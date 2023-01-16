Bố chồng hỏi chuyện có sinh thêm con thứ 3, tôi đáp trả bằng cái gật đầu thẹn thùng để rồi rơm rớm nước mắt khi nghe điều ông chỉ bảo

Tâm sự 16/01/2023 17:29

Không ngờ đây là điều ông nhắn nhủ khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình, xem ra tôi cũng cần nghe theo ý kiến ông.

Tôi vừa sinh con gái thứ hai được 4 tháng, hiện tại vẫn đang trong thời gian nghỉ thai sản. Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm và đã có hai cô con gái rồi.

Kinh tế cũng không đến nỗi nào nên sau khi sinh con thứ 2, chồng tôi tỉ tê rằng anh rất thích đông con, anh bảo con cái là của trời cho, càng nhiều con, về già càng có phúc nên muốn sinh tiếp đứa thứ 3.

Nếu chồng thích thì tôi sẽ đồng ý, vì anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình. Nhưng tôi bảo chồng chắc phải 2 - 3 năm nữa mới tính tiếp được, để các con cứng cáp hơn đã. Anh nghe vậy thì mừng lắm song vẫn khẳng định không ép buộc tôi, dù tôi quyết định ra sao anh cũng tôn trọng.

Vợ chồng tôi hiện tại đã ở riêng, không cách quá xa nhà chồng. Mẹ chồng mất 8 năm rồi, hiện tại bố chồng sống một mình.

Bố chồng hỏi chuyện có sinh thêm con thứ 3, tôi đáp trả bằng cái gật đầu thẹn thùng để rồi rơm rớm nước mắt khi nghe điều ông chỉ bảo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi bố chồng đến chơi, đột nhiên ông hỏi tôi là vợ chồng có ý định sinh nữa hay không. Tôi gật đầu, cứ nghĩ ông phải là người vui mừng hơn cả vì nhà chồng chỉ có chồng tôi là con trai, trên anh là 2 chị gái.

Ai ngờ ông lập tức phản đối: "Bố ngày xưa cũng vì bảo mẹ chúng mày đẻ 3 đứa, sau đó bà ấy ốm yếu hẳn. Phụ nữ đẻ nhiều hại sức khỏe lắm, mày đừng có dại. Để thời gian và sức khỏe mà sống cho bản thân".

Giọng ông nghèn nghẹn và đầy tự trách khiến tôi lặng người. Tôi cũng rất biết ơn ông vì lời khuyên can này, ông thật sự thương và nghĩ cho con dâu.

Theo các chị em, nếu kinh tế khá ổn và tình cảm vợ chồng tốt đẹp thì có nên sinh đứa thứ 3 không? Tôi vẫn đang phân vân quá.

 

 

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