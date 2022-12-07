Cận kề ngày cưới, tôi phụ chồng sắp cưới dọn dẹp phòng, bất ngờ một tấm ảnh rơi ra, hé lộ bí mật về mối quan hệ giữa chồng và người đàn ông lạ khiến tôi sững người

Trong lòng tôi đến giờ vẫn còn lấn cấn chuyện đó chưa thể nào nguôi...

Nếu không có gì thay đổi thì đầu năm sau V sẽ chính thức tổ chức đám cưới với Dũng, bây giờ chỉ mong dịch dã qua đi, cuộc sống ổn định trở lại để mọi việc suôn sẻ. Hành trình tìm hiểu, yêu đương và đi tới hôn nhân quả thật không dễ dàng gì, cũng nhiều lắm những chông gai mâu thuẫn. Mới đây giữa chồng sắp cưới và V còn xảy ra cãi vã rất lớn, may sao V sớm nhìn ra sai lầm của bản thân nên xuống nước xin lỗi anh. Ấy thế nhưng trong lòng V vẫn còn đó nhiều lấn cấn không thể nào nguôi. Ảnh minh họa Chả là bố mẹ đôi bên đồng ý, chấp thuận cuộc hôn nhân này nên họ cũng muốn hai con dọn về sống chung. Mặc dù đám cưới chưa diễn ra, nhưng cứ về cùng một nhà để làm quen dần. Vả lại, trước đó hai đứa cũng dọn ra ở riêng, nếu bây giờ sống cùng nhau thì còn tiện chăm sóc lúc ốm đau. Chồng sắp cưới và V thống nhất là sẽ dọn về chỗ V đang ở hiện tại. Đó cũng là căn nhà mà bố mẹ mua cho V, ở một chung cư khá ổn, đầy đủ tiện nghi. Trong khi đó, chồng sắp cưới ở phòng trọ cũ hơi chật nên cần chuyển đi.

Tuần trước là thời điểm chồng sắp cưới dọn đến nhà V. V sang phòng anh ấy dọn đồ cùng. Hồi còn yêu nhau diễn ra trong khoảng 2 năm, V cũng đến ngôi nhà ấy vài lần, song cũng không có nhiều ấn tượng lắm. Bình thường chồng sắp cưới và V thích tụ tập ở nhà của V hơn, không thì cũng thuê vài homestay trong thành phố hoặc ngoại ô để thay đổi không khí. V thầm nhủ trong lòng rằng trước mắt sẽ có nhiều thứ tươi đẹp đang chờ đợi. Cũng chính tại buổi dọn nhà định mệnh đó, V phát hiện một bức ảnh... Trong phòng làm việc của chồng sắp cưới, có giường ngủ, tủ sách, bàn làm việc chứa nhiều đồ liên quan. Bình thường nếu đến phòng anh, V cũng chỉ nằm ở giường đợi anh làm việc xong rồi đi ăn, đi chơi. Chứ V cũng chẳng mấy khi táy máy động vào tủ sách. Thực ra bản thân V cũng thích đọc sách mà gu sách của hai chồng sắp cưới vàV khác hẳn nhau.

Trong khi chồng sắp cưới đang mải miết dọn những món đồ ở ngoài phòng khách, phòng bếp thì V chủ động vào phòng anh ấy dọn dẹp dần. V để ngay ngắn sách truyện vào trong hộp, dự định mang về nhà của hai chồng sắp cưới vàV chứ không bán đi. Lúc đang lôi các quyển sách ra, vô tình một tấm ảnh nhỏ rơi xuống. Nhìn qua là biết tấm ảnh chụp từ rất lâu rồi. Trong ảnh, chồng sắp cưới của V chụp với một người đàn ông. Trông người đàn ông đó có vẻ ngoài khá nữ tính, da trắng môi hồng cười rất duyên. Đặc biệt, giữa hai người họ toát lên sự tình tứ khiến người khác cũng phải ghen tỵ. Nhất là cái thơm má nhẹ nhàng của người kia. Trong quyển sổ kẹp tấm ảnh đó, còn một tấm tương tự, khác một chút về cách tạo dáng. Đặc biệt, đằng sau ảnh còn có ghi số điện thoại. Số đó thì không phải của chồng sắp cưới của V. Anh ấy dùng nguyên 1 số điện thoại bao nhiêu năm nay rồi. V nhanh trí lưu số điện thoại ấy vào máy để tìm hiểu. Ngay trong hôm đó, nhân lúc chồng sắp cưới không để ý, V gọi cho số kể trên. Trong lòng V dấy lên bao hoài nghi, liệu người ấy đặc biệt với anh thế nào mà giờ còn lưu mấy tấm ảnh này. Quan trọng hơn người đó còn là con trai... Và rồi sau cuộc gọi điện hỏi han, V mới bẽ bàng nhận được câu trả lời. Trong lúc nóng vội, V có hơi nặng lời. Người đó thậm chí còn nhắn tin cho chồng sắp cưới của V để trách móc. Ảnh minh họa Thì ra, người đàn ông trong ảnh hiện tại đã phẫu thuật chuyển giới sang nữ. Chồng V cũng biết chuyện, anh mắng V là hành xử hồ đồ. Ngày trước, chồng V cũng định tiến triển với cô ấy sau khi cô này phẫu thuật thành công. Nhưng rồi chuyện của hai người họ chẳng đi tới đâu. Còn bức ảnh kia và cái thơm má tình tứ chỉ là sự ngẫu nhiên, coi như 1 kỷ niệm đẹp giữa hai người bạn. Chồng sắp cưới còn nói V không tin tưởng anh ấy, đi ghen tuông vớ vẩn. Cuối cùng, V phải xin lỗi hai người, một là anh, hai người xuất hiện trong bức ảnh.

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