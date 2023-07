Cái kết đắng cho cô nhân viên phục vụ sau khi lấy đại gia 'giàu có'

Sau một khóa đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc tôi và cô bạn gái cùng tuổi 17 nhưng khác quê được bà chủ quán cơm xe tải ưng thuận nhận vào làm nhân viên chạy bàn phục vụ khách đường xa. Quán cơm của bà chủ dập dìu người ra, kẻ vào vì quán nằm trên đường quốc lộ, mặt bằng rộng rãi, ngoài diện tích khá lớn làm quán, còn lại là bãi đỗ xe thoáng mát, thuận tiện cho các bác tài chạy xe đường dài ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái.

Làm ở quán cơm tuy công việc bận rộn, vất vả nhưng mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu lại được ăn no nên chỉ một thời gian ngắn, tôi lớn phổng, có da, có thịt, tóc dài đen mượt, môi hồng, má đỏ hây hây khiến nhiều thanh niên trẻ dừng xe ăn cơm xong mà cứ lấy hết lí do nọ đến lí do kia để chuyện trò cùng tôi.