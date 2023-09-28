Bận lo sự nghiệp, tôi miễn cưỡng cưới gái đã U40 để sinh con cho vui vui lòng cha mẹ, đêm tân hôn vừa kết thúc thì 'hóa đá' khi nghe một tin 'sốc tận óc' từ chính miệng vợ mới cưới

Tâm sự 28/09/2023 09:23

Nhưng ngoài chuyện tuổi tác thì vợ tôi có khá nhiều ưu điểm. Cô ấy có công ăn việc làm ổn định, tính tình hòa đồng thân thiện, ngoại hình cũng xinh xắn, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thật sự tôi không tìm được đối tượng tốt hơn.

Thời gian quen nhau rất ngắn, đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa tôi và vợ. Tôi thì vẫn nghĩ vợ chồng sẽ sinh con ngay, cả hai đều từng này tuổi rồi, ai còn kế hoạch nữa. Nhưng vợ không nghe, một mực bắt chồng phải dùng biện pháp bảo vệ. Không tiện tranh luận ngay lúc đó nên tôi đành nghe theo.

Sau khi gần gũi xong, tôi mới hỏi vợ tại sao lại làm vậy. Lẽ nào cô ấy chưa muốn sinh con luôn? Để rồi câu trả lời của vợ khiến tôi xây xẩm mặt mày. Cô ấy bảo cô ấy sẽ không sinh con. Vợ không thích trẻ con và chưa bao giờ có ý định sinh đẻ cả.

Bận lo sự nghiệp, tôi miễn cưỡng cưới gái đã U40 để sinh con cho vui vui lòng cha mẹ, đêm tân hôn vừa kết thúc thì 'hóa đá' khi nghe một tin 'sốc tận óc' từ chính miệng vợ mới cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đó cũng là lý do cô ấy muộn chồng. Bởi mỗi lần thẳng thắn đưa ra quan điểm không sinh con thì các đối tượng kết hôn của cô ấy đều lập tức từ bỏ. Thấy bố mẹ quá sốt ruột nên cô ấy đành gật đầu lấy tôi, giấu giếm suy nghĩ thật trong lòng. Giờ chúng tôi đã trở thành vợ chồng, có quan hệ tình dục với nhau, cô ấy không còn cách nào khác là phải nói thật.

Đêm tân hôn tôi tức quá bỏ sang phòng khác ngủ. Chuyện quan điểm cá nhân của cô ấy, tôi không bàn luận đúng sai. Nhưng vợ tôi làm vậy có phải là lừa đảo không? Biết tôi và gia đình rất mong ngóng có con nhưng vẫn im ỉm làm đám cưới. Đã không muốn sinh con thì một là ở vậy, hai là tìm người đàn ông có chung chí hướng mà lấy chứ?

Bận lo sự nghiệp, tôi miễn cưỡng cưới gái đã U40 để sinh con cho vui vui lòng cha mẹ, đêm tân hôn vừa kết thúc thì 'hóa đá' khi nghe một tin 'sốc tận óc' từ chính miệng vợ mới cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm sau tôi tức quá kể lại cho mẹ nghe. Tôi bảo tôi sẽ ly hôn ngay lập tức nhưng mẹ khuyên can. Bà nói vừa cưới đã ly hôn thì ai nhìn được, cứ từ từ khuyên bảo vợ rồi cô ấy sẽ đồng ý thôi. Theo mọi người tôi phải khuyên bảo vợ thế nào?

 

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