Chấp nhận làm kết quả xét nghiệm ADN để chứng minh trong sạch sau 6 tháng ly hôn, tôi phẫn uất trước sự thật mẹ chồng lên kế hoạch nhận cháu

Tâm sự 16/01/2023 22:31

6 tháng sau khi sinh con gặp lại mẹ chồng, bà có lời đề nghị rất kì lạ. Thực ra, chồng cũ vũ phu của tôi lại có bí mật không thể ngờ.

Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Ngày mà chồng cũ vật nài mong tôi đồng ý quay lại. Chúng tôi vừa ly hôn được 8 tháng. Con trai tôi cũng mới được 2 tháng tuổi thôi. Thế nhưng đã phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn.

Tôi từng sống một cuộc sống nhu nhược và cam chịu. Lấy phải người chồng gia trưởng, lại vũ phu, tôi đã từng nín nhịn anh ta. Còn nhớ ngày ấy, anh ta quản tôi từng chút một. Ngay cả vấn đề tôi cho tiền bố mẹ đẻ, anh ta cũng can thiệp.

Ngày ấy gia đình tôi xảy ra một biến cố lớn. Anh trai nợ nần cờ bạc, gia đình tôi phải bán nhà để trả nợ cho anh. Ở tuổi 50, bố mẹ phải ra ngoài thuê trọ. Tôi là con gái nhìn vào thấy rất xót xa. Vì thế, tôi luôn cố gắng giúp đỡ bố mẹ, mặc dù tính về vật chất thì số tiền ấy chẳng đáng là bao.

Chấp nhận làm kết quả xét nghiệm ADN để chứng minh trong sạch sau 6 tháng ly hôn, tôi phẫn uất trước sự thật mẹ chồng lên kế hoạch nhận cháu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có một lần tôi đưa cho mẹ 5 triệu trước mặt chồng cũ. Đợi khi mẹ tôi về, anh ta lôi tôi vào phòng và giở trò vũ phu. Còn bắt tôi thề không bao giờ dấm dúi tiền cho mẹ đẻ.

Thú thật tôi là người giỏi chịu đựng. Nhưng một khi đã đụng đến bố mẹ, tôi không thể làm ngơ. Sau lần ấy, tôi nhất quyết ly hôn với người đàn ông vô tâm. Khi chúng tôi vừa ký đơn thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc đó tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, bản thân tôi xác định nếu chỉ quay lại vì đứa con, cả đời tôi sẽ không thể nào thoát khỏi vũng bùn ấy.

Ly hôn được 6 tháng, tôi sinh con. Mọi người đã cười cợt, nói tôi cắm sừng chồng cũ rồi mới bỏ anh ta. Nhưng hơn ai hết, tôi không hổ thẹn với lương tâm. Chỉ thương bố mẹ tôi, tối ngày nghe người ta đàm tiếu. Cho đến một hôm, mẹ chồng cũ của tôi tìm đến. Đột nhiên bà bảo muốn xét nghiệm ADN.

Muốn giữ trong sạch cho bản thân, tôi chấp nhận đề nghị của bà. Kết quả, con trai tôi và mẹ chồng cũ có quan hệ ruột thịt. Đến lúc này, cả nhà chồng cũ của tôi quay sang cầu cạnh để được làm lại từ đầu.

 

Chuyện quá đỗi bất ngờ, chỉ trong vài tháng, anh ta như một con người hoàn toàn khác. Tôi không muốn ngờ vực nhưng thấy rất khó hiểu. Hôm ấy, tôi cố tình gửi con rồi bí mật đến gần nhà anh ta thám thính.

Khi đến một quán nước đầu ngõ, tôi được cô bán nước kể chuyện. Chồng cũ của tôi bị tai nạn giao thông vào 3 tháng trước. Trong một lần uống rượu, anh ta buột miệng nói mình sẽ không thể có con được nữa. Đến lúc này tôi mới hiểu, thì ra việc nhận con là có mục đích.

Tất nhiên dù biết uẩn khúc phía sau, tôi vẫn không thể nào thông cảm được. Một người đàn ông không thể mang lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ của mình. Bây giờ chỉ vì hoàn cảnh mà nhận con, anh ta thật quá tin tưởng vào bản lĩnh của mình rồi.

 

 

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