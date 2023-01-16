‘Mật ngọt’ của phi công trẻ sau giờ tan ca khiến nữ trưởng phòng đắm trong hạnh phúc, nào ngờ sau hôm ngất xỉu ấy, cô phải trả giá đắng

Phải công nhận là Quang, nhân viên mới của tổ bảo vệ của công ty thật đẹp trai. Với khuôn mặt chữ điền, đôi mắt biết cười luôn mở to thân thiện, sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng đầy khao khát khiến cho mấy cô gái chưa chồng trong công ty khó giấu được sự ngưỡng mộ, mặc dù là ai cũng biết Quang trình độ văn hóa mới hết lớp mười hai.

Bên Quang tôi thấy mình thật nhỏ bé, Quang biết cách làm tôi hài lòng, làm tôi hạnh phúc, những lời mật ngọt, những nụ hôn ấm áp, những cái ôm đầy sức mạnh quyền uy che chở, khiến tôi không thể tỉnh táo mà dâng hiến cho Quang trong một đêm mưa nặng hạt Quang lưu lại nhà tôi.

Một chiều muộn giám đốc công ty yêu cầu tôi hoàn thành gấp cho ông bản phác thảo dự án. Tôi là trưởng phòng, lại có bằng Thạc sĩ Kinh tế vì vậy giám đốc mới tin tưởng giao phó, nên tôi cố gắng để làm tốt công việc của công ty. Mải làm nên tôi quên mất là buổi ăn chiều đã trôi qua khá lâu, đến lúc làm xong việc định khóa cửa ra về thì tôi bị một cơn tụt đường huyết, vã mồ hôi lạnh, ngất xỉu…Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh tôi là Quang, tôi hiểu ra sự việc và từ hôm đó tôi biết con tim mình đã lỡ nhịp vì Quang!

Thế mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà Quang dành tình cảm cho tôi. Mỗi lần tôi dừng xe trước cổng bảo vệ, nếu đó là ca trực của Quang thì đều nhận được từ Quang ánh mắt âu yếm, một nụ cười ấm áp, gần gũi. Rồi khi tan tầm, nhiều lần thấy tôi vất vả xê dịch mấy chiếc xe của đồng nghiệp ra để lấy xe của mình, Quang đều chủ động đến giúp tôi và nhỏ nhẹ: “Để Quang, Quang quen rồi chị đừng ngại!” Thực tình tôi cũng mến cái tính lởi xởi của Quang nhưng để đi xa hơn thì tôi nghĩ ở trong công ty chẳng thiếu nhân viên nữ trẻ trung, xinh đẹp, mà Quang mới 23 còn tôi thì đã qua tuổi 28 và được trân trọng gọi là chị.

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Bố mẹ không ủng hộ cuộc tình của tôi và Quang, mẹ bảo tôi hơn Quang nhiều tuổi, sau này con cái vào rồi xuống sắc liệu có giữ được hạnh phúc gia đình không? Mẹ còn lo tôi và Quang quá chênh lệch về học vấn, sau này sống chung sẽ khó cân bằng được những khập khiễng về trình độ, quan điểm. Tuy vậy, tình yêu luôn có lối đi riêng của nó nên cuối cùng tôi vẫn thuyết phục được bố mẹ cho tôi thêm thời gian để hiểu rõ về Quang.

Quang chiều tôi hết mực, mỗi lần Quang đến nhà riêng của tôi ở trên phố, Quang chẳng nề hà việc gì cần tới bàn tay của một của một người đàn ông. Bên Quang tôi thấy mình thật nhỏ bé, Quang biết cách làm tôi hài lòng, làm tôi hạnh phúc, những lời mật ngọt, những nụ hôn ấm áp, những cái ôm đầy sức mạnh quyền uy che chở, khiến tôi không thể tỉnh táo mà dâng hiến cho Quang trong một đêm mưa nặng hạt Quang lưu lại nhà tôi.

Sau cái đêm ngọt ngào đó, tôi chủ động đón Quang về chung sống cùng tôi mà quên luôn lời hứa với bố mẹ ở quê là cho tôi thời gian tìm hiểu…

Để tình trẻ không thua kém bạn bè, tôi sắm cho Quang xe máy mới, trang phục mới. Quang hứa với tôi sẽ nhanh chóng thu xếp để đưa tôi về ra mắt bố mẹ Quang. Quang khẳng định như đinh đóng cột rằng Quang và bố mẹ sẽ làm mọi cách kể cả cầu xin bố mẹ tôi để tôi và Quang được nên vợ nên chồng.

Còn hai tháng nữa là đến ngày Quang hẹn đưa tôi về quê Quang, một tối sau khi mặn nồng cùng tôi, Quang thủ thỉ mấy năm đi làm bảo vệ Quang đã cố gắng dành dụm tiền để sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ, nay gặp dịp ra mắt con dâu mới Quang muốn tôi cho vay thêm tiền sửa cơ bản một lần cho thật tốt…Nghĩ Quang cũng vì tôi mà xuống nước vay mượn nên tôi vui vẻ rút hết số tiền có trong tài khoản của mình cho Quang vay…Đã quá phép một tuần mà không thấy tăm hơi người yêu đâu, liên lạc thì Quang bảo tôi anh có chút việc đột xuất ở quê nên chưa lên đúng hẹn được. Thấy có gì đó không ổn, tôi lo lắng định tìm về quê Quang thì sáng nay đến công ty tôi bàng hoàng thấy một nhân viên bảo vệ khác đã thế chỗ của Quang. Tôi chết đứng khi nghe tin Quang nghỉ việc, chuyển đi đâu không ai biết…