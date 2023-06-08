Chê trai nghèo ăn bám vợ, 4 năm sau, cả họ 'đứng hình' khi thấy điều ấy từ cặp vợ chồng

Có lẽ, ai cũng phải bất ngờ khi chứng kiến thành quả mà họ đã làm được. Cho đến nay, những điều ấy đã vô cùng khác.

Chúng mình kết hôn được 4 năm, có 2 cháu sinh đôi 1 trai 1 gái, 2 con năm nay 2 tuổi rưỡi. Nói về gia đình mình, kinh doanh vật liệu xây dựng có tiếng trong vùng, lại là con gái rượu (trên mình có 2 anh trai), bố mẹ rất chiều chuộng và đầu tư công việc học hành của mình. Ra trường, mình tự thân xin được vào một môi trường quốc tế, lương khởi điểm 25 triệu (mình tốt nghiệp thủ khoa, được thầy trưởng khoa đích thân viết thư giới thiệu). Lúc này, mình gặp anh - chồng mình hiện tại. Anh là một giáo viên dạy âm nhạc tại 1 trường quốc tế nơi mình làm dự án. Chúng mình yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu, mới dẫn anh về ra mắt, anh hơi sững sờ trước gia cảnh của nhà mình. Gia đình anh thì đều là công nhân viên chức nhà nước, rất cơ bản. Mình nghĩ rằng chúng mình đẹp đôi và 2 bên gia đình cũng môn đăng hộ đối. Nhưng không, cả 2 bên gia đình đều phản đối.

Ảnh minh họa: Internet Bố mẹ mình k đồng ý vì điều kiện gđ anh không tốt bằng nhà mình, với lại lương của anh còn thấp hơn lương của mình nữa. Còn gđ anh cấm đoán vì cảm thấy mình không phù hợp với họ. Ban đầu, anh rất phân vân. Không phải vì sự ngăn cấm, mà là vì lương của anh thấp hơn mình. Lương của mình càng ngày càng cao theo thời gian, còn anh vẫn mãi là 1 giáo viên dạy nhạc. Vượt qua bao cấm đoán, rồi 2 người tự vượt qua bản thân mình, chúng mình quyết định kết hôn mà không tổ chức đám cưới, chỉ đăng kí và thông báo gia đình 2 họ. Các anh mình với mẹ thì rất thương mình, nói muốn báo hỉ cho mình đàng hoàng nhưng bố mình không đồng ý, bố bảo đợi đến lúc mình khổ, hôn nhân tan vỡ thì mang cháu về cho bố nuôi. Còn bố mẹ anh cũng xuôi xuôi, nhưng gia đình mình phản đối nên cũng không thấy đề cập gì.

Ảnh minh họa: Internet Đã 4 năm trôi qua, tình cảm của chúng mình vẫn vậy, vẫn như hồi mới yêu. Mình được lên làm trưởng phòng, còn chồng mình đang đầu tư thêm ở bên ngoài, thu nhập không quá chênh lệch. Mặc dù mình biết họ hàng vẫn hay nói anh là ăn bám vợ, rồi chê anh kém cỏi hơn vợ, nhưng trước mặt mình không bao giờ anh thể hiện nỗi buồn. Anh nói rằng sẽ cố gắng để chứng minh rằng anh hoàn toàn xứng với mình. 2 đứa con xinh xắn, người chồng giàu chí tiến thủ, mình nghĩ rằng mình đã có đủ hạnh phúc cho bản thân rồi. Chỉ mong năm mới nhận được sự gật đầu và chúc phúc của bố mình. Nguồn: NEU Confessions

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-trai-ngheo-an-bam-vo-4-nam-sau-ca-ho-ung-hinh-khi-thay-ieu-ay-tu-cap-vo-chong-590278.html