ấy. Dù lấy vợ khi đã có tuổi, lại là kết hôn lần 2 bị nhiều người đàm tiếu, song tôi vẫn tặng cho vợ một hôn lễ rình rang để cô ấy vui.

Đêm tân hôn, sau màn nồng nàn, vợ nép vào ngực tôi đầy ngoan ngoãn và mãn nguyện. Cô ấy bảo rằng may mắn nhất trên đời này có lẽ là lấy được tôi. Nghe những lời vợ bày tỏ, tôi sung sướng ngất ngây, đêm ấy chỉ toàn mơ thấy giấc mộng đẹp. Sáng ra, tôi tỉnh dậy sớm dù đêm trước thức khuya. Có lẽ nhiều tuổi rồi nên mới vậy. Lúc mở tủ quần áo lấy đồ, tôi giật mình nhìn thấy một món đồ bên dưới đáy tủ. Cuộc đời gần 50 năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt món đồ đó. Tuy nhiên tôi là đàn ông nên thừa biết nó là cái gì. Chính là ảnh siêu âm thai kỳ đã hơn 3 tháng. Nhưng rõ ràng chúng tôi quen biết nhau chưa lâu đến vậy. Hoá ra cô ta bắt tôi đổ vỏ. Căm hận tột cùng, tôi lập tức lao lên giường lay vợ dậy, kéo xềnh xệch cô ấy đến trước tủ quần áo rồi chỉ vào tấm ảnh siêu âm. Vợ mặt tái mét cắt ra không còn giọt máu. Nhưng làm sao mà chối cãi nổi nữa trước những chứng cứ rành rành ra đấy. Vợ cúi gằm mặt không trả lời. Đến khi tôi quá căm phẫn không kiềm chế nổi mà bóp cổ vợ thì cô ấy mới vùng vẫy đẩy mạnh tôi ra rồi đáp lời: - Em xin lỗi, em lỡ dại. Nghe xong câu xin lỗi của vợ mà tôi muốn lên cơn đột quỵ. Tôi lập tức sập cửa bỏ đi, chuyến trăng mật lãng mạn hứa hẹn dành cho vợ cũng bị hủy bỏ ngay lập tức.

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