Bắt quả tang chồng chưa cưới vào nhà nghỉ với người tình, trước căn phòng của cặp đôi oan trái, tim tôi như muốn ngừng đập nhìn họ tới với nhau

Trái ngang thay, anh ta im lặng không giải thích, cho đến cận ngày, lời của anh ta thốt lên nói rằng xin tôi cho cô ta làm vợ bé đầy oan nghiệt...

Yêu nhau đã được 5 năm, chỉ còn vài ngày nữa là tới đám cưới. Nhưng người tính không bằng trời tính, vài ngày trước lễ cưới, đang trên đường đi đặt tiền thử váy, tôi thoáng thấy bóng dáng và biển số xe quen thuộc. Chính xác là chồng chưa cưới của tôi đèo đằng sau là một cổ ả mặc quần áo hở hang đi vào nhà nghỉ đối diện với quán váy cưới tôi đang đứng.

Họ không nhìn thấy nên tôi đi theo tới tận cửa phòng nhà nghỉ. Đứng trước căn phòng của cặp đôi oan trái, tim tôi như muốn ngừng đập, bởi lẽ trước mặt tôi anh ta vẫn nói một lời yêu, hai lời yêu nói rằng không thể sống nếu thiếu tôi vậy mà sau lưng tôi anh ta đã phản bội một cách trơ trẽn như vậy. Cánh cửa nhà nghỉ vừa mở ra, người đàn ông mà tôi sắp lấy làm chồng sững sờ trước sự có mặt vợ sắp cưới là tôi đây.

Ảnh minh họa: Internet

Anh ta không một lời giải thích, còn nhân tình của anh ta thì vênh váo tuyên bố tôi chưa cưới xin nên không có quyền gì để nói cả.Tôi cương quyết không khóc, quyết định quay về và tuyên bố hủy hôn. Không phải nói, bố mẹ tôi mặc dù có buồn nhưng cũng hiểu cho quyết định của tôi. Còn mẹ chồng tương lai có khóc lóc hay van xin thế cho con trai bà đi chăng nữatôi cũng không thay đổi ý nghĩ.

Về phía người đàn bà kia, cô ta thật trơ trẽn khi liên tục quấy rối tôi, vì biết gia đình anh ta yêu quýcoi tôi như con cháu trong nhà nên cô ta tìm cách kết bạn zalo với tôi. Cô ta nói tôi phải cảm ơn cô ta vì nếu không anh chồng "hụt" của tôi sẽ đi theo người khác.

Tôi không trả lời những tin nhắn khiêu khích thì cô ta lại nói không biết tôi và anh ta sắp kết hôn và xin lỗi. Sau vào ngày im lặng thì người đàn ông bội bạc kia cũng lên tiếng thông báo, nhân tinh của anh ta đã có bầu nên hắn phải có trách nhiệm với cô ta, xin tôi đồng ý cho cô ta làm vợ bé.

Làm sao tôi có thể tha thứ và đồng ý với lời đề nghị đốn mạt của anh ta. Tôi chỉ cảm thấy thương cho bố mẹ anh ta mà thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-qua-tang-chong-chua-cuoi-vao-nha-nghi-voi-nguoi-tinh-truoc-can-phong-cua-cap-doi-oan-trai-tim-toi-nhu-muon-ngung-dap-nhin-ho-toi-voi-nhau-547168.html