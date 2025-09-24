Chê người yêu nghèo lại đi chiếc xe máy cà tàng đến buổi họp lớp, đòi chia tay để rồi ôm mặt khóc sau 6 năm

Tâm sự 24/09/2025 14:37

Ngày họp lớp đại học, bạn bè ai cũng xe sang, quần áo bảnh bao đến gặp mặt nhau. Đám con trai thì khoe mới mua nhà, người lại kể mới tậu được con siêu xe. Những cô gái thì tâng bốc bạn trai của mình lên tận mây xanh, hết khoe vừa đi du lịch Châu Âu rồi được tặng đồ hàng hiệu.

Sau khi khoe với nhau, cả đám quay sang nhìn Thúy với ánh mắt xem thường. Có người lên tiếng hỏi:

- Thúy sao rồi, nghe nói bạn trai bà vẫn làm nhân viên của công ty sửa chữa điện lạnh hả?

Thúy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Thấy thái độ gượng gạo của Thúy, ai nấy đều cười thầm, khinh thường ra mặt. Mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì chợt chiếc xe máy cà tàng chạy đến đậu trước cửa nhà hàng. Thấy vậy, mọi người dừng cuộc nói chuyện, dồn ánh mắt vào chàng trai khoác bộ quần áo cũ kỹ đang sải bước vào. 

Thấy người đến là bạn trai mình, Thúy hớt hải chạy ra trách móc:

- Anh đến đây làm gì?

Thanh vừa cởi nón bảo hiểm vừa nói:

- Em nói bạn bè em ai cũng dẫn người yêu hoặc chồng đến ra mắt nên anh cũng đến để không làm em mất mặt.

Nghe vậy, Thúy gắt gỏng:

- Thà anh đừng đến chứ bộ dạng của anh bây giờ mới khiến tôi mất mặt đó. Biết chưa?

Mặt Thanh tối sầm, anh vừa định lên tiếng thì bị Thúy cắt ngang:

- Chia tay đi, tôi đến với anh chỉ có khổ thôi, chúng ta không có tương lai. Anh xem người ta đi, bằng tuổi anh bây giờ người có xe, người có nhà. Còn anh có gì ngoài chiếc xe máy cà tàng này? Đúng là đồ vô dụng, tôi đã chịu đựng anh quá nhiều rồi.

Chê người yêu nghèo lại đi chiếc xe máy cà tàng đến buổi họp lớp, đòi chia tay để rồi ôm mặt khóc sau 6 năm - Ảnh 1
Sau 6 năm, cô phải ân hận vì lời nói năm xưa - Ảnh minh họa: Internet

Nói xong Thúy bỏ vào bên trong rồi giải thích với mọi người rằng anh là người giao hàng chứ không hề quen biết. Những lời của Thúy khiến Thanh vô cùng đau lòng, không nghĩ cô lại đối xử với anh như vậy. Yêu nhau ngần ấy năm, cô chưa hề than trách nhưng nào ngờ vẫn cất giấu sự hậm hực trong lòng.

Từ ngày chia tay, Thanh lao đầu vào làm việc quên ngày đêm. Anh không còn làm ở công ty cũ nữa mà chuyển sang công ty liên kết quốc tế. Mới đầu anh chỉ là nhân viên quèn. Quyết tâm vươn lên, tối đến anh đi học thêm để nâng cao kiến thức. Chỉ với 3 năm, anh đã leo lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Ba năm tiếp theo lại là giám đốc sáng tạo và mở công ty riêng.

Sau 6 năm phấn đấu, cuối cùng anh đã có sự nghiệp ổn định. Để mở rộng kinh doanh, công ty anh tuyển dụng khá nhiều vị trí. Hôm đó tình cờ anh gặp lại người yêu cũ. Thúy cũng là một trong những ứng cử viên đi phỏng vấn ở công ty anh. Cả hai bất ngờ đụng nhau ở hành lang.

Gặp lại người xưa, Thúy không quên buông lời mỉa mai:

- Anh vẫn như xưa nhỉ, ăn mặc lôi thôi, không có chút khí chất nào. Giờ vẫn là nhân viên quèn sao. Ngày đó tôi bỏ anh là quyết định sáng suốt nhất đời.

Thanh chỉ cười không nói gì và đẩy cửa đi vào phòng. Đến lượt Thúy phỏng vấn, cô hết sức kinh ngạc khi thấy anh ngồi ở ghế giám đốc. Chưa nói gì, anh đã vứt hồ sơ của cô sang một bên rồi nói rằng “xin lỗi, chúng tôi không nhận cô”.

Tái xanh mặt mày, cô xuống nước năn nỉ:

- Nếu là vì chuyện cá nhân của chúng ta mà anh không nhận em thì cho em xin lỗi. Em rất hối hận vì bỏ lỡ một người như anh.

Thanh cười khẩy:

- Chuyện cũ tôi quên rồi, điều quan trọng là cô không có đủ năng lực để đảm nhận vị trí này. Kỹ năng chuyên môn cũng quá tệ. Xin lỗi mời cô về cho.

Nói dứt lời Thanh bảo thư ký tiễn Thúy ra ngoài. Thúy khóc nức nở nhưng vẫn không nhận được bất cứ ánh mắt thương hại nào của Thanh. Ngày đó hễ cô khóc, anh sẽ xuống nước năn nỉ, dỗ dành nhưng giờ đây gương mặt anh lạnh tanh. Cô vô cùng hối hận khi chê bai bạn trai nghèo. 

Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi bằng được quyển sách trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết được nguyên nhân

Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất chợt tìm đến đòi bằng được quyển sách trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết được nguyên nhân

Trước sự khẩn thiết của anh, tôi cầm lòng không đậu, bèn nhân lúc bố mẹ không có ở nhà để cho anh vào. Tưởng thứ đồ anh muốn lấy là gì, nào ngờ chỉ là một quyển sách cũ. Tôi giật lại quyển sách để xem có gì bên trong, thì ra là tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Năm 25/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Nóng: Lời khai của đối tượng cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Tư 24/9/2025: Ngọ hốt tiền mỏi tay, Hợi vận đỏ chạm nóc, Tuất phú quý hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Về quê vợ sau đám cưới, ngủ nhờ phòng mẹ vợ thì thấy dưới chiếu một thứ làm tôi rợn người

Tình cờ thấy cô giúp việc lén lút trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm

Tình cờ thấy cô giúp việc lén lút trong phòng mình, tôi lắp camera thì choáng váng khi thấy việc cô ta làm

Em chồng ly dị về sống, chồng tôi bất ngờ nhường máy lạnh, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Em chồng ly dị về sống, chồng tôi bất ngờ nhường máy lạnh, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Tôi chết lặng với bí mật của vợ sau mỗi lần cô ấy lấy gối che mặt

Tôi chết lặng với bí mật của vợ sau mỗi lần cô ấy lấy gối che mặt

Sau 4 năm chia tay, tôi ngã quỵ khi biết sự thật tàn nhẫn về người mình từng yêu

Sau 4 năm chia tay, tôi ngã quỵ khi biết sự thật tàn nhẫn về người mình từng yêu

Đi hiến tủy cho mẹ, 3 con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột

Đi hiến tủy cho mẹ, 3 con trai bàng hoàng phát hiện mình không phải con ruột