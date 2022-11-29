Chán vợ già, U60 rơi vào lưới tình với em gái 'tuổi xuân mơn mởn', ngờ đâu khi thông báo sắp ly hôn vợ lại nhận được câu nói 'đắng chát' từ bố nhí

Tâm sự 29/11/2022 08:52

Trong số những cô gái tôi quen biết, tôi thực sự thích Minh. Minh mới 25 tuổi, lớn hơn con lớn của tôi vài tuổi. Minh xinh đẹp, gợi cảm, khôn khéo, ngọt ngào, đặc biệt khoản chăn gối thì không chê vào đâu được.

Sau khi có nhiều tiền tôi mới nhận ra hơn nửa cuộc đời mình đã sống khổ sở như thế nào. Có tiền đúng là "mua tiên" cũng được. Bằng chứng là có rất nhiều em gái trẻ vốn gọi tôi bằng "chú" nay lại ngọt ngào chuyển thành gọi "anh". Cái cảm giác vào quán nhậu, quán hát được các em non tơ dịu dàng phục vụ nó mới tuyệt đến cỡ nào.

Sau những lần vui vẻ về nhà, nhìn vợ mình, chán càng thêm chán. Thật ra thì vợ tôi hồi còn trẻ cũng khá xinh đẹp. Chẳng qua là cô ấy cũng như tôi, xuất thân con nhà nông dân, ít học nên không có điều kiện trau chuốt ăn diện. Làm mẹ của ba đứa con cùng với việc đồng áng cũng đủ khiến cô ấy chân bước chân chạy rồi, làm gì có thời gian hay tiền bạc mà lụa là son phấn.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình có phúc khi lấy được người vợ tảo tần chịu khó, vì chồng vì con. Nhưng đi ra mới biết vợ mình không bằng phụ nữ ngoài thiên hạ.

Chán vợ già, U60 rơi vào lưới tình với em gái 'tuổi xuân mơn mởn', ngờ đâu khi thông báo sắp ly hôn vợ lại nhận được câu nói 'đắng chát' từ bố nhí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước nghèo khổ hay phàn nàn đã đành, giờ nhiều tiền rồi cô ấy vẫn không làm cách nào để con người sang lên được. Cô ấy chỉ thích mua vàng, thích mở sổ tiết kiệm, còn nói mình già rồi không ăn diện như bọn trẻ được. Nên so với những cô gái trẻ ỡm ờ ngọt nhạt với tôi thì vợ tôi không khác gì mẹ họ.

Trong số những cô gái tôi quen biết, tôi thực sự thích Minh. Minh mới 25 tuổi, lớn hơn con lớn của tôi vài tuổi. Minh xinh đẹp, gợi cảm, khôn khéo, ngọt ngào, đặc biệt khoản chăn gối thì không chê vào đâu được. Tôi mê mẩn Minh, đến nỗi ngoài cô ấy ra chả còn thấy ai đủ xinh đẹp hay hấp dẫn. Minh thích gì tôi cũng cho, ưng gì tôi cũng chiều. Tôi chẳng tiếc Minh bất cứ thứ gì có thể mua được bằng tiền, giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy.

Tôi đã nghĩ về Minh rất nhiều và tự hỏi tại sao lại không lấy Minh làm vợ nhỉ. Dù sao thì vợ chồng tôi chung sống đã lâu, chỉ còn chút nghĩa chứ không bao giờ nói những lời tình cảm nữa. Dạo này vợ tôi lại nghe người ta đồn đoán tôi có bồ nên về nhà hay đá thúng đụng nia ghen tuông. Vợ càm ràm bóng gió suốt ngày khiến tôi chán không muốn về nhà nữa.

Vả lại tôi yêu Minh. Bằng tuổi này rồi, tôi cũng muốn sống một lần cho ra sống, có tiền, có vợ trẻ đẹp, có cuộc sống hưởng thụ thật tốt biết bao. Nghĩ vậy tôi liền nói với vợ rằng tôi muốn ly hôn. Lúc đầu vợ tôi còn làm ầm ĩ nói rằng tôi bồ bịch bên ngoài về đòi bỏ vợ, rằng tôi bạc bẽo nọ kia. Nhưng rồi thấy tôi không thay đổi ý kiến cô ấy cũng phải đồng ý với điều kiện tài sản chia đôi, nhà cửa để lại cho bốn mẹ con cô ấy.

Chán vợ già, U60 rơi vào lưới tình với em gái 'tuổi xuân mơn mởn', ngờ đâu khi thông báo sắp ly hôn vợ lại nhận được câu nói 'đắng chát' từ bố nhí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nói nhiều, tôi đồng ý ngay. Dù sao thì tôi cũng phải có trách nhiệm với ba đứa con. Còn tôi và Minh, tôi nhất định sẽ xây một tổ ấm khác. Sau khi thỏa thuận xong chuyện ly hôn với vợ tôi liền lao đến gặp Minh để thông báo tin vui. Bình thường Minh vẫn nói làm bồ nhí sợ vợ cả đến đánh ghen, bây giờ biết tôi sắp ly hôn để đường hoàng đến với mình chắc Minh phải xúc động lắm.

Thế nhưng, không giống với hình dung của tôi, Minh nghe tôi nói sắp ly hôn thì tỏ vẻ bình thản hỏi:

- Sao tự nhiên anh lại ly hôn?

- Để cho em một danh phận đàng hoàng chứ sao!

- Ai bảo anh là em cần danh phận?

- Ơ, thì em chả bảo…

- Thôi thôi anh ơi, anh nhìn lại mình đi, anh bao nhiêu tuổi rồi. Nếu không phải vì anh có tiền thì anh động đến được tóc của tôi à? Tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu tiền thôi. Mà tiền thì đầy người có. Lấy anh để mai này tôi phải đi hầu hạ một lão già à? Đúng ra thì tôi có thể vờ vui vẻ mà ở bên anh, mà móc túi tiền của anh. Nhưng tôi không nỡ lòng nào nhìn anh già rồi còn bỏ vợ con để người đời chửi cho là dại gái. Thôi anh về mà xin lỗi vợ đi. Tình nghĩa đôi ta chấm dứt ở đây nhé.

Những lời Minh nói khiến tôi tức giận và choáng váng. Thật không thể tin nổi đây là lời của cô gái xinh đẹp bao lần ngọt ngào rót mật vào tai tôi. Nhưng cũng may là cô ta đã lộ nguyên hình một cô gái làm tiền rồi nếu không thì đời tôi sẽ tan tành trong tay cô ấy.

Tôi vội về nhà, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu lời để nói với vợ sao cho dễ nghe, sao cho vợ rộng lòng tha thứ. Vừa về đến nhà đã thấy vợ ngồi ở bàn lạnh lùng bảo: "Ông về đây rồi, tôi viết đơn rồi, ký rồi, ông ký luôn đi. Loại đàn ông tệ bạc như ông tôi không muốn gọi là chồng thêm một ngày nào nữa".

Cưới 5 năm, chồng vẫn không dứt tình yêu mãnh liệt với tình cũ, em âm thầm điều tra tung tích người phụ nữ kia thì phát hiện sự thật đau gấp vạn lần

Cưới 5 năm, chồng vẫn không dứt tình yêu mãnh liệt với tình cũ, em âm thầm điều tra tung tích người phụ nữ kia thì phát hiện sự thật đau gấp vạn lần

Hôm đó bọn em đã cãi nhau một trận nảy lửa. Chồng em không phủ nhận việc còn yêu người cũ. Còn em vì quá yêu anh, vì cả đứa con trong bụng nên cố nhắm mắt cho qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng anh chồng ngoại tình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau