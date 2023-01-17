Ngày đầu tiên về nhà chồng tôi được cho 800 triệu lấy vốn làm ăn, kèm thêm sổ đỏ 5 tỷ được sang tên, 5 năm ở với mẹ chồng, tôi cảm động vì chẳng khác con bà sinh ra

Ba chồng mình mất sớm từ khi chồng mình mới 4 tuổi. Từ đó trở đi, mẹ chồng mình cứ ở vậy nuôi con. Dù chồng mình là con một nhưng lại ít gần gũi với mẹ, không hợp mẹ nhiều. Vì thế từ khi chồng dắ mình về nhà ra mắt, mẹ chồng cứ suốt ngày gọi điện hỏi han. Hai bác cháu cứ suốt ngày trò chuyện với nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe.

Khi chưa kết hôn, mình cũng rất sợ lấy chồng. Nhất là lấy chồng xong, mình sợ phải sống cùng mẹ chồng. Thế nhưng mình may mắn có được mẹ chồng tốt, yêu chiều con dâu như con gái. Mình kể ra đây chắc nhiều mẹ sẽ ghen tị lắm đây.

3 năm du học bên Hàn về, vợ chồng mình mới kết hôn. Ngày 2 vợ chồng làm đám cưới, tất cả mọi chi phí mẹ chồng mình lo hết. Bà trả tiền thuê váy cưới, ảnh cưới, tiền xe cộ, tiền đặt tiệc. Vợ chồng mình vẫn có tiền nhưng bà bảo cứ để đấy làm vốn, bà còn lo được.

Khi yêu chồng, mình vẫn còn phải đi du học Hàn Quốc 3 năm. Thế mà 3 năm ở Hàn, mẹ chồng bắt chồng mình đưa sang chơi với con dâu 2 lần. Mỗi lần sang, bà lại dấm dúi cho con dâu tương lai tiền học. Bà bảo muốn đỡ đần mình chút tiền du học nên đừng phụ tấm lòng bà. Bà cũng nói thương và quý những người ham học, ham làm như mình.

Đặc biệt ngày đầu tiên về nhà chồng, tổng tiền mừng 3 mẹ con đếm phong bì được gần 500 triệu, bà bảo cho 2 con giữ tất. Thấy con dâu đang dự định làm ăn riêng, bà còn cho thêm 300 triệu nữa. Rồi bà còn sang tên sổ đỏ nhà cho con dâu. Xin nói thêm là sổ đỏ nhà chồng đang ở nha mọi người. Bà chỉ sang tên cho 1 mình con dâu mà không phải cho 2 vợ chồng mình đâu.

Từ đó đến nay, vợ chồng mình ở cùng mẹ chồng đã 5 năm. Nhưng 5 năm ở với mẹ chồng, mình sướng như tiên. Đi làm về hầu như mình chẳng phải làm gì. Mẹ chồng toàn nấu ăn cho 2 con ăn. Mà bà nấu ăn khéo lắm, lại đổi bữa liên tục khiến vợ chồng mình chẳng bao giờ thèm ăn ngoài hàng.

Nhà cửa thì ngày nào mình đi làm về mẹ chồng cũng dọn sạch bóng. Trong tủ lạnh, mẹ chồng lúc nào cũng để toàn sữa tươi, hoa quả mà con dâu, con trai thích ăn. Bánh trái hay đồ ăn vặt lúc nào cũng có sẵn.

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Chẳng thế mà mình luôn hạnh phúc, vui vẻ khi sống cùng mẹ chồng. Biết mẹ chồng đối đãi tốt với mình, với thông gia nên mình cũng thường quan tâm tới bà. Mình thường mua cho bà quần áo, đưa bà đi du lịch, xem phim, làm tóc… Hai mẹ con là mẹ chồng – con dâu mà chẳng khác nào 2 người bạn thân thiết.

Cứ mỗi lần mình về nhà ngoại chơi, y như rằng mẹ chồng lại gửi quà cho thông gia. Lúc thì hộp bánh bà tự làm, lúc lại món ăn gì đó bà mới thử nghiệm. Mang về bên nhà, bố mẹ đẻ mình cứ cảm động và khen ngợi mãi. Bố mẹ đẻ mình cứ dặn đi dặn lại, mình tốt số lắm mới có mẹ chồng tốt như vậy. Vì thế phải lo cho bà chu đáo, không được ỉ lại.

Giờ mình đang có bầu 3 tháng đây. Từ ngày có bầu, mình càng được mẹ chồng chiều chuộng. Bà bảo cứ đi làm rồi ăn ngủ tốt để dưỡng thai là đã làm tròn nhiệm vụ rồi. Mọi chuyện còn lại trong nhà cứ để bà lo.

Nhiều lúc mình thấy thật may mắn có mẹ chồng tốt. Chắc chắn khi con mình sinh ra, mình sẽ được mẹ chồng đỡ đần rất nhiều. Gia đình mình sẽ ngập tràn niềm vui và tiếng cười của mẹ chồng hơn nữa. Nhà các mẹ có mẹ chồng tốt như mẹ chồng nhà mình không?