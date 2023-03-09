Chán nản vì nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi sa ngã vào 'tình một đêm', cho đến một ngày tôi tá hỏa phát hiện ra sự thật

Tâm sự 09/03/2023 09:50

Kể từ khi sa vào mối tình sai trái này, tôi chăm chút đến bản thân mình hơn, ra đường cũng ngắm mình một chút qua gương, tô thêm tí son. Buồn chồng hời hợt, tôi lại nghĩ đến người đàn ông đó nhiều hơn.

Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, đã có một đứa con trai 5 tuổi. Chồng tôi đi làm về, lương đưa hết cho vợ. Kể ra cuộc sống của tôi rất yên ấm, không có gì đáng để phàn nàn. Nhưng người đàn bà ở tuổi 30 như tôi lúc nào cũng khao khát sự quan tâm, chia sẻ từ chồng. Chồng tôi là kiểu người khô cứng, không bao giờ biết biểu lộ cảm xúc, chẳng bao giờ nói những lời yêu thương. Đôi lúc tôi cứ thở dài thườn thượt khi mặc một chiếc áo mới, rủ chồng đi ra ngoài chơi anh lại vô tâm bảo trời lạnh ở nhà cho khỏe.

Rồi tôi có tình cảm với người đàn ông khác. Đó là một khách hàng ở chỗ tôi đang làm việc. Tôi ngỡ ngàng vì anh ấy có rất nhiều điểm tương đồng với mình. Anh thích chạy bộ, nghe nhạc, thích ăn chay vì tốt cho sức khỏe. Anh lịch thiệp, tử tế và rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Mỗi lần nói chuyện với anh tôi thấy vui vẻ, người như được tiếp thêm năng lượng.

Kể từ khi sa vào mối tình sai trái này, tôi chăm chút đến bản thân mình hơn, ra đường cũng ngắm mình một chút qua gương, tô thêm tí son. Chồng tôi là người rất vô tâm nên không nhận ra những thay đổi của vợ. Buồn chồng hời hợt, tôi lại nghĩ đến người đàn ông đó nhiều hơn.

Tôi biết mình đã có chồng con, mặc dù lí trí bảo tôi hãy dừng lại nhưng dường như con tim lại có lí lẽ riêng. Tôi như yêu thêm lần nữa. Anh đã có gia đình, có hai đứa con gái. Anh bảo cũng buồn vì vợ mình mải lo kiếm tiền mà không cố gắng chu toàn cho hạnh phúc gia đình. Vợ anh thường xuyên đi làm về trễ, anh rất thèm những bữa ăn sum họp gia đình ấm áp. Nghe vậy, tôi càng thương anh hơn.

Chán nản vì nghi ngờ chồng ngoại tình, tôi sa ngã vào 'tình một đêm', cho đến một ngày tôi tá hỏa phát hiện ra sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà luôn khao khát yêu thương trong tôi trỗi dậy. Mỗi lần đọc được tin nhắn anh tôi sung sướng tê người. Trước khi đi ngủ, anh đều nhắn: “Chúc em ngủ ngon, anh nhớ em”. Đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe một câu âu yếm, ngọt ngào nào từ chồng. Mối quan hệ của tôi kéo dài vài tháng mà chồng chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi đi làm về trễ cũng chẳng bao giờ thắc mắc, tôi được thể lại lao vào mối tình đó nhiều hơn.

Có một lần, tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông đánh vợ giữa phố. Lại gần, tôi mới sững sờ nhận ra nhân tình của mình. Đám đông xúm lại coi nhưng anh ta vẫn không ngừng quát tháo vợ: “Cô là hạng vợ gì vậy. Sống không biết điều thì tôi đánh cô chết…”. Anh ta tát vợ, đánh vợ. Nhiều người vào can ngăn. Anh ta không hề biết trong đám đông đó có tôi. Bất giác tôi nhận ra bộ mặt thật của gã đàn ông ẩn đằng sau lớp vỏ tử tế, ga lăng. Người vợ mà anh ta luôn đổ thừa không biết chăm lo cho gia đình lại luôn chịu sự vũ phu, gia trưởng của anh ta. Nhìn bộ dạng cam chịu, sợ hãi, tự nhiên tôi lại thương chị ta vô cùng.

Tôi nhắn tin cắt đứt mối quan hệ với anh ta. Tôi quay trở về nhà sau cuộc ngoại tình. Trong lòng tôi trào dâng sự hối hận. Vì sự tham lam mà tôi không nhận ra người đàn ông tốt vẫn luôn bên cạnh mình. Dù chồng không quá ngọt ngào nhưng yêu thương tôi thật lòng và chưa bao giờ để tôi phải khổ. Nhưng là người vợ ngoại tình, làm sao tôi có thể giả vờ sống vui vẻ, hạnh phúc được nữa? Thực tế cách để đàn bà hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ cần biết hài lòng với những gì mình đang có.

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