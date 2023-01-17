Vợ đi vắng, nửa đêm cô hàng xóm xin qua ngủ nhờ, đang say giấc thì bóng hình xâm chiếm lấy tôi, câu nói thỏ thẻ bên tai khiến tôi sốc đến mức ú ớ bỏ chạy

Tâm sự 17/01/2023 05:03

Người phụ nữ ấy bỗng thơm tho quyến rũ lạ thường, lại chui vào trong chăn sát ngay tôi. Nghe câu nói ấy, tôi điếng người suýt làm hành động dại dột.

Tôi và vợ mới kết hôn được 5 tháng nay. Hai vợ chồng vẫn chưa mua được nhà, đang ở nhà thuê, cố gắng phấn đấu sớm tậu một căn hộ rồi mới quyết định sinh con.

Vợ tôi ham mê sự nghiệp lắm, cô ấy bảo tranh thủ lúc còn son rỗi thì cố gắng phấn đấu lấy một vị trí ổn định trong công ty. Ít nữa có sinh con, chăm sóc con nhỏ thì cũng yên tâm. Vợ hay đi công tác, tôi thường xuyên ở nhà một mình nhưng cũng không hề trách hờn gì cô ấy cả.

Hôm qua rồi vợ tôi lại đi công tác. Gần 12 giờ đêm có tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi thắc mắc vô cùng, không hiểu ai còn ghé thăm nhà mình vào giờ ấy. Mở cửa ra thì ngạc nhiên thấy cô hàng xóm trong bộ quần áo ngủ đứng trước cửa với vẻ mặt bối rối ngượng ngùng.

Tôi giật mình kinh hãi khi nghe cô hàng xóm bảo muốn ngủ nhờ một đêm. Vì cô ấy sợ tối lắm, tối đó chỉ có một mình ở nhà, cô bạn thuê chung căn hộ đã về quê mất rồi.

Người trưởng thành còn sợ bóng tối, nghĩ thật nực cười. Nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, vợ tôi nhiều lúc cũng rất sợ tối. Tuy nhiên để cô hàng xóm vào nhà ngủ nhờ thì là điều tôi phải đắn đo suy nghĩ. Cả đêm chỉ có tôi với cô ấy trong nhà, nghĩ thôi đã nhạy cảm rồi.

Vợ đi vắng, nửa đêm cô hàng xóm xin qua ngủ nhờ, đang say giấc thì bóng hình xâm chiếm lấy tôi, câu nói thỏ thẻ bên tai khiến tôi sốc đến mức ú ớ bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những cô ấy cứ nài nỉ mãi. Thấy cô ấy mặc đồ ngủ nhưng vẫn rất kín đáo, thái độ lại nghiêm túc từ tốn, hơn nữa ngày thường tôi luôn đánh giá cô hàng xóm chỉn chu không phải hạng chơi bời lẳng lơ. Chính vì vậy, tôi thật sự tin tưởng là cô ấy chỉ muốn vào ngủ nhờ vì quá sợ bóng đêm.

Sau khi suy nghĩ một lát thì tôi đồng ý. Căn hộ vợ chồng tôi thuê có 2 phòng ngủ. Tôi chỉ cho cô ấy vào phòng ngủ dành cho khách, đã có sẵn chăn gối. Dặn dò chỗ để nước uống và nhà vệ sinh, sau đó tôi quay về phòng đi ngủ.

Nửa đêm, tôi đang ngủ ngon thì phải giật nảy người khi phát hiện có ai đó chui vào chăn ôm chầm lấy mình. Trong nhà chỉ có một mình, đột nhiên xuất hiện thêm người thứ 2 khiến tôi suýt hét lên thất thanh. Nhưng lúc nghe được một giọng nói dịu dàng ướt át vang lên ngay bên tai, tôi nhớ ra tối qua mình vừa cho cô hàng xóm vào ngủ nhờ.

Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cô hàng xóm đã cởi vài chiếc cúc áo ngủ, khiến bầu ngực lấp ló trước mắt tôi. Vòng tay ôm chặt cô ta kề môi ngay sát rót vào tai tôi những lời rủ rê dụ dỗ:

- Anh cho em xin một đứa con nhé. Em theo chủ nghĩa độc thân không muốn kết hôn nhưng muốn sinh một đứa con để nuôi, hai mẹ con quấn quýt làm chỗ dựa cho nhau. Chỉ cần mang thai được thì em thì lập tức chuyển đi không có bất cứ liên hệ gì với anh nữa, sẽ không làm phiền đến hạnh phúc gia đình anh đâu… Anh cũng chẳng thiệt gì phải không… Giúp em nhé, em giỏi khoản giường chiếu lắm đấy, đảm bảo anh sẽ không phải hối hận đâu mà…

Vợ đi vắng, nửa đêm cô hàng xóm xin qua ngủ nhờ, đang say giấc thì bóng hình xâm chiếm lấy tôi, câu nói thỏ thẻ bên tai khiến tôi sốc đến mức ú ớ bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù tôi yêu vợ nhưng có một người phụ nữ thơm tho quyến rũ chui vào trong chăn nằm ngay sát, còn lả lơi quyến rũ và chủ động nhiệt tình, thật khó người đàn ông nào có thể từ chối được. Lúc ấy, trong đầu tôi nhớ đến nụ cười của vợ hôm cô ấy đi công tác. Vợ dặn tôi ở nhà phải ngoan, khi về cô ấy sẽ có quà cho chồng. Nghĩ đến phải xa cô ấy mãi mãi, tôi sợ hãi lập tức đẩy cô hàng xóm ra. Thật dại dột khi lúc đi ngủ quên không chốt cửa phòng.

- Tôi không cần biết cô theo chủ nghĩa độc thân hay muốn kết hôn, nếu muốn sinh con thì hãy đi tìm người khác, tôi không phù hợp đâu. Tôi cũng không cần một cuộc chơi qua đường vì tôi không muốn mất vợ.

Nói xong tôi mở cửa tiễn khách. Dù tôi tự hào vì mình đã vượt qua được cám dỗ, giữ được lòng chung thủy với vợ. Thế nhưng với một người phụ nữ chẳng kiêng nể gì, sẵn sàng bày mưu tính kế để leo lên giường đàn ông như vậy, không biết sau này tôi có thoát khỏi tay cô ta được hay không? Tôi chỉ sợ cô ta lại có mưu đồ xấu gì đó mà mình không thể lường trước. Hay là tôi với vợ chuyển nhà đi chỗ khác cho rồi để tránh hậu họa?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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