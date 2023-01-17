Những lời anh nói như khiến tôi sững sờ không tin vào mắt mình, nhìn gương mặt vợ tái mét lúc này, tôi hiểu mọi cơ sự ra sao.

Vợ chồng tôi kết hôn mới được hai năm. Sau khi kết hôn , chúng tôi thống nhất thời gian này sẽ tập trung làm kinh tế. Khi nào nhà cửa ổn định, công việc của tôi không còn phải đi lại thường xuyên, chúng tôi sẽ tính đến việc sinh con. Tôi là dân công trình. Đặc thù công việc là luôn phải di chuyển và mang tính lưu động nhiều. Năm nay công ty tôi lại có những dự án ở xa. Thành thử ra thời gian tôi ở nhà chẳng có bao nhiêu. Biết vợ thiệt thòi, tôi cũng cố gắng bù đắp. Vào những ngày lễ, nếu không thể về chúc mừng, tôi cũng đặt quà để tặng vợ. Còn thời gian được nghỉ ngơi sau mỗi công trình, tôi tranh thủ đưa cô ấy đi du lịch , nấu cơm và đỡ đần việc nhà.

Có thể những hành động đó vẫn chưa đủ làm vợ tôi thoả mãn. Thi thoảng cô ấy vẫn phàn nàn rằng tôi dành cho cô ấy quá ít thời gian. Tôi nghe vậy chỉ biết động viên vợ, nói cả hai cùng cố gắng. Không ngờ vợ tôi không nghe, sau lưng còn làm ra những chuyện sai trái. Ảnh minh họa: Internet Hôm qua là kỷ niệm ngày tôi tỏ tình và cô ấy đồng ý . Tôi cố tình tạo bất ngờ cho vợ nên về mà không báo trước. Thấy tôi về đột xuất, vợ ngạc nhiên nhưng cũng thể hiện gương mặt hạnh phúc gượng gạo. Sau khi ăn và uống rượu, chúng tôi đã gần gũi nhau. Có lẽ vì lâu ngày mới gần vợ nên tôi đã hơi quá đà. Còn vợ thì hưng phấn, cộng với chút hơi men nên cũng không làm chủ được bản thân.

Cả hai chúng tôi đang vui vẻ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Tôi vội mặc quần áo rồi chạy ra mở cửa, không ngờ bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh hàng xóm. Anh ấy thở dài nói nhỏ với tôi: "Anh biết vợ chồng chú đều còn trẻ, khỏe, nhưng nhà anh có trẻ con. Một tuần đến 4 ngày như thế này, anh rất ngại nhưng vẫn phải góp ý. Ở đây chỉ là phòng trọ, không có cách âm nên vợ chồng cô chú để ý một chút giúp mọi người". Tôi khá sốc trước những lời đó, tuy nhiên vẫn xin lỗi anh ta trước khi trở lại giường. Rõ ràng cả tháng nay tôi chẳng đặt chân về nhà, tại sao anh ta lại nói một tuần có đến 4 ngày như thế này? Mọi nghi ngờ đổ dồn về phía vợ, tôi chất vấn cô ấy suốt 3 tiếng đồng hồ. Để rồi khi tôi yêu cầu mở mật khẩu điện thoại , vợ mới quỳ xuống nói cô ấy "cảm nắng" đồng nghiệp. Họ đã lén lút qua lại sau lưng tôi 3 tháng nay. Tôi như chết lặng. Bao yêu thương và tình cảm dành cho vợ đều tan biến. Hiện tại tôi vẫn chưa nói chuyện này cho ai biết vì muốn suy nghĩ thêm. Còn vợ thì liên tục xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt với người đàn ông kia. Mọi người thấy sao nếu tôi tha thứ cho vợ và làm lại từ đầu?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-thang-moi-ve-nha-tham-vo-ang-gan-gui-thi-hang-xom-ap-cua-ram-ram-gop-y-nghe-cau-anh-noi-toi-sung-sot-vo-tai-mat-quy-xuong-ngay-547282.html